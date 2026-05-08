இந்திய டி20 அணியின் கேப்டன் பதவியில் அதிரடி மாற்றம்; அடுத்த கேப்டன் யார்?

இந்திய டி20 அணியின் கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்து சூர்யகுமார் யாதவை நீக்குவது குறித்து பிசிசிஐ ஆலோசனை நடத்தி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

சூர்யகுமார் யாதவ் (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 8, 2026 at 7:22 PM IST

ஹைதராபாத்: இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் டி20 கேப்டன் பதவியில் இருந்து சூர்யகுமார் யாதவை நீக்கிவிட்டு, அவருக்குப் பதிலாக நட்சத்திர வீரர் ஸ்ரேயாஸ் ஐயரை புதிய கேப்டனாக நியமிக்க பிசிசிஐ ஆலோசித்து வருவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய டி20 அணி, இந்தாண்டு நடைபெற்ற ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்திருந்தது. இந்த மூலம், டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் மூன்றாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற இந்திய அணி, சொந்த மண்ணில் கோப்பையை தக்கவைத்த அணி என்ற சாதனைகளையும் படைத்திருந்தது.

இருப்பினும், இந்த தொடரில் சூர்யகுமார் யாதவ், அபிஷேக் சர்மா போன்ற நட்சத்திர வீரர்களின் செயல்பாடுகள் மீது கடும் விமர்சனங்கள் எழுந்தன. குறிப்பாக சூர்யகுமார் யாதவ் கேப்டனாக செயல்பட்ட நிலையிலும், அவர் பேட்டிங்கில் பெரிதளவில் ரன்களை சேர்க்க தவறி இருந்தார். இதனையடுத்து இந்திய அணி வீரர்கள் அனைவரும் தற்சமயம் ஐபிஎல் தொடரில் பங்கேற்று விளையாடி வருகின்றனர்.

ஆனால், ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வரும் சூர்யகுமார் யாதவ் தொடர்ந்து பேட்டிங்கில் சோபிக்க முடியாமல் தடுமாறி வருகிறார். இதில் அவர் தற்போது வரையிலும், 10 போட்டிகளில் விளையாடிய நிலையில் அதில் வெறும் 195 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்துள்ளார். அவரது ஸ்ட்ரைக் ரேட் மற்றும் சராசரி என சரிவைச் சந்தித்துள்ளன.

இதுபோன்ற சூழலில் தான், இந்திய டி20 அணியின் கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்து சூர்யகுமார் யாதவை நீக்குவது குறித்து பிசிசிஐ ஆலோசனை நடத்தி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அதேசமயம் சூர்யகுமாருக்கு தற்போது 35 வயதாவதாலும், அடுத்த டி20 உலகக் கோப்பையை முன்னிறுத்தி நீண்ட கால அடிப்படையில் ஒரு இளம் கேப்டனை பிசிசிஐ தேர்வு செய்யவுள்ளதாகவும் தகவல்கள் கூறுகின்றன.

இந்நிலையில், இந்திய டி20 அணியின் புதிய கேப்டனாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் நியமிக்கப்படுவார் என்று செய்திகள் வெளியாகி வருகின்றன. முன்னதாக, சூர்யகுமார் யாதவிற்கு பதிலாக சஞ்சு சாம்சன் அல்லது ஹர்திக் பாண்டியா அணியின் கேப்டனாக நியமிக்கப்படுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது டி20 அணியில் இடம் பிடிக்காமல் உள்ள ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு கேப்டன் பதவி வழங்கப்படும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஏனெனில், நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டனாகச் செயல்பட்டு வரும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருவதுடன், 10 போட்டிகளில் விளையாடி 47.57 என்ற சராசரியுடன் 333 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். மேலும் அவர் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ், பஞ்சாப் கிங்ஸ், மும்பை அணிகளின் கேப்டனாகவும் சிறப்பாக செயல்பட்டு கோப்பைகளையும் வென்று அசத்தி வருகிறார்.

இதுதவிர, தற்போதுள்ள இந்திய ஒருநாள் அணியின் துணைக்கேப்டன் பொறுப்பும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதிலும் அவர் அபாரமாக விளையாடி அணியின் வெற்றியில் பங்காற்றி வருகின்றன. இவ்வாரு, கேப்டன்சி மற்றும் பேட்டிங் என இரு துறையிலும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தொடர்ந்து சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதன் காரணமாக பிசிசிஐ அதிகாரிகள் அவரை இந்திய டி20 அணியின் கேப்டனாக நியமிக்க முடிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

அதற்கேற்ப, ஐபிஎல் தொடர் முடிந்த கையோடு இந்திய அணி அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ளது. அதில் டி20 தொடருக்கான இந்திய அணியின் கேப்டனாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் அதிகாரப்பூர்வமாக நியமிக்கப்படுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் இந்திய ரசிகர்களும் டி20 அணியின் புதிய கேப்டனுக்கான அறிப்பை எதிர்நோக்கி காத்திருக்கின்றனர்.

