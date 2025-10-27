ஐசியு-வில் அனுமதிக்கப்பட்ட ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்; ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி!
இந்திய ஒரு நாள் அணியின் துணை கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு உட்புற ரத்தப்போக்கு கண்டறியப்பட்டதை அடுத்து, ஐசியு-வில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
Published : October 27, 2025 at 1:12 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலிய ஒருநாள் தொடரின் போது காயத்தை சந்தித்த இந்திய அணி வீரர் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்ட செய்தி ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்திய அணி தற்போது ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து டி20 மற்றும் ஒருநாள் தொடர்களில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரானது சமீபத்தில் நிறைவடைந்தது. இந்த தொடரில் ஆஸ்திரேலிய அணி முதலிரண்டு போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்று தொடரை வென்ற நிலையில், இந்திய அணி கடைசி ஒருநாள் போட்டியில் வெற்றி பெற்று ஆறுதலளித்தது. இதனைத் தொடர்ந்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டி20 தொடர் அக்டோபர் 29ஆம் தேதி முதல் நடைபெறவுள்ளது.
இந்த நிலையில், இந்திய ஒரு நாள் அணியின் துணைக் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், காயம் காரணமாக தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள செய்தி கிரிக்கெட் ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
Indian ODI vice-captain Shreyas Iyer admitted to Sydney hospital due to rib cage injury: BCCI sources— Press Trust of India (@PTI_News) October 27, 2025
முன்னதாக ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியின் போது, அலெக்ஸ் கேரியை தனது அபாரமான கேட்ச்சின் மூலம் ஆட்டமிழக்க செய்த ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், கேட்ச்சை பிடிக்கும் போது இடுப்பு பகுதியில் காயத்தை சந்தித்திருந்தார். மேலும் அவரது விலா எழும்பு பகுதியில் காயம் ஏற்பட்டதன் காரணமாக வலியால் அலறியதை அடுத்து, அணி மருத்துவர்கள் முதலுதவி அளித்தனர்.
இருப்பினும் அவர் வலியால் துடித்ததன் காரணமாக உடனடியாக அருகே உள்ள மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு மருத்துவர்கள் சிகிச்சையளித்து வரும் நிலையில், உட்புற ரத்தப்போக்கு கண்டியப்பட்டதை அடுத்து ஸ்ரேயாஸ் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகிவுள்ளன.
🚨 BIG UPDATE ON SHREYAS IYER 🚨— Tanuj (@ImTanujSingh) October 27, 2025
- Shreyas Iyer is currently admitted in Sydney Hospital as medical reports indicated internal bleeding due to rib cage injury. He is expected to be Hospital for 5 to 7 days. (PTI). pic.twitter.com/4kx9srJHGI
இது குறித்து பிடிஐ செய்தி நிறுவனம் வாயிலாக பேசிய பிசிசிஐ வட்டாரத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர், "ஸ்ரேயாஸ் கடந்த இரண்டு நாட்களாக ஐசியு-வில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். அவருக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட ஸ்கேன் பரிசோதனையின் முடிவில், உட்புற ரத்தப்போக்கு கண்டறியப்பட்து. இதனையடுத்து அவர் உடனடியாக ஐசியு-வில் அனுமதிக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது" என்று கூறியுள்ளார்.
மேலும், "ரத்தப்போக்கு காரணமாக ஏற்படும் பாதிப்பை தடுக்க வேண்டியிருப்பதால், அவர் இரண்டு முதல் ஏழு நாட்கள் வரை தீவிர கண்காணிப்பில் இருப்பார். அதே சமயம், உள் ரத்தப்போக்கு இருப்பதால், அவர் காயத்தில் இருந்து குணமடைய நிச்சயமாக அதிக நேரம் தேவைப்படும். இதனால் அவர் மீண்டும் எப்போது கிரிக்கெட் விளையாட திரும்புவார் என்பதை தீர்மானிப்பது கடினம்" என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.
Shreyas SUPERMAN Iyer! 💪— Star Sports (@StarSportsIndia) October 25, 2025
Puts his body on the line for #TeamIndia and gets the much needed wicket. 🙌💙#AUSvIND 👉 3rd ODI | LIVE NOW 👉 https://t.co/0evPIuAfKW pic.twitter.com/LCXriNqYFy
முன்னதாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் ஓரிரு வாரங்களில் குணமடைவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், தற்சமயம் அவர் காயத்தில் இருந்து எப்போது மீள்வார்? என்பது கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.
இந்திய அணி அடுத்ததாக ஆஸ்திரேலியாவுடன் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இத்தொடருக்கான இந்திய அணியின் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் இடம் பிடிக்கவில்லை. இந்திய அணி அடுத்து நவம்பர் மாதம் தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக சொந்த மண்ணில் நடைபெறும் டெஸ்ட், ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களில் விளையாடவுள்ளது. இதுபோன்ற சூழலில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், தென் ஆப்பிரிக்க தொடரில் விளையாடுவாரா? அல்லது அவர் குணமடைய மேலும் சில காலம் தேவைப்படுமா? என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.