ரோஹித், சூர்யகுமார் வரிசையில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்: டி20 பேட்டிங் தரவரிசையில் புதிய உச்சம்!
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ரோஹித் சர்மா, சூர்யகுமார் யாதவுக்குப் பிறகு சதம் விளாசிய மூன்றாவது இந்திய கேப்டன் என்ற சாதனையையும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் படைத்துள்ளார்.
Published : October 7, 2026 at 3:31 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐசிசி டி20 பேட்டர்களுக்கான தரவரிசைப் பட்டியலில் இந்திய டி20 அணியின் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், முதல் முறையாக டாப்-10 இடங்களுக்குள் நுழைந்து சாதனை படைத்துள்ளார்.
இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான முதலாவது டி20 போட்டி லக்னோவில் உள்ள ஏகானா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, 19.1 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 171 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் அறிமுக வீரர் நமன் தீர் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார்.
அதன்பின் 172 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணி, கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயரின் அதிரடியான சதத்தின் மூலம் 14.4 ஓவர்களிலேயே வெற்றி இலக்கை எட்டியதுடன், 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியையும் பதிவு செய்தது. இப்போட்டியில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 10 பவுண்டரிகள், 6 சிக்ஸர்கள் என 102 ரன்களைக் குவித்து அணியை வெற்றிபெறச் செய்த ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.
3️⃣rd #TeamIndia captain to score a HUNDRED in Men's T20Is 💯 Shreyas Iyer basking in the three-figure glory 💙 Updates ▶️ https://t.co/2czVyKWreK #INDvWI | @mflone_ | @ShreyasIyer15 https://t.co/nw4HMIOyu6— BCCI (@BCCI) October 6, 2026
இதன்மூலம், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ரோஹித் சர்மா, சூர்யகுமார் யாதவுக்குப் பிறகு சதம் விளாசிய மூன்றாவது இந்திய கேப்டன் என்ற சாதனையையும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் படைத்துள்ளார். இப்போட்டியின் சிறப்பான செயல்பாட்டினைத் தொடர்ந்து, சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் வெளியிட்டுள்ள டி20 பேட்டர்களுக்கான தரவரிசைப் பட்டியலிலும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார்.
வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிராக சதம் விளாசியதன் மூலம், டி20 பேட்டர்கள் தரவரிசையில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 18 இடங்கள் முன்னேறி 7ஆம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். இதன் மூலம், தனது சர்வதேச கிரிக்கெட் வாழ்க்கையில் முதல்முறையாக டி20 பேட்டர்கள் தரவரிசையில் முதல் 10 இடங்களுக்குள் அவர் நுழைந்துள்ளார். இப்புதிய தரவரிசையின்படி, உலகின் டாப்-10 பேட்டர்களில் நான்கு பேர் இந்திய வீரர்களாக உள்ளனர்.
அந்தவகையில், இந்திய வீரர் இஷான் கிஷன் தொடர்ந்து முதலிடத்திலும், அபிஷேக் சர்மா இரண்டாம் இடத்திலும் நீடித்து வருகின்றனர். இவர்கள் வரிசையில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 7ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ள நிலையில், மற்றொரு நட்சத்திர வீரரான திலக் வர்மா ஒரு இடம் பின்தங்கி 10ஆவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார். இவர்களைத் தவிர மற்ற இந்திய வீரர்கள் எவரும் முதல் 20 இடங்களுக்குள் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
A rankings first for India's inspirational skipper following his heroics against the West Indies in Lucknow 🔥 Read more 👇 https://t.co/b3U80YakJ9— ICC (@ICC) October 7, 2026
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மறுபக்கம், டி20 பவுலர்களுக்கான தரவரிசையில் பாகிஸ்தானின் அப்ரார் அஹ்மதைப் பின்னுக்குத் தள்ளி ஆஃப்கானிஸ்தானின் ரஷித் கான் முதலிடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார். அதேசமயம் இந்திய வீரர்களான அக்ஸர் படேல் 16 இடங்கள் முன்னேறி 7ஆவது இடத்தையும், ஜஸ்பிரித் பும்ரா 3 இடங்கள் முன்னேறி 10ஆவது இடத்தையும் பிடித்துள்ளனர். இப்பட்டியலில் வருண் சக்ரவர்த்தி 5 இடங்கள் பின்தங்கி 13ஆவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார்.