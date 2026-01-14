நியூசிலாந்து டி20 தொடர்: திலக் வர்மாவின் இடத்தை நிரப்புவது யார்?
காயம் காரணமாக நியூசிலாந்து டி20 தொடரில் இருந்து விலகிய திலக் வர்மாவுக்கு பதிலாக, இந்திய டி20 அணியில் இடம் பிடிக்க வாய்ப்பிருக்கும் மூன்று வீரர்கள் குறித்து இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.
Published : January 14, 2026 at 6:17 PM IST
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் நியூசிலாந்து அணி தற்சமயம் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதனை தொடர்ந்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 5 போட்டிகள் அடங்கிய டி20 தொடரானது எதிர்வரும் ஜனவரி 20ஆம் தேதி முதல் தொடங்கவுள்ளது. இத்தொடருக்கான இரு அணியையும் அந்தந்த நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியங்கள் ஏற்கெனவே அரிவித்துள்ள நிலையில், வீரர்களும் தொடருக்காக தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றனர்.
மேலும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு முன் இவ்விரு அணிகளும் மோதும் கடைசி டி20 தொடர் என்பதால், இத்தொடரின் மீது ரசிகர்கள் மத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு உள்ளது. இந்த தொடருக்கு முன்னதாக இந்திய அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் விதமாக நட்சத்திர பேட்டர் திலக் வர்மா காயம் அடைந்தார். சமீபத்திய விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரின் போது திலக் வர்மாவுக்கு காயம் ஏற்பட்டது.
மேலும் அவர் காயத்திலிருந்து மீள அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ள இருப்பதாகவும், அதனால் அவர் குணமடைய குறைந்தது 6 வாரங்கள் ஆகும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதனால் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் மூன்று டி20 போட்டிகளில் இருந்து திலக் வர்மா விலகியதாக பிசிசிஐ அறிவித்தது. மேலும் அவருக்கான மாற்று வீரர் குறித்து இதுவரையிலும் எந்தவொரு அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை.
இந்நிலையில் இந்திய டி20 அணியில் திலக் வர்மாவின் இடத்தை நிரப்ப வாய்ப்பிருக்கும் மூன்று வீரர்கள் குறித்து இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்
இந்த பட்டியலில் முதலிடத்தில் இருப்பவர் இந்திய ஒருநாள் அணியின் துணை கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தான். கடந்த ஐபிஎல் தொடருக்கு பிறகு இந்திய டி20 அணியில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு ஏன் வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை என்ற கேள்விகள் இன்றளவும் ரசிகர்கள் மத்தியில் உள்ளது. மேலும் உள்ளூர் போட்டிகளிலும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் சிறப்பாக செயல்பட்டு வரும் நிலையில், திலக் வர்மாவின் இடத்திற்கு ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் சரியான தேர்வாக இருப்பார் என்று ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
ருதுராஜ் கெய்க்வாட்
இந்த பட்டியலில் அடுத்த இடத்தை பிடிக்கும் வீரர் ருதுராஜ் கெய்க்வாட். உள்ளூர் கிரிக்கெட்டில் அதிகபட்ச சராசரியை கொண்டிருக்கும் ருதுராஜ் கெய்க்வாட், கடைசியாக கடந்தாண்டு நடைபெற்ற ஜிம்பாப்வே டி20 தொடரில் விளையாடினார். அதன்பின் இந்திய அணியில் இருந்து ஓரங்கப்பட்ட அவர், தொடர்ச்சியாக உள்ளூர் போட்டிகளில் சிறப்பாக செயல்பட்டு அசத்தி வருகிறார்.
இதற்கிடையே கடந்தாண்டு தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரிலும் அபாரமாக செயல்பட்ட ருதுராஜ் கெய்க்வாட் சதமடித்தும் அசத்தியுள்ளார். இதுதவிர்த்து இந்திய அணிக்காக இதுவரை 23 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஒரு சதம், 4 அரைசதங்கள் என 633 ரன்களைச் சேர்த்துள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
தேவ்தத் படிக்கல்
இந்த பட்டியலில் மூன்றாம் இடத்தை பிடிக்கும் வீரர் உங்களை ஆச்சரியப்படுத்தலாம். ஆனால் சமீபத்திய ஃபார்மை கணக்கில் கொண்டால் தேவ்தத் படிக்கல் இந்திய அணிக்கு சரியான தேர்வாக இருப்பார். ஏனெனில் இவர் நடைபெற்று வரும் விஜய் ஹசாரே கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் தொடர்ச்சியாக சதங்களை விளாசி வருவதுடன். 700க்கும் அதிகமான ரன்களையும் குவித்து மிரட்டியுள்ளார்.
முன்னதாக கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவுக்காக சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமான தேவ்தத் படிக்கல் தனக்கு கிடைத்த வாய்ப்புகளில் பெரிதளவில் சோபிக்க தவறினார். இதனால் அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட அவர், தற்போது வரை இந்திய அணியில் இடம் பெற முடியாமல் தொடர்ந்து தடுமாறி வருகிறார். ஆனால் சமீபத்திய விஜய் ஹசாரே கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் மூலம் அவருக்கான வாய்ப்பு நிச்சயம் கிடைக்கும் என்ற பேச்சுகளும் எழுந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.