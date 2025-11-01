ETV Bharat / sports

காயத்தில் இருந்து குணமடைந்து வரும் ஸ்ரேயாஸ்; மருத்துவமனையில் இருந்து இன்று டிஸ்சார்ஜ்!

மருத்துவமனையில் இருந்து இந்திய அணியின் துணை கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்ட செய்தி ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

காயத்தைச் சந்தித்த ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்
(IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 1, 2025 at 1:50 PM IST

ஹைதராபாத்: காயம் காரணமாக சிட்னி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்றுவந்த இந்திய ஒருநாள் அணியின் துணை கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் இன்று டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டுள்ளதாக பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது.

இந்திய அணி தற்போது ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து டி20 மற்றும் ஒருநாள் தொடர்களில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த ஒருநாள் தொடரில் ஆஸ்திரேலிய அணி முதலிரண்டு போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்று தொடரை வென்ற நிலையில், இந்திய அணி கடைசி ஒருநாள் போட்டியில் வெற்றி பெற்று ஆறுதலளித்தது. இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டி20 தொடரானது நடைபெற்று வருகிறது.

முன்னதாக ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியின் போது இந்திய அணியின் துணைக்கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் காயத்தைச் சந்தித்தார். ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியின் போது, அலெக்ஸ் கேரியை தனது அபாரமான கேட்ச்சின் மூலம் ஆட்டமிழக்க செய்த ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், கேட்ச்சை பிடிக்கும் போது இடுப்பு பகுதியில் காயத்தை சந்தித்தார். இதனையடுத்து மருத்தவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், அவரது மண்ணீரலில் காயம் இருப்பது கண்டறியப்பட்டதை அடுத்து, ஐசியு-வில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார்.

பின்னர் இரண்டு தினங்களுக்கு முன்னர் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் இருந்த அவர் சாதாரண சிகிச்சை பிரிவுக்கு மற்றப்பட்டு, மருத்துவ கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டிருந்தார். இந்த நிலையில், காயத்தில் இருந்து குணமடைந்து வரும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், இன்றைய தினம் மருத்துவமனையில் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டாக பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து பிசிசிஐ வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில்,"ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் காயத்தில் இருந்து குணமடைந்ததில் பிசிசிஐ மருத்துவக் குழுவும், சிட்னி மற்றும் இந்தியாவில் உள்ள நிபுணர்களும் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர். மேலும் அவர் இன்று மருத்துவமனையில் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டுள்ளார்" என்று கூறியுள்ளது.

முன்னதாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் வெளியிட்ட சமூக வலைதளப்பதிவில், "நான் தற்போது குணமடைந்து வருகிறேன். ஒவ்வொருநாளும் என் உடல்நிலையில் முன்னேற்றத்தைக் கண்டுவருகிறேன். நான் காயத்தில் இருந்து குணமடைய வாழ்த்து கூறிய மற்றும் ஆதரவு வழங்கிய அனைவருக்கு எனது நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். நீங்கள் என் மீது வைத்துள்ள அக்கறைக்கு நன்றி" என்று பதிவிட்டிருந்தார். தற்சமயம் அவர் மருத்துவமனையில் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டுள்ள செய்தி ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

இருப்பினும் அவர் காயத்தில் இருந்து முழுமையாக குணமடைய மேலும் சில காலம் ஆகும் என்பதால், எதிர்வரும் தென் ஆப்பிரிக்க தொடரில் அவர் விளையாடுவாரா என்பது சந்தேகமாகவே உள்ளது. ஒருவேளை அவர் தென் ஆப்பிரிக்க தொடரை தவறவிடும் பட்சத்தில் அவரது இடத்தில் சஞ்சு சாம்சன், ரிஷப் பந்த் ஆகியோர் இடம் பெற அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

