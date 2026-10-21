'வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு பிளேயிங் லெவனில் இடமில்லை' கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் ஓபன் டாக்!
நியூசிலாந்து டி20 தொடரில் அபிஷேக் சர்மா மற்றும் சஞ்சு சாம்சன் ஆகியோரே இந்திய அணியின் தொடக்க வீரர்களாகக் களம் இறங்குவர் என்பதை கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் உறுதிசெய்துள்ளார்.
Published : October 21, 2026 at 4:17 PM IST
ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்து டி20 தொடருக்கான இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு இப்போதைக்கு இடம் கிடைக்காது என்பதை இந்திய டி20 கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்பே தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
இந்திய அணி இம்மாத இறுதியில் நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு, 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடரிலும், 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது. இதில் இரு அணியினருக்கும் இடையிலான டி20 தொடர் அக்டோபர் 24ஆம் தேதி முதலும், ஒருநாள் தொடர் நவம்பர் 4ஆம் தேதி முதலும் தொடங்கவுள்ளது. இதனையடுத்து, இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டெஸ்ட் தொடர் நவம்பர் 9ஆம் தேதி முதல் தொடங்குகிறது.
இந்நிலையில், நியூசிலாந்து டி20 தொடருக்கான ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய அணி நேற்றைய தினம் கிறிஸ்ட்சர்ச் சென்றடைந்து, தங்களின் பயிற்சிகளைத் தொடங்கியுள்ளது. குறிப்பாக, ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்கு பிறகு இரு அணிகளும் நேருக்கு நேர் மோதும் முதல் சர்வதேச கிரிக்கெட் தொடர் என்பதால், இதில் எந்த அணி வெற்றிபெற்று தொடரில் முன்னிலை பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
இது ஒருபுறமிருக்க, இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவன் எப்படி இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் ரசிகர்களிடம் எழுந்துள்ளது. ஏனெனில், 4 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு புவனேஷ்வர் குமார் இந்திய அணியில் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் அவர் பிளேயிங் லெவனில் இடம் பிடிப்பாரா? அதேசமயம் அணியின் அதிரடி நட்சத்திர வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமா? என்ற கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.
https://t.co/IVLEdDMnDj— BCCI (@BCCI) October 21, 2026
இந்நிலையில், நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான டி20 தொடரில் வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமா என்பது குறித்து அணியின் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் செய்தியாளர் சந்திப்பில் விளக்கமளித்துள்ளார். இதுகுறித்து பேசிய அவர், "வைபவ் சூர்யவன்ஷி போன்ற ஒரு திறமையான வீரர் எப்போதும் டிரஸ்ஸிங் ரூமில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பது முக்கியம். அவர் இன்னும் மிகவும் இளமையாக இருக்கிறார், அவருக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்க இன்னும் பல ஆண்டுகள் உள்ளன.
தற்போதைய நிலையில் அவர் நேரடியாக பிளேயிங் லெவனுக்குள் வர முடியாது. ஏனெனில் நமது தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் தொடர்ந்து சிறப்பாக ரன் குவித்து வருகிறார்கள்; மேலும் அவர்கள் உலகக் கோப்பையையும் வென்று தந்துள்ளனர். அதேநேரம், அவர் இதுபோன்று வெளிநாடுகளுக்குச் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் போது, அங்குள்ள பிட்ச்களில் எப்படி விளையாட வேண்டும் என்ற தெளிவான புரிதல் அவருக்குக் கிடைக்கும்.
அடுத்த முறை இதுபோன்ற சூழ்நிலைகளில் அவர் விளையாட வரும்போது, அவர் மிகவும் சிறந்த தயாரிப்புடன் இருப்பார். அதுமட்டுமின்றி, முதன்முறையாக இங்கு வரவிருக்கும் மற்ற அணி வீரர்களுக்கும் இந்த ஆடுகளங்கள் குறித்து அவரால் ஆலோசனைகளை வழங்க முடியும்." என்று தெரிவித்துள்ளார். இதன் மூலம் நியூசிலாந்து டி20 தொடரில் அபிஷேக் சர்மா மற்றும் சஞ்சு சாம்சன் ஆகியோரே தொடக்க வீரர்களாகக் களம் இறங்குவர் என்பதை ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் உறுதிசெய்துள்ளார்.
சமீபத்தில் முடிவடைந்த 2026 டி20 உலகக் கோப்பையில் இந்தியா சாம்பியன் பட்டம் வெல்வதற்கு அபிஷேக் சர்மா மற்றும் சஞ்சு சாம்சன் இருவருமே முக்கியப் பங்காற்றினர். இதில் அபிஷேக் 8 போட்டிகளில் 141 ரன்கள் எடுத்தார். மறுபுறம், சஞ்சு சாம்சன் 5 போட்டிகளில் 80.25 சராசரி மற்றும் 199.37 என்ற அசுரத்தனமான ஸ்டிரைக் ரேட்டுடன் 321 ரன்கள் குவித்ததுடன், தொடர் நாயகன் விருதையும் வென்று மிரட்டினார்.
Shreyas Iyer backs regular Indian openers – Vaibhav Sooryavanshi cannot walk in yet Shreyas Iyer said: "It's important that a talent like him (Sooryavanshi) should always be happy around the dressing room. He is very young; he has more years to get opportunities. It's not like he can walk in right now, because our openers are scoring consistently, and they have won the World Cup. So, if you see, when he is coming overseas, he will get a fair idea how to play on these particular wickets. Next time, whenever he comes in these conditions, he will be very well-prepared. And he can also instruct the other team members, whoever comes here for the first time."— Cricket Hub (@Anurag9793) October 21, 2026
மறுபக்கம் 15 வயதான வைபவ் சூர்யவன்ஷி, இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இங்கிலாந்து மற்றும் அயர்லாந்து சுற்றுப்பயணங்களுக்குத் தேர்வு செய்யப்பட்டார். இருப்பினும், இந்தியா விளையாடிய 21 டி20 போட்டிகளில் 8 போட்டிகளில் மட்டுமே அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. தற்போது இந்திய அணியின் தொடக்க வீரர்களாக அபிஷேக் சர்மா மற்றும் சஞ்சு சாம்சன் தங்களது இடத்தை வலுவாகப் பிடித்துள்ளதன் காரணமாக, வைபவ் சூர்யவன்ஷி தனது வாய்ப்புக்காகக் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
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இந்திய டி20 அணி: ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, வைபவ் சூர்யவன்ஷி, இஷான் கிஷன், திலக் வர்மா, அக்சர் படேல், சிவம் துபே, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, நமன் திர், பிரின்ஸ் யாதவ், மயங்க் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங், புவனேஷ்வர் குமார், வருண் சக்கரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ்.
நியூசிலாந்து - இந்தியா டி20 தொடர் அட்டவணை
- முதல் டி20 - அக்டோபர் 22 - ஹாக்லி ஓவல், கிறிஸ்ட்சர்ச்
- 2ஆவது டி20 - அக்டோபர் 24 - ஹாக்லி ஓவல், கிறிஸ்ட்சர்ச்
- 3ஆவது டி20 - அக்டோபர் 27 - ஹென்றி மைதானம், வெலிங்டன்
- 4ஆவது டி20 - அக்டோபர் 30 - ஈடன் பார்க், ஆக்லாந்து
- 5ஆவது டி20 - நவம்பர் 1 - செடன் பார்க், ஹாமில்டன்