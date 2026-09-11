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மகளிர் ஆசியக் கோப்பை 2026 | குல்தீப் யாதவின் சாதனையை முறியடித்து ஸ்ரீசாரணி புதிய வரலாறு!

மகளிர் ஆசியக் கோப்பை அரையிறுதிப் போட்டியில் வங்கதேச அணியை 40 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்திய இந்திய மகளிர் அணி, 10ஆவது முறையாக இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது.

ஸ்ரீசாரணி
ஸ்ரீசாரணி (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 11, 2026 at 4:09 PM IST

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ஹைதராபாத்: சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிவேகமாக 50 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றிய இந்தியர் என்ற குல்தீப் யாதவின் சாதனையை, இந்திய மகளிர் அணி வீராங்கனை ஸ்ரீசாரணி முறியடித்துள்ளார்.

மகளிர் ஆசிய கோப்பை டி20 தொடரானது இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் நடைபெற்ற முதல் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியா மற்றும் வங்கதேச மகளிர் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய மகளிர் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 149 ரன்களை சேர்த்தது. இதில் அதிகபட்சமாக தொடக்க வீராங்கனை ஷஃபாலி வர்மா 64 ரன்களைச் சேர்த்தார்.

பின்னர் சவாலான இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய வங்கதேச அணியில் சொர்னா அக்தர் 22 ரனக்ளையும், நிகார் சுல்தானா 19 ரன்களையும், ஷோபனா மோஸ்தரி 18 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீராங்கனைகள் சோபிக்கத் தவறினர். இதனால் வங்கதேச மகளிர் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 109 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்தது. இந்திய அணி தரப்பில் தீப்தி சர்மா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

இதன் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி 40 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்ற துடன், மகளிர் ஆசியக் கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு 10ஆவது முறையாக முன்னேறி சாதனை படைத்துள்ளது. இப்போட்டியில் அதிரடியாக விளையாடி அரைசதம் கடந்ததுடன் அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய ஷஃபாலி வர்மா ஆட்டநாயகியாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

மேலும், இப்போட்டியில் இந்திய அணியின் இளம் சுழற்பந்து வீச்சாளர் ஸ்ரீசாரணி புதிய வரலாற்றுச் சாதனை ஒன்றை நிகழ்த்தியுள்ளார். வங்கதேச அணிக்கு எதிரான இப்போட்டியில் 1 விக்கெட்டைக் கைப்பற்றியதன் மூலம், அவர் தனது 29ஆவது சர்வதேச டி20 போட்டியில் 50 விக்கெட்டுகள் என்ற மைல்கல்லை எட்டினார்.

இதன்மூலம், ஆடவர் மற்றும் மகளிர் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிவேகமாக 50 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய இந்தியப் பந்துவீச்சாளர் என்ற குல்தீப் யாதவின் சாதனையை ஸ்ரீசாரணி முறியடித்து புதிய சாதனை படைத்துள்ளார். முன்னதாக குல்தீப் யாதவ் 30 போட்டிகளில் 50 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியதே சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்சமயம் ஸ்ரீசாரணி 29 போட்டிகளில் இந்த சாதனையை முறியடித்து புதிய வரலாற்றை எழுதியுள்ளார்.

அதிவேகமாக 50 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்திய இந்தியர்கள்

  • ஸ்ரீ சரணி – 29 போட்டிகள் (இந்திய மகளிர் அணி)
  • குல்தீப் யாதவ் – 30 போட்டிகள் (இந்திய ஆடவர் அணி)
  • வருண் சக்கரவர்த்தி – 32 போட்டிகள் (இந்திய ஆடவர் அணி)
  • அர்ஷ்தீப் சிங் – 33 போட்டிகள் (இந்திய ஆடவர் அணி)
  • ராதா யாதவ் – 36 போட்டிகள் (இந்திய மகளிர் அணி)
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இதுதவிர, ஒரு காலண்டர் ஆண்டில் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இந்திய மகளிர் அணிக்காக அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய வீராங்கனை என்ற சாதனையையும் ஸ்ரீசாரணி சமன் செய்துள்ளார். முன்னதாக, கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டில் பூனம் யாதவ் 25 இன்னிங்ஸ்களில் 35 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியதே சாதனையாக இருந்தது. தற்சமயம் ஸ்ரீசாரணி வெறும் 19 இன்னிங்ஸ்களிலேயே 35 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி, அந்தச் சாதனையை சமன் செய்துள்ளார்.

TAGGED:

SHREE CHARANI SCRIPTS HISTORY
ஸ்ரீசாரணி
குல்தீப் யாதவ் சாதனை
மகளிர் ஆசியக் கோப்பை
CHARANI SURPASSES KULDEEP YADAV

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