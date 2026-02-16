ETV Bharat / sports

இந்தியாவுடன் படுதோல்வி: பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியத்தை கடுமையாக சாடிய ஷோயப் அக்தர்

இந்தியாவுக்கு எதிரான டி20 உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி 61 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் படுத்தோல்வியை சந்தித்துள்ளது.

ஷோயப் அக்தர்
ஷோயப் அக்தர் (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 16, 2026 at 5:12 PM IST

Updated : February 16, 2026 at 5:20 PM IST

ஹைதராபாத்: இந்தியாவுடனான தோல்வியை தொடர்ந்து பாகிஸ்தான் முன்னாள் வீரர் ஷோயப் அக்தர், அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரிய தலைவர் மற்றும் முன்னணி வீரர்களைக் கடுமையாகச் சாடியுள்ளார்.

இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 உலகக் கோப்பை லீக் போட்டி நேற்று இலங்கையில் உள்ள பிரேமதாசா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்தியா 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 175 ரன்களை சேர்த்தது. இதில் அதிகபட்சமாக இஷான் கிஷன் 10 பவுண்டரிகள், 3 சிக்சர்கள் என 77 ரன்களை சேர்த்தார். பாகிஸ்தான் தரப்பில் அதிகபட்சமாக சைம் அயூப் 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

அதனைத் தொடர்ந்து இலக்கை நோக்கி விளையாடிய பாகிஸ்தான் அணியில் அதிகபட்சமாக உஸ்மான் கான் 44 ரன்களை சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். இதன் காரணமாக பாகிஸ்தான் அணி 18 ஓவர்களில் 114 ரன்களை மட்டுமே அடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் ஹர்திக், ஜஸ்பிரித், அக்ஸர் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர். இதன் மூலம் இந்திய அணி 61 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அசத்தியது.

பாகிஸ்தானின் இந்த தோல்வியைத் தொடர்ந்து, அந்த அணியின் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் ஷோயப் அக்தர், பிசிபி தலைவர் மொஹ்சின் நக்வி மற்றும் சில முன்னணி வீரர்களை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. அதிலும் ஃபார்மில் இல்லாத மூத்த வீரர்களான பாபர் ஆசாம், ஷாஹீன் ஷா அஃப்ரிடி மற்றும் ஷதாப் கான் ஆகியோர் ஏன் டி20 அணியில் தொடர்கின்றனர் என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

இதுகுறித்து பேசிய ஷோயப் அக்தர், "மொஹ்சின் நக்விக்கு பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியத்தின் தலைவர் என்பது நினைவிருக்கிறதா? கிரிக்கெட் குறித்து ஒன்றும் தெரியாத ஒருவர் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியத்தில் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இப்படி இருந்தால் அந்த அணி எப்படி முன்னேறும்? மேலும் நீங்கள் நட்சத்திர வீரர்கள் என்று அழைப்பவர்கள் இன்னும் ஒரு போட்டியில் கூட சிறப்பாக செயல்படவில்லை.

ஆனால் நீங்கள் அவர்களுக்கு நட்சத்திர வீரர்கள் என்ற பட்டத்தை வழங்கி, அவர்கள் தோல்வியடைந்தாலும் ஒவ்வொரு முறையும் அணிக்கு தேர்ந்தெடுக்கிறீர்கள். அதன் காரணமாகவே தற்சமயம் அணி தோல்வியைத் தழுவுகிறது. மேலும் கிரிக்கெட் வாரியத்தை நடத்துகிறோம் என்ற அடிப்படை அறிவு கூட இல்லாத ஒருவரிடம் இவ்வளவு பெரிய பொறுப்பை ஒப்படைத்தது உலகின் மிகப்பெரிய குற்றம். அப்படி வரும் நபரால் உங்கள் திட்டங்கள் நாசமாகும். அதற்கான உதாரணம் உங்கள் கண் முன்னே உள்ளது" என்று கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் இந்திய அணி பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக தங்களுடைய 8ஆவது வெற்றியை பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம், இந்திய அணி சூப்பர் 8க்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து இந்திய அணி பிப்ரவரி 18ஆம் தேதி நடைபெறும் தங்களுடைய கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் நெதர்லாந்து அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

