டி20 உலகக் கோப்பை: ஷிவம் தூபே அதிரடி அரைசதம்; நெதர்லாந்துக்கு 194 டார்கெட்

நெதர்லாந்துக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் இந்திய வீரர் ஷிவம் தூபே 25 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்து அணியை சரிவிலிருந்து மீட்டெடுத்தார்.

ஷிவம் தூபே
ஷிவம் தூபே (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 18, 2026 at 8:53 PM IST

அஹ்மதாபாத்: நெதர்லாந்துகு எதிரான உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 194 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது.

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இன்று நடைபெற்ற 36ஆவது லீக் போட்டியில் இந்தியா மற்றும் நெதர்லாந்து அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது. மேலும் இந்த போட்டிக்கான இந்திய அணியில் அர்ஷ்தீப் சிங் மற்றும் வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது.

அதன்படி களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு அபிஷேக் சர்மா மற்றும் இஷான் கிஷன் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட அபிஷேக் சர்மா இந்த போட்டியிலும் ரன்கள் ஏதுமின்றி தனது விக்கெட்டை இழந்தார். முன்னதாக இந்த தொடரில் அவர் விளையாடிய இரண்டு லீக் போட்டியிலும் ரன்கள் ஏதுமின்றி ஆட்டமிழந்த நிலையில், தற்சமயம் மூன்றாவது முறையாக டக் அவுட் ஆகினார்.

மேற்கொண்டு மற்றொரு தொடக்க வீரரான இஷான் கிஷன் 18 ரன்களில் நடையைக் கட்டினார். அதன்பின் இணைந்த திலக் வர்மா மற்றும் சூர்யகுமார் யாதவ் இணை பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி விக்கெட் இழப்பை தடுத்து நிறுத்தினர். இதில் திலக் வர்மா 31 ரன்களிலும், கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் 34 ரன்களிலும் என ஆட்டமிழந்தனர். அதன்பின் இணைந்த ஷிவம் தூபே மற்றும் ஹர்திக் பாண்டியா ஆகியோர் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர்.

இதில் அதிரடியாக விளையாடிய ஷிவம் தூபே 25 பந்துகளில் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்து அசத்தினார். இதன் மூலம் இருவரின் பார்ட்னர்ஷிப்பும் 76 ரன்களை எட்டியது. அதன்பின் தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடி வந்த ஷிவம் தூபே 4 பவுண்டரிகள், 6 சிக்ஸர்கள் என 66 ரன்களை சேர்த்த கையோடு விக்கெட்டை இழந்தார். அதன்பின் களமிறங்கிய ரிங்கு சிங்கும் தனது பங்கிற்கு ஒரு சிக்ஸரை பறக்கவிட்டார்.

மறுபக்கம் இறுதிவரை களத்தில் இருந்த ஹர்திக் பாண்டியா 3 சிக்ஸர்களுடன் 30 ரன்களை சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார். இதன் காரணமாக இந்திய அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 193 ரன்களை சேர்த்தது. நெதர்லாந்து அணி தரப்பில் ஆர்யன் தத் மற்றும் லோகன் வான் பீக் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர்.

பிளேயிங் லெவன்

இந்தியா: அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன், திலக் வர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷிவம் துபே, ஹர்திக் பாண்டியா, ரிங்கு சிங், வாஷிங்டன் சுந்தர், வருண் சக்ரவர்த்தி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங்.

நெதர்லாந்து: மைக்கேல் லெவிட், மேக்ஸ் ஓ'டவுட், பாஸ் டி லீட், காலின் அக்கர்மேன், ஸ்காட் எட்வர்ட்ஸ்(கேப்டன்), சாக் லயன்-கேசெட், ரோலோஃப் வான்டெர் மெர்வே, லோகன் வான் பீக், ஆர்யன் தத், கைல் கெலீன், நோவா கிராஸ்.

