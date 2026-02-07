டி20 உலகக் கோப்பை 2026: ஹெட்மையர், ஷெஃபெர்ட் அபாரம் - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி அசத்தல் வெற்றி
Published : February 7, 2026 at 7:08 PM IST
கொல்கத்தா: ஸ்காட்லாந்திற்கு எதிரான உலகக் கோப்பை லீக் ஆட்டத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 35 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் - ஸ்காட்லாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 உலகக் கோப்பை லீக் போட்டி கொல்கத்தாவில் உள்ள ஈடன் கார்டன்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஸ்காட்லாந்து அணி முதலில் பவுலிங்கை தேர்வு செய்தது. அதன்படி களமிறங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில் கேப்டன் ஷாய் ஹோப் மற்றும் பிராண்டன் கிங் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினர்.
இதில் ஷாய் ஹோப் 19 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அதிரடியாக விளையாடி வந்த பிராண்டன் கிங் 4 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 35 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். பின்னர் ஜோடி சேட்ர்ந்த ஷிம்ரான் ஹெட்மையர் - ரோவ்மன் பாவெல் இணை அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஷிம்ரான் ஹெட்மையர் 22 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்து அசத்தினார்.
The Hetfyah show touches down at Eden Gardens!⚡️🔥#T20WorldCup | #MenInMaroon pic.twitter.com/HKOsyH1EmF— Windies Cricket (@windiescricket) February 7, 2026
பின்னர் ரோவ்மன் பாவெல் 24 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, ஷெர்ஃபேன் ரதர்ஃபோர்டும் 26 ரன்களுடன் நடையைக் கட்டினார். இதற்கிடையில் அரைசதம் கடந்திருந்த ஷிம்ரான் ஹெட்மையரும் 2 பவுண்டரிகள், 6 சிக்ஸர்களுடன் 64 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். இதன் மூலம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 182 ரன்களைச் சேர்த்தது.
பின்னர் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய ஸ்காட்லாந்து அணிக்கு ஜார்ஜ் முன்சி மற்றும் மைக்கேல் ஜோன்ஸ் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் ஜோன்ஸ் ஒரு ரன்னுடன் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து வந்த பிராண்டன் மெக்முல்லனும் 14 ரன்களில் நடையைக் கட்டினார். அவர்களைத் தொடர்ந்து மற்றொரு தொடக்க வீரரான ஜார்ஜ் முன்சியும் 19 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்து ஏமாற்றமளித்தார்.
Just unbelievable!🤯— Windies Cricket (@windiescricket) February 7, 2026
The 1st West Indian to take a hat trick at a T20 World Cup!🙌🏽👏🏾#T20WorldCup | #MenInMaroon pic.twitter.com/8j2apG8iC9
அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த கேப்டன் ரிச்சி பெர்ரிங்டன் மற்றும் டாம் ப்ரூஸ் இணை சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதோடு அணியின் ஸ்கோரையும் சீரான வேகத்தில் உயர்த்தினர். இந்த போட்டியில் அரைசதம் அடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட பெர்ரிங்டன் 3 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 35 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, மறுபக்கம் 25 ரன்களை எடுத்திருந்த டாம் ப்ரூஸும் ஆட்டமிழந்து பெவிலியன் திரும்பினார்.
பின்னர் களமிறங்கிய வீரர்களும் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, ஸ்காட்லாந்து அணி 18.5 ஓவர்களில் 147 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. வெஸ்ட் இண்டீஸ் தரப்பில் ரொமாரியோ ஷெஃபெர்ட் 5 விக்கெட்டுகளையும், ஜேசன் ஹோல்டர் 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். இதன் மூலம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 35 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஸ்காட்லாந்து அணியை வீழ்த்தி தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது.
Strong finishes from Shep and Jase with ball tonight.💥#T20WorldCup | #MenInMaroon pic.twitter.com/jkWtpT5Xcy— Windies Cricket (@windiescricket) February 7, 2026
இந்த போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் ஷிம்ரான் ஹெட்மையர் 22 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்ததன் மூலம், உலகக் கோப்பை தொடரில் அதிவேகமாக அரைசதம் கடந்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் வீரர் என்ற சாதனையை படைத்தார். அதேசமயம் பவுலிங்கில் ரொமாரியோ ஷெஃபர்ட் ஹாட்ரிக் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியதன் மூலம், டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் ஹாட்ரிக் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முதல் வெஸ்ட் இண்டீஸ் வீரர் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.