'சானியா மிர்சா என்றும் எனது முன்மாதிரி' - டென்னிஸில் புதிய சாதனைப் படைத்துள்ள மாயா ராஜேஸ்வரன் நெகிழ்ச்சி!
மிக இளம் வயதில் தொழில்முறை டென்னிஸ் பட்டம் வென்ற இந்திய வீராங்கனை என்ற சானியா மிர்சாவின் 22 ஆண்டுகால வரலாற்றுச் சாதனையைத் தமிழக வீராங்கனை மாயா ராஜேஸ்வரன் முறியடித்துப் புதிய சாதனை படைத்துள்ளார்.
Published : October 12, 2026 at 8:44 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய டென்னிஸின் ஜாம்பவான் சானியா மிர்சாவின் சாதனையை யாராலும் விஞ்ச முடியாது என்றும், அவர் எப்போதும் எனது முன்மாதிரி தான் என்றும் தமிழகத்தின் 17 வயது இளம் டென்னிஸ் வீராங்கனை மாயா ராஜேஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார்.
போர்ச்சுகல் நாட்டில் நடைபெற்ற 'W35 லாகோஸ்' மகளிர் டென்னிஸ் தொடரின் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில், மாயா ராஜேஸ்வரன் 6-4, 6-2 என்ற நேர் செட்களில் ஸ்பெயினின் முன்னணி வீராங்கனைகளில் ஒருவரான செர்வினோ ரூயிஸை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்றார். மேலும் மகளிர் இரட்டையர் பிரிவிலும் உக்ரைன் நாட்டின் எலிசவெட்டா கோட்லியருடன் இணைந்து விளையாடிய மாயா, அதிலும் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்தார்.
இந்த வெற்றிகளின் மூலம் மாயா ராஜேஸ்வரன், இந்திய டென்னிஸின் அடையாளமாகத் திகழும் சானியா மிர்சாவின் 22 ஆண்டுகால சாதனையை முறியடித்துப் புதிய வரலாற்றை நிகழ்த்தியுள்ளார். முன்னதாக, கடந்த 2004ஆம் ஆண்டில் இந்திய வீராங்கனை சானியா மிர்சா தனது 17 வயது 10 மாதங்களில் சர்வதேச டென்னிஸ் கூட்டமைப்பின் தொழில்முறை ஒற்றையர் பிரிவில் சாம்பியன் பட்டம் வென்று சாதனை படைத்திருந்தார்.
🇮🇳 Maaya Rajeshwaran becomes the youngest Indian woman to win a W35-level singles title, breaking 🇮🇳 Sania Mirza’s record 🔥 The parallels are hard to miss: 📍 Both won in Lagos (Maaya in Portugal, Sania in Nigeria) 🎂 Both were 17 (Maaya 17y 3m, Sania 17y 10m) 📅 Both won in October, a day apart on the calendar (11 Oct 2026, 10 Oct 2004) 🏆 Same level: Sania’s $25,000 event is today’s W35 (renamed in 2024)— Indian Tennis Daily (ITD) (@IndTennisDaily) October 11, 2026
இந்நிலையில், தற்சமயம் மாயா ராஜேஸ்வரன் 17 வயது 3 மாதங்களிலேயே சர்வதேச டென்னிஸ் கூட்டமைப்பின் தொழில்முறை டென்னிஸ் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற மிக இளம் வயது இந்திய வீராங்கனை என்ற சாதனையைப் படைத்துள்ளார். மிக இளம் வயதிலேயே உலக அரங்கில் இந்தியாவிற்குப் பெருமை சேர்த்துள்ள மாயா ராஜேஸ்வரனுக்குப் பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.
தனது சாதனை குறித்துப் பேசிய மாயா ராஜேஸ்வரன், "சானியா மிர்சாவின் சாதனையை முறியடிக்க முடியும் என்று நான் நினைக்கவில்லை. அவர் எப்போதும் ஒரு லெஜண்ட் தான். இந்தியாவில் டென்னிஸ் விளையாட்டைப் பலரும் கவனிக்கும்படி செய்தவர் அவர்தான். அவரிடம் இருந்து நான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது இன்னும் நிறைய இருக்கிறது. அவர் எப்போதும் என்னுடைய முன்மாதிரி தான்" என்று கூறினார்.
போட்டியில் வெற்றி பெற்றது குறித்துப் பேசிய அவர், "எந்தவொரு வீரருக்கும் முதலாவது தொழில்முறை பட்டம் எப்போதும் ஸ்பெஷலானது தான். எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் தான் நான் இந்தத் தொடரில் விளையாடினேன். என் சிறந்த ஆட்டத்தைக் கொடுக்க முயன்றேன். உலகத்தரம் வாய்ந்த வீராங்கனைகளுக்கு எதிராக ஒரு செட்டைக் கூட இழக்காமல் எனது முதல் பட்டத்தை வென்றது மறக்க முடியாதது.
எனது தொழில்முறை வாழ்க்கைக்கு இது ஒரு நல்ல தொடக்கம், ஆனால் இது வெறும் ஆரம்பம் மட்டுமே. இந்த வெற்றி எனக்கு மிகுந்த தன்னம்பிக்கையை அளித்துள்ளது. நான் என்னை அதிகமாக நம்ப வேண்டும் என்பதை இந்த வெற்றி உணர்த்தியுள்ளது. அடுத்த முறை நான் ஆடுகளத்திற்குள் நுழையும்போது, என்னால் முடியும் என்ற நம்பிக்கையுடன் செல்வேன்.
🎾MAIDEN ITF TITLE FOR 17-YEAR-OLD MAAYA 17 year old Maaya Rajeshwaran Revathi defeated Celia Cervino Ruiz🇪🇸 6-4, 6-2 to win ITF W35 Lagos 🇵🇹 - her first Senior Singles Final in ITF Circuit. Earlier, she won the Doubles title partnering Kotliar🇺🇦 https://t.co/3rp6O9sXoR— SPORTS ARENA🇮🇳 (@SportsArena1234) October 11, 2026
டென்னிஸ் என்பது வாரம் வாரம் மாறக்கூடிய ஒரு விளையாட்டு. இந்த மகிழ்ச்சியான தருணத்தை நான் கொண்டாடுவேன். ஆனால் அடுத்த நாளே மீண்டும் பயிற்சிக்காக ஆடுகளத்திற்குத் திரும்புவேன். எனது அடுத்த இலக்கு உலகத் தரவரிசையை மேம்படுத்துவதும், அதிக தொழில்முறை தொடர்களில் விளையாடி என்னை இன்னும் வளர்த்துக் கொள்வதும் தான்" என்று தெரிவித்தார்.
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தொடர்ந்து இரட்டையர் பிரிவில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றது குறித்து பேசிய மாயா, "ஜூனியர் பிரிவில் விளையாடுவதில் உள்ள ஒரு நல்ல விஷயம் என்னவென்றால், ஒவ்வொரு வாரமும் நீங்கள் ஒற்றையர் மற்றும் இரட்டையர் போட்டிகளில் பங்கேற்க வேண்டி இருக்கும். அந்த வகையில், நான் பெரிதாக எதையும் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டியிருக்கவில்லை, ஏனென்றால் ஜூனியர் பிரிவில் விளையாடியது இந்த போட்டி அட்டவணைக்கு என்னை ஏற்கெனவே தயார்படுத்தியிருந்தது" என்று தெரிவித்தார்.