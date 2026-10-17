ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் 2026 | மெத்வதேவ், ஸ்வெரே அதிர்ச்சி தோல்வி; இறுதிப்போட்டியில் ஜோடர் vs ஃபோகினா மோதல்!
நாளை நடைபெறவுள்ள இறுதிப் போட்டியில் ஸ்பெயினின் ரஃபேல் ஜோடர், சக நாட்டு வீரரான அலெஜான்ட்ரோ டேவிடோவிச் ஃபோகினாவை எதிர்கொள்ள உள்ளார்.
Published : October 17, 2026 at 6:59 PM IST
ஹைதராபாத்: ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் தொடரின் அரையிறுதி ஆட்டங்களில் உலகின் முன்னணி வீரர்களான டேனில் மெத்வதேவ் மற்றும் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவ் ஆகியோரை வீழ்த்தி, ஸ்பெயினின் ரஃபேல் ஜோடர் மற்றும் அலெஜான்ட்ரோ டேவிடோவிச் ஃபோகினா ஆகியோர் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.
சர்வதேச டென்னிஸ் ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் நடைபெற்று வரும் ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் தொடர், தற்போது விறுவிறுப்பான இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இத்தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி ஆட்டங்கள் இன்று நடைபெற்றன. இதில் உலகின் முன்னணி வீரர்களில் ஒருவரான ரஷ்யாவின் டேனில் மெத்வதேவை எதிர்த்து ஸ்பெயினைச் சேர்ந்த இளம் வீரர் ரஃபேல் ஜோடர் பலப்பரீட்சை நடத்தினார்.
ஜோடர் உலக சாதனை
இந்தப் போட்டியின் தொடக்கம் முதலே அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ரஃபேல் ஜோடர் முதல் செட்டை 6-3 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார். அதன்பின் இரண்டாவது செட் ஆட்டத்தில் மெத்வதேவ் கம்பேக் கொடுக்க முயற்சி செய்தார். இருப்பினும் மறுபக்கம் தனது ஆதிக்கத்தைத் தொடர்ந்த ஜோடர், அடுத்தடுத்து புள்ளிகளைக் கைப்பற்றி அசத்தியதுடன் 6-4 என்ற கணக்கில் அந்த செட்டையும் கைப்பற்றி மெத்வதேவிற்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார்.
What dreams are made of 💫 The moment 20-year-old Rafael Jodar booked a maiden ATP Masters 1000 final. @SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters https://t.co/jeuM3lMl92— ATP Tour (@atptour) October 17, 2026
இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் ரஃபேல் ஜோடர் 6-3, 6-4 என்ற நேர் செட் கணக்கில் டேனில் மெத்வதேவை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், இறுதிப் போட்டிக்கும் முன்னேறினார். இந்த வெற்றியின் மூலம் ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய மிக இளம் வயது வீரர் என்ற உலக சாதனையையும் ரஃபேல் ஜோடர் படைத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஸ்வெரேவ் அதிர்ச்சி தோல்வி
மற்றொரு விறுவிறுப்பான அரையிறுதி ஆட்டத்தில், ஜெர்மனியின் நட்சத்திர வீரர் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவை, ஸ்பெயினைச் சேர்ந்த உலகின் 25ஆம் நிலை வீரரான அலெஜான்ட்ரோ டேவிடோவிச் ஃபோகினா எதிர்கொண்டார். இந்தப் போட்டியில் தொடக்கம் முதலே இரு வீரர்களும் கடுமையான போராட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அடுத்தடுத்து கேம்களை வென்றனர்.
கூடுதல் கவனத்துடன் விளையாடிய ஸ்வெரெவ் முதல் செட்டை 7-5 என்ற கணக்கில் போராடிக் கைப்பற்றினார். அதன்பின் பலமாக கம்பேக் கொடுத்த ஃபோகினா, தனது அபாரமான ஆட்டத்தால் 6-4, 6-3 என்ற கணக்கில் அடுத்தடுத்த செட்களைக் கைப்பற்றி அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார். இதன் மூலம் ஃபோகினா 5-7, 6-4, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவை வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறினார்.
The smile says it all 🤩 The moment Alejandro Davidovich Fokina knocked out the No. 1 seed to reach his second Masters 1000 final. @SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters https://t.co/5grd9NgmIV— ATP Tour (@atptour) October 17, 2026
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இதனையடுத்து நாளை நடைபெறவுள்ள இறுதிப் போட்டியில் ஸ்பெயினின் ரஃபேல் ஜோடர், சக நாட்டு வீரரான அலெஜான்ட்ரோ டேவிடோவிச் ஃபோகினாவை எதிர்கொள்ள உள்ளார். இந்த 'ஆல் ஸ்பெயின்' மோதலில் யார் வெற்றியைப் பதிவு செய்து, ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு டென்னிஸ் ரசிகர்கள் மத்தியில் பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.