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தசுன் ஷனகா, கமில் மிஷாரா அதிரடி: வெஸ்ட் இண்டீஸை வீழ்த்தி இலங்கை அபார வெற்றி

வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான 2ஆவது டி20 போட்டியில் 58 ரன்கள் குவித்து இலங்கை அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய தசுன் ஷனகா ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

தசுன் ஷனகா
தசுன் ஷனகா (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 14, 2026 at 2:05 PM IST

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ஹைதராபாத்: வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் இலங்கை அணி 37 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், 1-1 என்ற கணக்கில் தொடரையும் சமன் செய்து அசத்தியுள்ளது.

வெஸ்ட் இண்டீஸில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் இலங்கை அணி, தற்போது 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இத்தொடரில் ஏற்கனவே நடந்து முடிந்த முதல் டி20 போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி வெற்றி பெற்று 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகிக்கிறது. இதனையடுத்து, இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான டி20 தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் இரண்டாவது டி20 போட்டி இன்று ஜமைக்காவில் உள்ள சபினா பார்க் மைதானத்தில் நடைபெற்றது.

இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது. இதையடுத்துக் களமிறங்கிய இலங்கை அணியில், தொடக்க வீரர் பதும் நிசங்கா 7 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்து ஏமாற்றமளித்தார். அதன்பின் இணைந்த குசால் மெண்டிஸ் - கமில் மிஷாரா இணை அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தியது. இதில் மெண்டிஸ் 31 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து வந்த பவன் ரத்நாயகே மற்றும் கமிந்து மெண்டிஸ் ஆகியோர் சோபிக்கத் தவறினர்.

ஒருபுறம் விக்கெட்டுகள் சரிந்தாலும், மறுமுனையில் நிதானமாக விளையாடி வந்த கமில் மிஷாரா அரைசதம் கடந்தார். அவருடன் இணைந்து விளையாடிய தசுன் ஷனகாவும் அதிரடியாக விளையாடி தனது அரைசதத்தைப் பூர்த்தி செய்தார். பின்னர் 5 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்களுடன் 58 ரன்களைச் சேர்த்த கையோடு ஷனகா விக்கெட்டை இழக்க, மறுபக்கம் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் இருந்த கமில் மிஷாரா 4 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்களுடன் 61 ரன்களைச் சேர்த்தார்.

இதன் மூலம் இலங்கை அணி, நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 194 ரன்களைக் குவித்தது. வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி தரப்பில் ஷமார் ஜோசப் 3 விக்கெட்டுகளையும், மேத்யூ ஃபோர்ட் 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். அதன்பின் கடின இலக்கை நோக்கிக் களமிறங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில் பிராண்டன் கிங் 2 ரன்களிலும், கேப்டன் ஷாய் ஹோப் 6 ரன்களிலும் விக்கெட்டை இழந்து அதிர்ச்சியளித்தனர்.

அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த ஷிம்ரான் ஹெட்மையர் - ரோவ்மன் பாவெல் இணை பொறுப்புடன் விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தியது. இதில் இருவரும் இணைந்து 81 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்திருந்த நிலையில், ஷிம்ரான் ஹெட்மையர் 36 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து அரைசதத்தை நெருங்கிய ரோவ்மன் பாவெலும் 43 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தார்.

அடுத்தடுத்துக் களமிறங்கிய ரதர்ஃபோர்ட், ரோஸ்டன் சேஸ், ரொமாரியோ ஷெஃபர்ட், மேத்யூ ஃபோர்ட் உள்ளிட்ட வீரர்களும் சோபிக்கத் தவறினர். இதனால் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 18.1 ஓவர்களில் 157 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இலங்கை தரப்பில் துஷ்மந்தா சமீரா, வநிந்து ஹசரங்கா தலா 3 விக்கெட்டுகளையும், துனித் வெல்லாலகே 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.

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இதன் மூலம் இலங்கை அணி 37 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை இலங்கை அணி 1-1 என்ற கணக்கில் சமன் செய்துள்ளது. இப்போட்டியில் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் வெற்றிக்குக் காரணமாய் இருந்த தசுன் ஷனகா ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

TAGGED:

SRI LANKA VS WEST INDIES
DASUN SHANAKA
WANINDU HASARANGA
SHAMAR JOSEPH
SL VS WI 2ND T20I

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