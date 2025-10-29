ETV Bharat / sports

ரஞ்சி கோப்பையில் மிரட்டும் முகமது ஷமி; இந்திய அணியில் இடம் கிடைக்குமா?

நடப்பு ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் பெங்கால் அணிக்காக விளையாடி வரும் முகமது ஷமி, இரண்டு போட்டிகளில் 15 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளார்.

முகமது ஷமி
முகமது ஷமி (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 29, 2025 at 11:59 AM IST

ஹைதாராபாத்: குஜராத் அணிக்கு எதிரான ரஞ்சி கோப்பை போட்டியில் பெங்கால் அணிக்காக விளையாடி வரும் முகமது ஷமி 8 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி, அணியின் வெற்றிக்கு உதவியதுடன் ஆட்டநாயகன் விருதையும் வென்று அசத்தியுள்ளார்.

இந்திய அணியில் மீண்டும் இடம் பெற ஆர்வமாக உள்ள மூத்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது ஷமி, ரஞ்சி டிராபியில் அற்புதமாக செயல்பட்டு வருகிறார். நடப்பு ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் பெங்கால் அணிக்காக விளையாடிவரும் ஷமி, கொல்கத்தாவின் ஈடன் கார்டனில் நடைபெற்ற குஜராத்துக்கு எதிரான ரஞ்சி போட்டியில் இரண்டு இன்னிங்ஸ்களிலும் சேர்த்து 8 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அணியின் வெற்றியில் முக்கிய பங்கு வகித்தார்.

முகமது ஷமி அசத்தல்

இந்த போட்டியில் முதல் இன்னிங்ஸில் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய ஷமி, இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் ஐந்து விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி அசத்தி இருந்தார். இதன் மூலம் பெங்கால் அணி 141 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் குஜராத் அணியை வீழ்த்தியதுடன், நடப்பு ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது வெற்றியையும் பதிவு செய்து அசத்தி இருந்தது. முன்னதாக, உத்தரகண்ட் அணிக்கு எதிரான போட்டியிலும் தனது பந்துவீச்சின் மூலம் கவனம் ஈர்த்த முகமது ஷமி, ஏழு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி ஆட்ட நாயகன் விருதையும் வென்றிருந்தார்.

தற்சமயம் 35வயதாகும் முகமது ஷமி, கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் போது காயத்தை சந்தித்தார். அதற்காக அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டிருந்த ஷமி, கிட்டத்திட்ட இரண்டு ஆண்டுகள் எந்தவொரு கிரிக்கெட் போட்டிகளிலும் பங்கேற்காமல் ஓய்வில் இருந்தார். அதன்பின், அவர் இந்தாண்டு நடைபெற்ற சாம்பியன்ஸ் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணிக்காக விளையாடிய நிலையில், அவரது ஃபார்ம் காரணமாக அதன் பிறகு எந்த வடிவத்திலும் தேசிய அணிக்கு தேர்வு செய்யப்படவில்லை.

இந்திய அணியில் இடம் கிடைக்குமா?

அதிலும் குறிப்பாக தற்சமயம் நடைபெற்று வரும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான தொடரில் ஷமி இடம்பெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் இருந்த நிலையில், அவருக்கு இந்திய அணியில் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. மேலும் அவரது உடற்தகுதி பிரச்சினைகள் காரணமாக, இந்திய அணியில் சேர்க்கப்படவில்லை என்ற தகவல்களும் வெளியாகின. ஆனால், தான் முழு உடற்தகுதியுடன் இருப்பதாகவும், எதிர்வரும் ரஞ்சி கோப்பை தொடரில் நிச்சயம் விளையாடுவேன் என்றும் முகமது ஷமி உறுதியளித்திருந்தார். அவர் கூறியதைப் போலவே தற்போது ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறார்.

ரஞ்சி கோப்பை தொடரில் ஷமியின் செயல்திறனைப் பார்த்த பிறகு அவரை அணியில் சேர்க்க வேண்டும் என்று ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். ஏனெனில் அவர் விளையாடிய இரண்டு போட்டிகளிலும் சேர்த்து 15 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தியுள்ளார். இதனால் எதிர்வரும் தென்னாப்பிரிக்க தொடருக்கான இந்திய அணியில் முகமது ஷமி கட்டாயம் இடம் பெற வேண்டும் என்ற குரல்களும் எழத்தொடங்கியுள்ளன.

தென்னாப்பிரிக்க தொடர்

தென்னாப்பிரிக்க அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து இரண்டு டெஸ்ட் மூன்று ஒருநாள் மற்றும், 5 டி20 போட்டிகளைக் கொண்ட தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இத்தொடர் நவம்பர் 14ஆம் தேதி தொடங்கி டிசம்பர் 19ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெறவுள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக தொடரின் முதல் டெஸ்ட் போட்டியானது ஈடன் கார்டன்ஸில் நடைபெற இருப்பதால், தென்னாப்பிரிக்க டெஸ்ட் தொடருக்கான அணியில் முகமது ஷமி இடம் பிடிப்பாரா என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.

ஷமி-யின் கிரிக்கெட் வாழ்க்கை

முகமது ஷமி இதுவரை இந்திய அணிக்காக 64 டெஸ்ட், 108 ஒருநாள் மற்றும் 25 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். இதில் அவர் டெஸ்ட் போட்டிகளில் 27.71 சராசரியுடன் 229 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். 108 ஒருநாள் போட்டிகளில் 24 சராசரியுடன் 206 விக்கெட்டுகளையும், டி20 போட்டிகளில் 27 விக்கெட்டுகளையும், 25 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 28.2 என்ற சாராசரியில் 27 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

