352 ரன்கள் இலக்கா? அசால்ட் செய்த ஷாய் ஹோப்: இந்தியாவை வீழ்த்தி விண்டீஸ் ஆறுதல் வெற்றி!
மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரை இந்தியா 2-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றிய நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் அக்டோபர் 6ஆம் தேதி லக்னோவில் தொடங்கவுள்ளது.
Published : October 3, 2026 at 11:24 PM IST
நியூ சண்டிகர்: இந்தியாவுக்கு எதிரான 3-ஆவது மற்றும் இறுதி ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் ஆறுதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.
இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி இன்று சண்டிகரில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய இந்திய அணிக்குத் தொடக்கம் சிறப்பாக அமையவில்லை. அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்களான சுப்மன் கில் மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோர் சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தனர்.
அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த ரோஹித் சர்மா - ருதுராஜ் கெய்க்வாட் இணை, சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி விக்கெட் சரிவைத் தடுத்து நிறுத்தியது. தொடர்ந்து நிதானமாக விளையாடிய இருவரும் அரைசதம் கடந்ததுடன், 137 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து அசத்தினர். அதன்பின் சதமடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட ரோஹித் சர்மா 10 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் உட்பட 92 ரன்களிலும், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஒரு பவுண்டரி, 4 சிக்ஸர்கள் உட்பட 57 ரன்களிலும் விக்கெட்டை இழந்தனர்.
🔟K International Runs with a SIX ✅— BCCI (@BCCI) October 3, 2026
💯 with a SIX ✅
🎥 Milestones reached in MAXIMUM style, ft. @klrahul 🚀
Updates ▶️ https://t.co/PhSJSbvW7C#TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ pic.twitter.com/JXFr6SNbfj
பின்னர் களமிறங்கிய கே.எல். ராகுல் அதிரடியாக விளையாடி, சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது 9-ஆவது சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடிய அவர், இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 10 பவுண்டரிகள், 6 சிக்ஸர்கள் உட்பட 129 ரன்களைக் குவித்துச் சிறந்த ஃபினிஷிங் கொடுத்தார். இதன் மூலம் இந்திய அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 351 ரன்களைக் குவித்தது. வெஸ்ட் இண்டீஸ் தரப்பில் ஜெய்டன் சீல்ஸ் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
பின்னர் 352 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற கடினமான இலக்குடன் களம் இறங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு, அதன் கேப்டன் ஷாய் ஹோப் அதிரடியான தொடக்கத்தைக் கொடுத்தார். மறுமுனையில் களமிறங்கிய ஜான் காம்பெல் 10 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து வந்த அமீர் ஜாங்கூ 67 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். தொடர்ந்து களமிறங்கிய ஷெர்ஃபேன் ரூதர்ஃபோர்ட் 24 ரன்களுக்கும், கீமோ பால் 44 ரன்களுக்கும், மேத்யூ ஃபோர்ட் 7 ரன்களுக்கும் விக்கெட்டை இழந்தனர்.
ஒருபுறம் விக்கெட்டுகள் சரிந்தாலும், மறுமுனையில் நங்கூரம் போல் நிலைத்து நின்று ஆடிய ஷாய் ஹோப், சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது 21-ஆவது சதத்தைப் பதிவு செய்தார். இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் இருந்த ஹோப், 17 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் உட்பட 162 ரன்களைக் குவித்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடித்தந்தார். இதன் மூலம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 48.2 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் ஆறுதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
Hope.👑🐐— Windies Cricket (@windiescricket) October 3, 2026
That’s the caption.#INDvWI | #MenInMaroon pic.twitter.com/tsdedeFCrI
|இதையும் படிங்க
இந்த வெற்றியின் மூலம் தொடரை முழுமையாக இழப்பதில் (White-wash) இருந்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி தப்பியுள்ளது. மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரை இந்தியா 2-1 என்ற கணக்கில் ஏற்கனவே கைப்பற்றியுள்ள நிலையில், அடுத்ததாக இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி லக்னோவில் தொடங்கவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.