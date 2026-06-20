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ஹஷ்மத்துல்லா ஷாஹிதி சதம், பிரசித் கிருஷ்ணா மிரட்டல் பந்துவீச்சு: இந்தியாவிற்கு 219 ரன்கள் இலக்கு

இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டியில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி கேப்டன் ஹஷ்மத்துல்லா ஷாஹிதி, தனது முதல் ஒருநாள் சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளார்.

ஹஷ்மத்துல்லா ஷாஹிதி
ஹஷ்மத்துல்லா ஷாஹிதி (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 20, 2026 at 5:27 PM IST

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சென்னை: இந்திய அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியில், முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி 219 ரன்களை வெற்றி இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது.

இந்தியா - ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி சென்னை, எம்.ஏ.சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்து, இந்திய அணியைப் பந்துவீச அழைத்தது. மேலும், இன்றைய போட்டிக்கான இரு அணிகளின் பிளேயிங் லெவனிலும் சில முக்கிய மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன

அதன்படி, முதலில் களமிறங்கிய ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸ் - இப்ராஹிம் ஜத்ரான் ஜோடி தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் குர்பாஸ் 5 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்து வெளியேற, இப்ராஹிம் ஜத்ரானும் 11 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அடுத்து வந்த ரஹ்மத் ஷா 5 ரன்களுக்கும், தார்விஷ் ரசூலி ஒரு ரன்னுக்கும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளைப் பறிகொடுத்து ஏமாற்றமளித்தனர்.

பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த கேப்டன் ஹஷ்மத்துல்லா ஷாஹிதி - அஸ்மத்துல்லா ஒமர்சாய் இணை, பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி விக்கெட் இழப்பைத் தடுத்து நிறுத்தியதுடன் அணியின் ஸ்கோரையும் சீரான வேகத்தில் உயர்த்தியது. இதில் இருவருமே அரைசதம் கடந்து அசத்திய நிலையில், 5 பவுண்டரிகள் மற்றும் 2 சிக்ஸர்களுடன் 50 ரன்கள் எடுத்திருந்த அஸ்மத்துல்லா ஒமர்சாய் விக்கெட்டை இழந்தார்.

அதன்பின் களமிறங்கிய முகமது நபி 21 ரன்களுக்கும், ரஷித் கான் 5 ரன்களுக்கும் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து வந்த பின்வரிசை வீரர்களும் சோபிக்கத் தவறினர் . ஒருபுறம் விக்கெட்டுகள் தொடர்ந்து சரிந்தாலும், மறுமுனையில் நங்கூரம் போல் நின்று விளையாடிய கேப்டன் ஹஷ்மத்துல்லா ஷாஹிதி, சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது முதல் சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். பின்னர் ஹஷ்மதுல்லா ஷாஹிதியும் 102 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.

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இதன் காரணமாக, ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி 44.2 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 218 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் அபாரமாகப் பந்துவீசிய பிரசித் கிருஷ்ணா 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார். இதனையடுத்து, 219 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி இந்திய அணி அடுத்து பேட்டிங் செய்யவுள்ளது.

TAGGED:

HASHMATULLAH SHAHIDI
PRASIDH KRISHNA
AZMATULLAH OMARZAI
இந்தியா VS ஆப்கானிஸ்தான்
IND VS AFG 3RD ODI

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