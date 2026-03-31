அடுத்தடுத்து சர்ச்சையில் சிக்கும் கிரிக்கெட் வீரர்கள்; பாகிஸ்தானில் நடப்பது என்ன?
பாகிஸ்தான் சூப்பர் லீக் டி20 தொடர் பல்வேறு சிக்கல்களையும், விமர்சனங்களையும் எதிர்கொண்டு வரும் நிலையில், முன்னணி நட்சத்திர வீரர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் கிரிக்கெட் அரங்கில் மேலும் பரபரப்பை கிளப்பியுள்ளது.
Published : March 31, 2026 at 4:47 PM IST
ஹைதராபாத்: பாகிஸ்தான் சூப்பர் லீக் தொடரில் விளையாடி வரும் பாகிஸ்தானின் முன்னணி வீரர்களான ஷாஹீன் ஷா அப்ரிடி மற்றும் நசீம் ஷா ஆகிய இருவர் மீதும் அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியமும் லாகூர் கலாந்தர்ஸ் நிர்வாகமும் நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளன.
பாகிஸ்தான் சூப்பர் லீக் என்றழைக்கப்படும் பிஎஸ்எல் டி20 தொடரின் 11ஆவது சீசன் கடந்த மார்ச் 26 ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த தொடர் தொடங்கியது முதலே பல்வேறு சர்ச்சைகள் எழுந்து வருகின்றன. முதலில் போட்டியில் பயன்படுத்த பட்ட பந்தின் நிறம் மாறியது, அதனைத் தொடர்ந்து பந்தை சேதப்படுத்தியதாக லாகூர் கலந்தர்ஸ் அணி வீரர்கள் மீது குற்றச்சாட்டு எழுந்தது என பல்வேறு சிக்கல்களை சந்தித்து வருகிறது.
அந்தவகையில் தற்சமயம் பாகிஸ்தான் அணியின் நட்சத்திர வீரர்களான ஷாஹீன் அஃப்ரிடி மற்றும் நசீம் ஷா ஆகியோர் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கையாக அபராதம் விதிக்கப்பட்டிருப்பது, பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அந்தவகையில், லாகூர் கலாண்டர்ஸ் அணியின் கேப்டன் ஷாஹீன் அப்ரிடி, ஹோட்டல் பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை மீறி செயல்பட்டதாகக் கூறி அவருக்கு 10 லட்சம் பாகிஸ்தான் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, சக அணி வீரரான சிக்கந்தர் ராஸாவின் குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களை, பாதுகாப்பு அதிகாரிகளின் தடையையும் மீறி வீரர்களின் அறைக்கு அழைத்துச் சென்றதாக பஞ்சாப் காவல்துறையினர் புகார் அளித்ததிருந்தனர். இது குறித்து சிக்கந்தர் ரஸா கூறுகையில், "பாதுகாப்பு விதிகள் தெரியாததால் எனது வேண்டுகோளின் பேரில் தான் ஷாஹீன் அவர்களுக்கு உதவினார், இதில் தவறு என்னுடையது தான்" எனக் கூறிய போதிலும், ஒரு கேப்டனாக பொறுப்புடன் செயல்படவில்லை எனக்கூறி அஃப்ரிடிக்கு இந்த அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
மறுபுறம், பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் அந்த அணியின் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் நசீம் ஷாவிற்கு பாகிஸ்தான் ரூபாயில் 2 கோடி(சுமார் 72,000 டாலர்கள்) என்ற மிகப்பெரிய தொகையை அபராதமாக விதித்துள்ளது. பஞ்சாப் முதல்வர் மரியம் நவாஸ் மைதானத்திற்கு வருகை தந்தது குறித்து, நசீம் ஷாவின் சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் விமர்சனப் பதிவு ஒன்று வெளியானது.
அவரது பதிவில், பாகிஸ்தான் சூப்பர் லீக் போட்டியில் ரசிகர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், பஞ்சாப் முதல்வருக்கு மட்டும் எப்படி சிறப்பு அனுமதி வழங்கப்பட்டது என்பதை விமர்சிக்கும் வகையில் இருந்துள்ளது. இது சமூக வலைதளங்களில் வைரலான நிலையில், உடனடியாக அந்த பதிவு நீக்கப்பட்டிருந்தது. பின்னர் நசீம் ஷாவும், தனது சமூக வலைதள கணக்கு ஹேக் செய்யப்பட்டதாக விளக்கமும் அளித்திருந்தார்.
இருப்பினும், வீரர்களின் ஒப்பந்த விதிகளை மீறி, அரசியல் ரீதியான விமர்சனத்தை பதிவிட்ட குற்றத்திற்காக நசீம் ஷாவுக்கு பாகிஸ்தான் ரூபாயில் 2 கோடி அபராதம் விதிப்பதாக பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. இதுதவிர்த்து, நசீம் ஷாவின் சமூக வலைதள மேலாளரும் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், அவரை பிளாக் லிஸ்டிலும் சேர்த்து பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதையும் படிங்க
ஏற்கெனவே பாகிஸ்தான் சூப்பர் லீக் டி20 தொடர் பல்வேறு சிக்கல்களையும், விமர்சனங்களையும் எதிர்கொண்டு வரும் நிலையில், தற்சமயம் பாகிஸ்தான் அணியின் முன்னணி நட்சத்திர வீரர்களுக்கு அடுத்தடுத்து ஒழுங்கு நடவடிக்கைகாக அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் கிரிக்கெட் அரங்கில் மேலும் பரபரப்பை கிளப்பியுள்ளது. இதன் காரணமாக பாகிஸ்தானில் கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு என்ன தான் நடக்கிறது? என்ற கேள்வியும் எழத் தொடங்கியுள்ளது.