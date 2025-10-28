மகளிர் உலகக் கோப்பை 2025: பிரதிகா ராவலுக்குப் பதிலாக ஷஃபாலி வர்மா இந்திய அணியில் சேர்ப்பு!
இந்தியா-ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான மகளிர் உலகக்கோப்பை அரையிறுதி போட்டி அக்டோபர் 30ஆம் தேதி நவி மும்பையில் உள்ள டி.ஒய்.பாட்டீல் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கிறது.
Published : October 28, 2025 at 11:13 AM IST
ஹைதராபாத்: காயம் காரணமாக மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பைத் தொடரில் இருந்து விலகிய இந்திய வீராங்கனை பிரதிகா ராவலுக்குப் பதிலாக ஷஃபாலி வர்மா மாற்று வீராங்கனையாக அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று வரும் ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. மொத்தம் 8 அணிகள் பங்கேற்றிருந்த இந்த தொடரில் இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா, தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளன. இதில் முதல் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து மற்றும் தென்னாப்பிரிக்க அணிகளும், இரண்டாவது அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அணிகளும் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
இந்த நிலையில் அரையிறுதி ஆட்டத்திற்கு முன்னதாக இந்திய அணி பெரும் பின்னடைவைச் சந்தித்துள்ளது. இந்திய அணியின் நட்சத்திர தொடக்க வீராங்கனை பிரதிகா ராவல் காயம் காரணமாக, நடப்பு உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் எஞ்சிய போட்டிகளில் இருந்து விலகியுள்ளார். இதனை சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. முன்னதாக, வங்கதேச அணிக்கு எதிரான கடைசி லீக் போட்டியில் ஃபீல்டிங் செய்த போது பிரதிகா ராவல் காயத்தை சந்தித்தார்.
🚨 BIG BREAKING 🚨— Richard Kettleborough (@RichKettle07) October 27, 2025
Pratika Rawal ruled out of the ICC Women’s World Cup 2025 🤕
BTW, India 🇮🇳 will play the Semi Finals against Australia 🇦🇺 on 30th, with inform Pratika ruled out of the WC 😨
- Now, who should replace Pratika in Playing 11 ?🤔pic.twitter.com/LmpnOEj1k6
இதனால் களத்தை விட்டு வெளியேறிய பிரதிகாவிற்கு, மருத்துவமனையில் சிகிச்சையளிக்கப்பட்டது. அதன்பின் அவருக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட ஸ்கேன் பரிசோதனையின் முடிவில், காயம் தீவிரமடைந்துள்ளதாகவும், இதனால் நடப்பு உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் எஞ்சிய ஆட்டங்களில் அவரால் பங்கேற்க முடியாது என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து பிரதிகா ராவல், உலகக் கோப்பை தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளார்.
இந்த தொடரில் இந்திய அணியின் தொடக்க வீராங்கனையாக பிரதிகா சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளார். அவர் மொத்தமாக 6 இன்னிங்ஸில் விளையாடி 51என்ற சராசரியில் 308 ரன்களை எடுத்துள்ளார். மேலும் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான போட்டியில் சதமடித்தும் அசத்தினார். அதுமட்டுமின்றி, நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் அதிக ரன்களைக் குவித்த இரண்டாவது வீராங்கனையாகவும் அவர் உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், பிரதிகா ராவல் தொடரில் இருந்து விலகுவது இந்திய அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த நிலையில், பிரதிகா ராவலிற்கு மாற்றாக இளம் அதிரடி வீராங்கனை ஷஃபாலி வர்மாவுக்கு இந்திய அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த சில மாதங்களாகவே இந்திய அணியில் இருந்து புறக்கணிக்கப்பட்டிருந்த ஷஃபாலி வர்மா, தற்சமயம் முக்கிய போட்டிக்கு முன்னதாக மீண்டும் இந்திய அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
A replacement has been named for Pratika Rawal as India make their #CWC25 push 👇https://t.co/UTulWrHiX0— ICC (@ICC) October 28, 2025
இந்திய அணிக்காக இதுவரையிலும் 29 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள ஷஃபாலி வர்மா, 4 அரைசதங்களுடன் 664 ரன்களை எடுத்துள்ளார். இதனால் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான அரையிறுதி போட்டியில், ஷஃபாலி வர்மா எவ்வாறு செயல்படுவார் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.
இதையும் படிங்க:
இந்திய மகளிர் அணி: ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் (கேப்டன்), ஸ்மிருதி மந்தனா, ஷஃபாலி வர்மா*, ஹர்லீன் தியோல், தீப்தி சர்மா, ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், ரேணுகா சிங் தாக்கூர், அருந்ததி ரெட்டி, ரிச்சா கோஷ், கிராந்தி கவுட், அமன்ஜோத் கவுர், ராதா யாதவ், ஸ்ரீ சரணி, யாஸ்திகா பாட்டியா, ஸ்நே ராணா