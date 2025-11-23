சென்னை ஐஐடியில் செஸ் போட்டி - வெற்றி பெறும் வீரர்களுக்கு ரூ.5 லட்சம் பரிசுத்தொகை!
சென்னை ஐஐடியில் நடைபெறும் செஸ் போட்டியில் வெற்றிப்பெறும் வீரர்களுக்கு ரூ.5 லட்சம் பரிசு வழங்கப்பட உள்ளது.
Published : November 23, 2025 at 4:39 PM IST
சென்னை: சாஸ்தரா கிளாசிக்கல் FIDE மதிப்பிடப்பட்ட செஸ் போட்டி இன்று முதல் வருகிற 26 ஆம் தேதி வரை 4 நாட்கள் சென்னை ஐஐடியில் நடைபெறுகிறது. இப்போட்டியில் வெற்றி பெறுபவர்களுக்கு ரூ.5 லட்சம் பரிசுத்தொகை வழங்கப்பட உள்ளது.
சாஸ்தரா அமைப்பின் சார்பில் கிளாசிக்கல் (Shaastra Classical ) FIDE சதுரங்கப் போட்டி, சென்னை ஐஐடியின் இன்று (நவ.23) தொடங்கியது. இப்போட்டியை சென்னை ஐஐடி இயக்குனர் காமகோடி துவக்கி வைத்தார். இந்த போட்டியில் இந்தியா முழுவதிலும் இருந்து 350-க்கும் மேற்பட்டவர்கள் கலந்துகொண்டனர்.
இதுகுறித்து சென்னை ஐஐடியின் பேராசிரியர் முருகையன் அமிர்த்தலிங்கம் கூறும்போது, “சென்னை ஐஐடியில் முதல் முறையாக சாஸ்தரா கிளாசிக்கல் FIDE (International Chess Federation) சதுரங்கப்போட்டி நடைபெறுகிறது. இன்று தொடங்கிய வருகிற புதன்கிழமை வரை தொடர்ந்து 4 நாட்கள் நடைபெறும் இந்த போட்டியில், 5 முதல் 65 வயது வரை உள்ள 350-க்கும் மேற்பட்டவர்கள் பங்கேற்கின்றனர். இந்த சதுரங்கப் போட்டியில் ஒரு ஆட்டம் 90 நிமிடங்கள் நடைபெறுகிறது.
செஸ் வீரர்களின் செயல்திறனை அங்கீகரிக்கவும் அனைத்து மட்டங்களிலும் பங்கேற்பை ஊக்குவிக்கவும் பல பிரிவுகளில் விருதுகள் வழங்கப்பட உள்ளது. இப்போட்டியில் வெற்றி பெறுபவர்களுக்கு ரூ.5 லட்சம் பரிசுத்தொகை வழங்கப்பட உள்ளது” என்றார்.
மேலும், “சுவிஸ் அமைப்பு மற்றும் FIDE விதிமுறைகளின் கீழ் நடத்தப்படும் 8 சுற்று, கிளாசிக்கல் சதுரங்கப் போட்டிகளில் வீரர்கள் போட்டியிடுவார்கள். FIDE-மதிப்பீடு பெற்ற சதுரங்கப் போட்டி என்பது, சர்வதேச சதுரங்க கூட்டமைப்பு (FIDE) அங்கீகரித்த ஒரு அதிகாரப்பூர்வ நிகழ்வாகும். இந்தப் போட்டியில் பங்கேற்கும் வீரர்கள் தங்கள் FIDE மதிப்பீட்டை பெறலாம்” என்றார்.
தொடர்ந்து, சென்னை ஐஐடியில் பிடெக் படிக்கும் மாணவர் பாலாஜி கூறுகையில், “சென்னை ஐஐடியில் செஸ் போட்டி நடத்தப்படுகிறது. முதல் முறையாக FIDE அமைப்புடன் இணைந்து நடத்தப்படுகிறது. கடந்த 7 ஆண்டுகளாக நான் செஸ் விளையாடுகிறேன். இதனால் ஞாபக திறன் அதிகரிப்பதுடன், சிந்திக்கும் ஆற்றலும் அதிகரிக்கும்” என தெரிவித்தார்.