ரஞ்சி கோப்பை தொடரில் வரலாறு படைத்த அசாம் - சர்வீசஸ் போட்டி!
அசாம் அணிக்கு எதிரான ரஞ்சி கோப்பை லீக் போட்டியில் சர்வீசஸ் அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அசத்தியது.
Published : October 27, 2025 at 2:49 PM IST
ஹைதராபாத்: அசாம் - சர்வீசஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான ரஞ்சி கோப்பை போட்டி 540 பந்துகளில் முடிவடைந்து, 63 ஆண்டுகால ரஞ்சி சாதனையை முறியடித்துள்ளது.
இந்தியாவின் பாரம்பரிய மிக்க கிரிக்கெட் தொடரான ரஞ்சி கோப்பை போட்டிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் அக்டோபர் 25 ஆம் தேடி முதல் இரண்டாவது சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், குரூப் சி பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள அசாம் மற்றும் சர்வீசஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற அசாம் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்து களமிறங்கியது. ஆனால் அந்த அணியானது முதல் இன்னிங்ஸில் 17.3 ஓவர்களை மட்டுமே எதிர்கொண்ட நிலையில், 103 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது.
A first in Ranji Trophy ☝— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 25, 2025
Arjun Sharma 🤝 Mohit Jangra
2️⃣ hat-tricks for Services in their game against Assam 👏
This was the first instance in Ranji Trophy history where two different bowlers claimed hat-tricks in the same innings 👌
Scorecard ▶️ https://t.co/serZLq3IXR… pic.twitter.com/FxeVcHMK1q
சர்வீசஸ் அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய அர்ஜுன் சர்மா (5/46) மற்றும் மோஹித் ஜங்ரா (3/5) ஆகியோர் முதல் இன்னிங்ஸில் ஹாட்ரிக் விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றி அசத்தினர். அதனைத் தொடர்ந்து முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய சர்வீஸ் அணியும் எதிரணி பந்துவீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் 29.2 ஓவர்களை மட்டுமே எதிர்கொண்டு 108 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானது. அசாம் தரப்பில் ரியான் பராக் 5 விக்கெட்டுகளையும், ராகுல் சிங் 4 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.
பின்னர் 5 ரன்கள் பின் தங்கிய நிலையில் இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய அசாம் அணி பேட்டர்கள் மீண்டும் சோபிக்க தவற, 75 ரன்களில் சுருண்டது. பின்னர் 71 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற எளிய இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய சர்வீசஸ் அணியானது 13.5 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அசாம் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த போட்டியில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சர்வீசஸ் அணியின் அர்ஜூன் சர்மா ஆட்டநாயகனாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
🚨 𝐑𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝 𝐀𝐥𝐞𝐫𝐭 🚨— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 27, 2025
Services and Assam played out the 𝘀𝗵𝗼𝗿𝘁𝗲𝘀𝘁-𝗲𝘃𝗲𝗿 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗲𝗱 𝗥𝗮𝗻𝗷𝗶 𝗧𝗿𝗼𝗽𝗵𝘆 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵! (in terms of balls bowled) ‼
Just 90 overs (540 balls) were bowled to decide the result in Tinsukia, breaking a 63-year-old record… pic.twitter.com/SOHxfvSV8I
இந்த நிலையில், இந்த போட்டியானது மொத்தமாக 90 ஓவர்களுக்குள் நிறைவு பெற்றது. இதன் மூலம், இந்திய ரெட்-பால் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மிக குறைந்த ஓவர்களில் முடிவை எட்டிய போட்டியாக வரலாற்றில் இடம் பிடித்துள்ளது. இதற்கு முன்பு 1962 ஆம் ஆண்டு டெல்லி-ரயில்வேஸ் இடையிலான போட்டி 547 பந்துகளில் முடிவடைந்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்போது, அசாம்-சர்வீசஸ் போட்டி 540 பந்துகளில் முடிவடைந்து, 63 ஆண்டுகால ரஞ்சி சாதனையை முறியடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
பந்து வீச்சாளர்களால் முழுமையாக ஆதிக்கம் செலுத்தப்பட்ட இந்தப் போட்டியில், நான்கு இன்னிங்ஸ்களில் மொத்தம் 32 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தப்பட்டுள்ளதுடன், மொத்மாக 359 ரன்கள் மட்டுமே எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் உலக முதல் தர கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மிகக் குறுகிய ஓவர்கள் போட்டி 2004–05 ஆம் ஆண்டில் பதிவு செய்யப்பட்டது. பாகிஸ்தானில் நடத்தப்படும் உள்ளூர் போட்டியான காயிதே-இ-அசாம் கோப்பை தொடரில், பைசலாபாத் மற்றும் கராச்சி ப்ளூஸ் அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டி வெறும் 85 பந்துகளில் முடிந்ததே, இதுநாள் வரை சாதனையாக பார்க்கப்படுகிறது.