விம்பிள்டன் 2026: ஒற்றையர் பிரிவில் கம்பேக் கொடுக்கும் செரீனா வில்லியம்ஸ்
விம்பிள்டன் டென்னிஸ் தொடரின் மகளிர் இரட்டையர் பிரிவில், உலக டென்னிஸ் ஜாம்பவான்களான செரீனா வில்லியம்ஸ் மற்றும் வீனஸ் வில்லியம்ஸ் சகோதரிகள் இணைந்து விளையாடவுள்ளனர்.
Published : June 22, 2026 at 4:48 PM IST
ஹைதராபாத்: வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க விம்பிள்டன் டென்னிஸ் தொடரின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில், அமெரிக்காவின் செரீனா வில்லியம்ஸ் மீண்டும் கம்பேக் கொடுத்துள்ளார்.
டென்னிஸ் விளையாட்டில் புகழ்பெற்ற மற்றும் தனித்துவமான பாரம்பரியம் கொண்ட விம்பிள்டன் தொடரின் 2026ஆம் ஆண்டு சீசன், வரும் ஜூன் 29ஆம் தேதி முதல் கோலாகலமாகத் தொடங்கவுள்ளது. கிட்டத்தட்ட 149 ஆண்டு கால வரலாற்றுப் பின்னணி கொண்ட இத்தொடரில் ஆடவர், மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவுகள், இரட்டையர் பிரிவுகள் மற்றும் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவுகளின் கீழ் போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன.
உலகின் முன்னணி வீரர் மற்றும் வீராங்கனைகள் பங்கேற்கவுள்ளதால், இதில் யார் சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்வார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. இந்நிலையில், எதிர்வரும் விம்பிள்டன் டென்னிஸ் தொடரின் மகளிர் இரட்டையர் பிரிவில், உலக டென்னிஸ் ஜாம்பவான்களான செரீனா வில்லியம்ஸ் மற்றும் வீனஸ் வில்லியம்ஸ் சகோதரிகள் இணைந்து விளையாடவுள்ளதாக ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
The initial wild cards have been announced for The Championships 2026— Wimbledon (@Wimbledon) June 16, 2026
The remaining wild cards will be announced in due course ➡️ https://t.co/FQhp4UGi7P pic.twitter.com/rDqYYe9eUO
இதன் மூலம் கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு அமெரிக்க ஓபன் போட்டிக்குப் பிறகு, சுமார் 4 ஆண்டுகளுக்குப் பின் இந்த ஜாம்பவான் ஜோடி மீண்டும் கிராண்ட் ஸ்லாம் மேடையில் ஒன்றாகக் களம் காணவுள்ளது. முன்னதாக இந்த இருவரும் 2022ஆம் ஆண்டு அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் ஒன்றாக இணைந்து விளையாடி இருந்தனர். இதனால் எதிர்வரும் விம்பிள்டன் தொடரில் இருவர் மீதான் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.
அதன் தொடர்ச்சியாக, தற்போது செரீனா வில்லியம்ஸ் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவிலும் 'வைல்ட் கார்டு' மூலம் களம் காணவுள்ளதாக விம்பிள்டன் நிர்வாகம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. 2022 ஆம் ஆண்டு யுஎஸ் ஓபன் தொடருக்குப் பிறகு சுமார் நான்கு ஆண்டுகள் கழித்து 44 வயதான செரீனா வில்லியம்ஸ் மீண்டும் ஒற்றையர் பிரிவில் களம் காண்பது உலக விளையாட்டு ரசிகர்களுக்கு இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சியையும், பெரும் எதிர்பார்ப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
முன்னதாக கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற யுஎஸ் ஓபன் தொடருக்குப் பிறகு டென்னிஸ் போட்டிகளிலிருந்து செரீனா வில்லியம்ஸ் தற்காலிகமாக விலகியிருந்த நிலையில், தற்போது இரட்டையர் மற்றும் ஒற்றையர் ஆகிய இரு பிரிவுகளிலும் அவர் மீண்டும் விம்பிள்டன் தொடரில் தனது கம்பேக்கை கொடுக்கவுள்ளார். இது அவர் மீதான ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளையும் ஆவலையும் உலகளவில் பலமடங்கு அதிகரித்துள்ளது.
This is not a drill.@serenawilliams will compete in the 2026 ladies' singles at #Wimbledon as a wild card. pic.twitter.com/1vHnDEQ4xm— Wimbledon (@Wimbledon) June 21, 2026
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இதையடுத்து, வரும் ஜூன் 26ஆம் தேதியன்று வெளியாகும் அதிகாரப்பூர்வ அட்டவணையில் செரீனா வில்லியம்ஸ் தனது முதல் சுற்றில் யாரை எதிர்கொள்வார் என்பது தெரியவரும். இதுவரை 7 முறை விம்பிள்டன் ஒற்றையர் பட்டங்களை வென்றுள்ள செரீனா வில்லியம்ஸ், இந்த வயதிலும் கிராண்ட்ஸ்லாம் ஒற்றையர் தொடரில் புதிய சாதனை படைப்பாரா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.