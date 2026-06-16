விம்பிள்டன் 2026: இரட்டையர் பிரிவில் களம் காணும் செரீனா - வீனஸ் சகோதரிகள்
டென்னிஸ் உலகின் ஜாம்பவான்களான செரீனா வில்லியம்ஸ் மற்றும் வீனஸ் வில்லியம்ஸ் சகோதரிகளும், சுமார் நான்கு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் இணைந்து இரட்டையர் பிரிவில் விளையாட உள்ளனர்.
Published : June 16, 2026 at 7:15 PM IST
ஹைதராபாத்: வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க விம்பிள்டன் 2026 டென்னிஸ் தொடரின் மகளிர் இரட்டையர் பிரிவில் அமெரிக்காவின் செரீனா வில்லியம்ஸ் - வீனஸ் வில்லியம்ஸ் சகோதரிகள் இணைந்து விளையாடவுள்ளனர்.
டென்னிஸ் விளையாட்டில் புகழ்பெற்ற மற்றும் தனித்துவமான பாரம்பரியம் கொண்ட தொடர் விம்பிள்டன் ஆகும். கிட்டத்தட்ட 149 ஆண்டுகளாக நடத்தப்பட்டு வரும் இத்தொடரின் 2026ஆம் ஆண்டிற்கான சீசன், எதிர்வரும் ஜூன் 29ஆம் தேதி முதல் கோலாகலமாகத் தொடங்கவுள்ளது. இத்தொடரில் ஆடவர் மற்றும் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு, இரட்டையர் பிரிவு, மற்றும் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவுகளின் கீழ் போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன.
உலகின் முன்னணி வீரர் மற்றும் வீராங்கனைகள் பங்கேற்கவுள்ளதால், இதில் யார் சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்வார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. இந்நிலையில், எதிர்வரும் விம்பிள்டன் டென்னிஸ் தொடரின் மகளிர் இரட்டையர் பிரிவில், உலக டென்னிஸ் ஜாம்பவான்களான செரீனா வில்லியம்ஸ் மற்றும் வீனஸ் வில்லியம்ஸ் சகோதரிகள் இணைந்து விளையாடவுள்ளதாக அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
Back together, at Wimbledon 💚💜— Wimbledon (@Wimbledon) June 16, 2026
Serena and Venus Williams will compete in the Ladies’ Doubles at The Championships 2026 pic.twitter.com/xrOV0yeBCJ
இதன் மூலம் கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு அமெரிக்க ஓபன் போட்டிக்குப் பிறகு, சுமார் 4 ஆண்டுகளுக்குப் பின் இந்த ஜாம்பவான் ஜோடி மீண்டும் கிராண்ட் ஸ்லாம் மேடையில் ஒன்றாகக் களம் காணவுள்ளது. முன்னதாக இந்த இருவரும் 2022ஆம் ஆண்டு அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் ஒன்றாக இணைந்து விளையாடி இருந்தனர். ஆனால் கடந்த 2022 அமெரிக்க ஓபனுடன் செரீனா வில்லியம்ஸ் சர்வதேச போட்டிகளில் பங்கேற்பதை தவிரித்தார்.
அதன்பின் எந்தவொரு சர்வதேச போட்டிகளிலும் பங்கேற்காமல் இருந்த செரீனா வில்லியம்ஸ், தற்போது தனது முடிவை மற்றிக்கொண்டு மீண்டும் விம்பிள்டன் டென்னிஸ் தொடருக்குத் திரும்பியுள்ளது ரசிகர்களைப் பெரும் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. மேலும், இந்த விம்பிள்டன் தொடரின் மகளிர் இரட்டையர் பிரிவில் விளையாட வில்லியம்ஸ் சகோதரிகளுக்கு 'வைல்டு கார்டு' அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
The initial wild cards have been announced for The Championships 2026— Wimbledon (@Wimbledon) June 16, 2026
The remaining wild cards will be announced in due course ➡️ https://t.co/FQhp4UGi7P pic.twitter.com/rDqYYe9eUO
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செரீனா மற்றும் வீனஸ் இருவரும் இணைந்து ஏற்கனவே 6 முறை விம்பிள்டன் இரட்டையர் பிரிவிலும், ஒட்டுமொத்தமாக 14 கிராண்ட் ஸ்லாம் இரட்டையர் பட்டங்களையும் வென்று சாதனை படைத்துள்ளனர். இதுதவிர, ஒற்றையர் பிரிவில் செரீனா 7 முறையும், வீனஸ் 5 முறையும் என விம்பிள்டன் சாம்பியன் பட்டங்களை வென்று அசத்தியுள்ளனர். இதனால் இந்த விம்பிள்டன் தொடரிலும் இருவரும் சாதிப்பார்களா? என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளன.