மேட்ச்-பிக்சிங் முறைகேடு: செர்பிய டென்னிஸ் வீரருக்கு 24 ஆண்டுகள் தடை!
இந்த தடையின் காரணமாக, ஸ்டீபன் மிலிசெவிச் எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ டென்னிஸ் போட்டியிலும் விளையாடவோ, பயிற்சியளிக்கவோ அல்லது ஒரு பார்வையாளராகக் கலந்து கொள்ளவோ கூட முடியாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : October 16, 2026 at 1:24 PM IST
ஹைதராபாத்: மேட்ச்-பிக்சிங் குற்றச்சாட்டில் சிக்கிய செர்பிய டென்னிஸ் வீரர் ஸ்டீபன் மிலிசெவிச்சிற்கு 24 ஆண்டுகள் விளையாடத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், 70 ஆயிரம் அமெரிக்க டாலர்கள் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
உலக டென்னிஸ் ஜாம்பவான் நோவாக் ஜோகோவிச்சின் சொந்த நாடான செர்பியாவைச் சேர்ந்த டென்னிஸ் வீரர் ஸ்டீபன் மிலிசெவிச், மேட்ச்-பிக்சிங் புகாரில் சிக்கி தனது விளையாட்டு வாழ்க்கையை இழந்துள்ளார். சர்வதேச டென்னிஸ் போட்டிகளில் விளையாடி அடுத்தடுத்த நிலைகளுக்கு முன்னேற முயன்று வந்த அவருக்கு, 24 ஆண்டுகள் விளையாடத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தற்போது 29 வயதான ஸ்டீபன் மிலிசெவிச் மீது பல்வேறு கடுமையான குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, கடந்த 2022 மற்றும் 2024ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில், மொத்தம் ஆறு போட்டிகளில் அவர் மேட்ச்-பிக்சிங் செய்தது உறுதியாகியுள்ளது. இதில் ஐந்து போட்டிகளில் அவரே நேரடியாகப் பங்கேற்று விளையாடியுள்ளார். இதுமட்டுமின்றி, மேலும் ஆறு போட்டிகளை நிர்ணயம் செய்ய அவர் தீவிர முயற்சி மேற்கொண்டுள்ளார்.
மிக முக்கியமாக, சக டென்னிஸ் வீரர்களையும் இந்த சூதாட்டத்தில் ஈடுபட அவர் முயன்றுள்ளார். இவரது தூண்டுதலால் மற்ற சில வீரர்களும் போட்டிகளை முன்கூட்டியே நிர்ணயம் செய்ததாக சர்வதேச டென்னிஸ் நேர்மை அமைப்பு (ITIA) தெரிவித்துள்ளது. எனினும், இதில் தொடர்புடைய பிற வீரர்களின் பெயர்களையோ அல்லது குறிப்பிட்ட போட்டிகளின் விபரங்களையோ அந்த அமைப்பு வெளியிடவில்லை.
Serbian tennis player Stefan Milićević has been suspended for 24 years for significant breaches of tennis' anti-corruption rules. https://t.co/km8TOOwU76 https://t.co/atmvzTbA80— International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) October 15, 2026
இந்த முறைகேடு தொடர்பான விசாரணைக்கு ஸ்டீபன் மிலிசெவிச் சிறிதும் ஒத்துழைக்கவில்லை என்றும், இதற்கான விளக்கத்தைக் கேட்க ஐ.டி.ஐ.ஏ (ITIA) அமைப்பு 7 முறை முயற்சித்த போதும் அதற்கு அவர் பதிலளிக்காமல் புறக்கணித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இவ்வாறு விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்க மறுத்ததே, அவருக்கு இவ்வளவு கடுமையான தண்டனை வழங்கப்பட முதன்மைக் காரணமாக அமைந்துள்ளது.
இந்தத் தடையின் காரணமாக, ஏடிபி (ATP), டபிள்யூடிஏ (WTA), கிராண்ட் ஸ்லாம் (Grand Slams), உலக டென்னிஸ் அல்லது எந்தவொரு தேசிய டென்னிஸ் சங்கமும் நடத்தும் போட்டிகளில் அவர் விளையாடவோ, பயிற்சியாளராகச் செயல்படவோ அல்லது ஒரு பார்வையாளராகக் கூட கலந்துகொள்ளவோ அனுமதி கிடையாது. அவருக்கு 2050-ஆம் ஆண்டு வரை (53 வயது ஆகும் வரை) இந்தத் தடை நீடிக்கும் என்பதால், அவரது டென்னிஸ் வாழ்க்கை முற்றிலும் முடிவுக்கு வந்துள்ளது.
முன்னதாக, கடந்த டிசம்பர் மாதம் பிரெஞ்சு டென்னிஸ் வீரர் குவெண்டின் ஃபாலியட் என்பவரும் இதே மேட்ச்-பிக்சிங் புகார் காரணமாக 20 ஆண்டுகள் தடையை எதிர்கொண்டுள்ள நிலையில், தற்சமயம் செர்பிய வீரர் மீது 24 ஆண்டு கால தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் சர்வதேச டென்னிஸ் அரங்கில் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
🚨 24-YEAR BAN! Serbian tennis player Stefan Milićević has been suspended until October 2050 and fined $70,000 by the ITIA for serious anti-corruption violations. He was charged with fixing 6 matches and attempting to manipulate 6 more between 2022 and 2024, while also recruiting other players into a match-fixing network.— First Serve (@1st_serve_news) October 15, 2026
ஐ.டி.ஐ.ஏ என்றால் என்ன?
இந்த அதிரடி நடவடிக்கையை எடுத்துள்ள சர்வதேச டென்னிஸ் நேர்மை அமைப்பு (ITIA) என்பது, டென்னிஸ் விளையாட்டில் ஊழல், மேட்ச்-பிக்சிங் முறைகேடுகள் மற்றும் ஊக்கமருந்து பயன்பாடு ஆகியவற்றைத் தடுத்து, விளையாட்டின் மாண்பைக் பாதுகாப்பதற்காக 2021ஆம் ஆண்டில் சர்வதேச டென்னிஸ் நிர்வாகத்தால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தன்னாட்சி அமைப்பாகும்.
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டென்னிஸ் ஊழல் தடுப்புத் திட்டம் மற்றும் ஊக்கமருந்து தடுப்புத் திட்டம் ஆகியவற்றைத் தனிச்சையாகக் கண்காணித்து, இதுபோன்ற முறைகேடுகளில் ஈடுபடும் வீரர்களைக் கண்டறிந்து தண்டிக்கும் முக்கியப் பணியை இந்த அமைப்பு மேற்கொண்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.