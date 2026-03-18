ETV Bharat / sports

AFCON இறுதிப் போட்டி சர்ச்சை: சிஏஎஃப் தீர்ப்பை எதிர்த்து செனகல் மேல்முறையீடு

எங்களது உரிமைகளையும், நலனையும் பாதுகாக்க விரைவில் விளையாட்டுக்கான சர்வதேச நடுவர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்வோம் என்று செனகல் கால்பந்து கூட்டமைப்பு கூறியுள்ளது.

ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கான கோப்பை 2026 (கோப்புப்படம்) (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 18, 2026 at 12:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கான கோப்பை (AFCON) இறுதிப் போட்டி தொடர்பாக, ஆப்பிரிக்க கால்பந்து கூட்டமைப்பு வழங்கிய தீர்ப்பை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என செனகல் கால்பந்து கூட்டமைப்பு கடுமையாக சாடியுள்ளது.

ஆப்பிரிக்க கால்பந்து கூட்டமைப்பு சாரிபில் நடத்தப்படும் ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கான கோப்பை தொடரின் 2025-26 சீசன் கடந்த ஜனவரி மாதம் முடிவடைந்தது. இந்த தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் செனகல் மற்றும் மொராக்கோ அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இப்போட்டியில் இரு அணி வீரர்களும் சிறப்பாக செயல்பட, கோலடிக்கும் முயற்சிகள் பலனளிக்கவில்லை.

சர்ச்சையின் பின்னணி

இதனால் போட்டி கூடுதல் நேரத்தை நோக்கி சென்ற நிலையில், மொராக்கோ அணிக்கு பெனால்டி வாய்ப்புபானது வழங்கப்பட்டது. ஆனால், நடுவரின் முடிவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த செனகல் அணி வீரர்கள் போட்டியை தொடர மறுத்து வெளிநடப்பு செய்வதாக அறிவித்தனர். இதனால் ஆட்டம் 17 நிமிடங்களுக்கு மேல் தடைப்பட்டது. இறுதியில் செனகல் அணி வீரர்கள் நடுவரின் முடிவை ஏற்று விளையாட ஒப்புக்கொண்டனர்.

அதன்பின் மொராக்கோ அணிக்கு கிடைத்த பெனால்டியில் பிராஹிம் டயஸ் கோலடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார். அதன்பின் நடைபெற்ற கூடுதல் நேரத்தில் செனகல் அணி கோலடித்து அசத்தியது. இதன் மூலம் செனகல் அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் மொராக்கோவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. ஆனால் இந்த வெற்றியை எதிர்த்து மொராக்கோ கால்பந்து கூட்டமைப்பானது ஆப்பிரிக்க கால்பந்து கூட்டமைப்பிடம் (சி.ஏ.எஃப்) மேல்முறையீடு செய்தது.

சி.ஏ.எஃப் தீர்ப்பு

இதனை விசாரித்த சி.ஏ.எஃப் மேல்முறையீட்டு வாரியம், "முந்தைய விசாரணையில் மொராக்கோவின் தரப்பு நியாயங்களைக் கேட்க வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை. மேலும் செனகல் அணி விதிகளை (விதி எண் 82 & 84) மீறியுள்ளது. இதன் காரணமாக அந்த அணியின் வெற்றி ரத்து செய்யப்பட்டு, மொராக்கோ அணி 3-0 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்படுகிறது" என்று தெரிவித்தது.

விதிமுறை கூறுவது என்ன

விதி 82 - ஆடுகளத்தை விட்டு வெளியேறுதல்

ஒரு போட்டி நிர்ணயிக்கப்பட்ட நேரம் முடிவதற்கு முன்பாகவே, நடுவரின் முறையான அனுமதியின்றி ஒரு அணி தன்னிச்சையாக ஆடுகளத்தை விட்டு வெளியேறினால், அந்த அணி உடனடியாகத் தோல்வியடைந்ததாக அறிவிக்கப்படும். அத்துடன் அந்தப் போட்டியிலிருந்தும் அந்த அணி தகுதி நீக்கம் செய்யப்படும்.

விதி 84 - கோல் கணக்கு

விதி 84-இல் உள்ள ஒரு பிரிவின்படி, விதி 82-ஐ மீறும் எந்தவொரு அணியும் உடனடியாகத் தொடரிலிருந்து வெளியேற்றப்படுவதுடன், அந்த குறிப்பிட்ட போட்டியில் எதிரணி 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும். இதன் காரணமாக சி.ஏ.எஃப் மொராக்கோ அணி 3-0 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றதாக அறிவித்துள்ளது.

செனகல் கண்டனம்

இந்த நிலையில் சி.ஏ.எஃப்-ன் இந்த தீர்ப்பைக் கண்டித்துள்ள செனகல் கால்பந்து கூட்டமைப்பு, "ஆப்பிரிக்க கால்பந்துக்கே களங்கம் விளைவிக்கும் வகையிலான, நியாயமற்ற மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத இந்த முடிவை செனகல் கால்பந்து கூட்டமைப்பு வன்மையாகக் கண்டிக்கிறது. எங்களது உரிமைகளையும் செனகல் கால்பந்தின் நலனையும் பாதுகாக்க, விரைவில் விளையாட்டுக்கான சர்வதேச நடுவர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்வோம்" என்று தெரிவித்துள்ளது.

மேலும், "செனகல் கால்பந்து கூட்டமைப்பு, நேர்மை மற்றும் விளையாட்டு நீதி ஆகியவற்றின் மீதான தனது அசைக்க முடியாத உறுதிப்பாட்டை மீண்டும் வலியுறுத்துகிறது.மேலும், இவ்விவகாரம் தொடர்பான அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்துப் பொதுமக்களுக்குத் தொடர்ந்து இக்கூட்டமைப்பு தெரிவிக்கும்" என்றும் கூறியுள்ளது. இச்சம்பவம் சர்வதேச கால்பந்து அரங்கில் பெரும் சலசலப்பையும், விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.