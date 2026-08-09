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'விவசாயக் குடும்பத்தில் உதித்த உலக நாயகன்' செல்வ பிரபுவின் சாதனையும், பெற்றோரின் பெருமிதமும்!

கிளாஸ்கோ காமன்வெல்த் டிரிபிள் ஜம்ப் போட்டியில் வெண்கலம் வென்ற மதுரை வீரர் செல்வ பிரபு, தேசியக் கொடியை ஏந்தி நின்ற தருணத்தை வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாது என்று அவரது பெற்றோர் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளனர்.

'காமன்வெல்த் நாயகன்' செல்வ பிரபு
'காமன்வெல்த் நாயகன்' செல்வ பிரபு (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 9, 2026 at 8:01 AM IST

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-By இரா.சிவக்குமார்

கிளாஸ்கோ காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளின் ஆடவர் மும்முறை தாண்டுதல் பிரிவில், இந்திய தடகள வீரர் செல்வ பிரபு நிகழ்த்திய சாதனை தேசமெங்கும் பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. இப்போட்டியில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பிரவீண் சித்ரவேல் வெள்ளிப் பதக்கமும், செல்வ பிரபு வெண்கலப் பதக்கமும் வென்று இந்திய தடகள வரலாற்றில் புதிய சரித்திரத்தைப் படைத்துள்ளனர். காமன்வெல்த் அரங்கில் ஒரே பிரிவில் இரு இந்திய வீரர்கள் பதக்கங்களை வென்ற நிகழ்வு, இந்திய விளையாட்டு வரலாற்றில் பொன்னெழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட்ட தருணமாகும்.

உடல்நலப் பாதிப்பையும் வென்ற மன உறுதி

இறுதிப்போட்டி நடைபெற்ற அன்று காலையில் ஏற்பட்ட கடுமையான உணவு ஒவ்வாமை இருந்த போது, தனது அசாத்திய மன உறுதியுடன் இறுதிப்போட்டியில் களமிறங்கினார். தங்கப் பதக்கத்திற்கான கடுமையானப் போட்டியில், மிகக் குறைந்த சென்டிமீட்டர் வித்தியாசத்தில் அவர் 16.52 மீட்டர் தூரம் தாண்டி வெண்கலப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றி புதிய வரலாற்றுச் சாதனை படைத்தார்.

படிப்புடன் கூடிய சர்வதேசத் திறன்

இந்திய தடகள வீரர் செல்வ பிரபு தற்போது அமெரிக்காவின் கான்ஸாஸ் ஸ்டேட் பல்கலைக்கழகத்தில் ஆங்கில இலக்கியம் பயின்று வருகிறார். படிப்போடு சேர்த்து, அங்குள்ள பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இடையிலான தடகளப் போட்டிகளிலும் பங்கேற்று, சர்வதேச அளவில் தனது திறமையைத் தொடர்ந்து நிரூபித்து வருகிறார். காமன்வெல்த் போட்டிகள் நிறைவடைந்ததைத் தொடர்ந்து தற்போது இந்தியாவிற்கு வருகை தந்துள்ள செல்வ பிரபு, தமிழக முதல்வரை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்துப் பெற்றுள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து, அவர் அடுத்ததாக இந்தியப் பிரதமரையும் நேரில் சந்தித்து வாழ்த்துப் பெறவிருக்கிறார்.

பதக்கங்களைத் துடைத்துப் பராமரிக்கும் செல்வ பிரபுவின் தாயார் சுதா
பதக்கங்களைத் துடைத்துப் பராமரிக்கும் செல்வ பிரபுவின் தாயார் சுதா (ETV Bharat Tamil Nadu)

தாயின் பெருமிதம்

இதனைத் தொடர்ந்து, மதுரை மாவட்டம் ஊமச்சிகுளம் அருகேயுள்ள செல்வ பிரபுவின் சொந்த ஊரான கொடிமங்கலம் கிராமத்திற்கு ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகம் சார்பாகச் சென்றிருந்தோம். நாம் அவரது இல்லத்தை அடைந்தபோது, செல்வ பிரபுவின் தாயார் சுதா, தன் மகன் இதுவரை தனது கடுமையான உழைப்பால் வென்று குவித்த பதக்கங்களையும் கோப்பைகளையும் துடைத்துப் பராமரித்துக் கொண்டிருந்தார். தன் கைகளில் இருந்த ஒவ்வொரு பதக்கத்தையும் கோப்பையையும் நம்மிடம் காட்டிய அவர், அவை ஒவ்வொன்றின் பின்னணியிலும் செல்வ பிரபு மேற்கொண்ட முயற்சிகள், பயிற்சிகள் மற்றும் தியாகங்களை நெகிழ்ச்சியோடு விவரித்தார்.

சிறுவயது துணிச்சல்

செல்வ பிரபுவின் சிறுவயது நினைவுகள் குறித்துப் பேசிய தாய் சுதா, "சின்னப் பிள்ளையிலேயே அவன் ரொம்ப துருதுருன்னு இருப்பான். அப்பவே குழவிக்கல்லை அசால்ட்டா தூக்கித் தலையைச் சுத்தி கீழே போட்டுடுவான். நாம 'பார்த்துப்பா... பார்த்துப்பா'ன்னு பயந்து சொன்னாலும், பிரபுவுக்கு அம்புட்டு நம்பிக்கை இருக்கும்" என்று அவனது அசாத்திய துணிச்சலைப் பெருமிதத்தோடு விவரித்தார்.

நேர்காணலின் போது, "அவ்வளவு தூரத்துல இருந்து வந்திருக்கீங்க... சாப்பிடுங்க" என்று ஈடிவி பாரத் குழுவினரை அன்போடு உபசரித்தார். நாம் மறுத்தபோதும் விடாமல் வற்புறுத்திய அவர், "மூத்தவன் பிரவீணும் சரி... பிரபுவும் சரி... வீட்டுக்கு வந்தவங்களைச் சாப்பிடாம அனுப்பி வச்சா ரொம்பக் கோபப்படுவாங்க. நம்ம வீட்டுக்கு யார் வந்தாலும் அவங்களுக்கு வயிறாற சோறு போடணும்னு அடிக்கடி சொல்லுவாங்க. அவங்க அப்படிச் சொல்றப்ப எனக்கு அம்புட்டு பெருமையா இருக்கும்" என்று பிள்ளைகளின் நற்பண்பை எண்ணி நெகிழ்ந்தார். தன் மகனைச் சர்வதேச அளவில் சாதனை வீரனாகச் செதுக்கிய தடகளப் பயிற்சியாளர்களான ஜெகநாதன் மற்றும் சுகந்தி ஆகியோரை இந்த நெகிழ்ச்சியான தருணத்தில் தாய் சுதா நன்றியோடு நினைவுகூர்ந்தார்.

செல்வ பிரபுவின் தாயார் சுதா
செல்வ பிரபுவின் தாயார் சுதா (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "எங்களோட சொந்த பந்தங்களுக்கு இது பெரிய பெருமைதான். ஆனா, அவன் இந்த தேசத்துக்கே மரியாதை சேர்த்துட்டான். நம்ம நாட்டோட கொடியைப் பிடிச்சுக்கிட்டு அவன் நின்னப்போ எங்களுக்கு ரொம்ப உற்சாகமா இருந்துச்சு. இந்த போட்டியில கூட சாப்பிட்டது ஒத்துக்காமப் போச்சுங்கிறதை அவன் பேட்டியில சொன்ன பிறகுதான் எங்களுக்கே தெரியும். நாங்க வருத்தப்படுவோம்னு அவன் முன்னாடியே சொல்ல மாட்டான். நிறைய பிள்ளைகளுக்குத் திறமை இருந்தும் வெளியே வர முடியாத சூழல் இருக்கு. அவங்களுக்கும் நம்ம அரசாங்கம் உதவி செய்யணும்" என்று தெரிவித்தார்.

தந்தை திருமாறன் பெருமிதம்

செல்வ பிரபுவின் இல்லத்தில் நாம் காத்துக்கொண்டிருந்த வேளையில், விவசாயப் பணிகளுக்காக வெளியே சென்றிருந்த அவரது தந்தை திருமாறன் வீட்டிற்குள் நுழைந்தார். "ரொம்ப நேரம் காக்க வச்சுட்டேனா... கொஞ்சம் பொறுத்துக்கங்க" என்ற எதார்த்தமான வார்த்தைகளோடு வந்த அவர், ஒரு தடகள வீரருக்கான அதே உயரத்தோடும், மிடுக்கோடும், கதர் சட்டை மற்றும் வேட்டியணிந்து கம்பீரமாகக் காட்சியளித்தார்.

தன் மகன்களின் விளையாட்டுப் பயணம் குறித்துப் பேசத் தொடங்கிய அவர், "விவசாயம்தான் எங்களோட குலத்தொழிலே. புள்ளைங்க ரெண்டு பேரும் விளையாட்டுல ரொம்ப ஆர்வமா இருந்தாங்க. மூத்த மகன் ராஜ பிரவீணைக் கால்பந்திலும், இளைய மகன் செல்வ பிரபுவைத் தடகளத்திலும் சேர்த்துவிட்டேன். அதுக்குப் பிறகு அவன் லாங் ஜம்ப் விளையாடினான். அதுலதான் முதல் முதல்ல பரிசும் வாங்குனான். 12ஆம் வகுப்பு படிக்கும்போதுதான் டிரிபிள் ஜம்ப் பிரிவில் அவனுக்குப் பயிற்சி கொடுத்தோம். அப்போதே தமிழ்நாடு அளவில் அவன் முதல் பரிசுகளை வாங்கத் தொடங்கிவிட்டான்" என்று விவரித்தார்.

செல்வ பிரபுவின் தந்தை திருமாறன்
செல்வ பிரபுவின் தந்தை திருமாறன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மகனின் சர்வதேசப் பயணம் குறித்துத் தொடர்ந்து பேசிய தந்தை, "திருச்சி பிஷப் ஹீபர் கல்லூரியில் பயிலும்போது தடகள விளையாட்டில் அசாத்திய சாதனைகளைப் படைக்கத் தொடங்கினான். இந்தச் சாதனை அப்படியே அவனுக்கு அமெரிக்காவிலும் தொடர்ந்தது. அவனது இடைவிடாத உழைப்பும் விடாமுயற்சியும்தான் இன்றைக்கு அவனைக் காமன்வெல்த் வரை கொண்டு சென்று வெற்றி பெற வைத்துள்ளது. நாட்டிற்கும் பெருமை சேர்க்க உதவியுள்ளது" என்று நெகிழ்ந்து கூறினார்.

உறைபனி குளிரும்... உடைந்த தங்கக் கனவும்

"காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளின் போது, அங்கே உறைய வைக்கும் அளவுக்குக் கடும் குளிர் இருந்துள்ளது. அந்த கடும் குளிரிலும் அவன் தொடர்ந்து பயிற்சியெடுத்து, 'புதிய ரெக்கார்டு பண்ணுவேன்பா' என்று என்னிடம் அலைபேசியில் கூறி நம்பிக்கை அளித்தான். ஆனால் எதிர்பாராத விதமாக இறுதிப்போட்டி அன்று காலையில் உண்ட உணவில் ஏற்பட்ட ஒவ்வாமை, அவனது தங்க வேட்டைக்குத் தடை போட்டுவிட்டது" என்றார். அடுத்து வரும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் அவன் உறுதியாகத் தங்கப்பதக்கம் வெல்வான் என நம்பிக்கையுடன் செல்வ பிரபுவின் தந்தை திருமாறன் பகிர்ந்தபோது, நமக்கும்கூட உள்ளுணர்வு அவ்வாறே நம்பிக்கை அளித்தது.

நெல், வாழை, கரும்பு, தென்னை போன்ற பயிர்களில் விவசாயம் செய்து வரும் திருமாறன், மகன்கள் இருவரின் விளையாட்டு முயற்சிகளுக்கு எந்தவிதத்திலும் குறுக்கே நின்றதில்லை. "இந்த நாட்டுக்கும் மக்களுக்கும் பெருமை சேர்க்கும்விதமாக மேற்கொள்ளும் சாதனை மட்டும்தான் நீ எங்களுக்குச் செய்யும் கைமாறு" என்று தங்க மகன் செல்வ பிரபுவுக்குத் தொடர்ந்து ஊக்கமும், ஆதரவும் அளித்து வருகிறார். இதேபோன்ற சாதனைகளை கால்பந்து விளையாட்டில் மூத்தமகன் பிரவீணும் செய்ய வேண்டும் என்ற வேட்கையும் விருப்பமும் மொத்த குடும்பத்திற்கே உள்ளது.

இலக்கை நோக்கிய பயணம்

பிரதமர் நரேந்திர மோடியைச் சந்தித்து வாழ்த்துப் பெற்ற கையோடு, சொந்த ஊருக்கு வரும் செல்வ பிரபுவை வரவேற்பதற்காகக் குடும்பத்தாரோடு ஒட்டுமொத்த கொடிமங்கலம் கிராமமே ஆவலோடு காத்துக் கிடக்கிறது. ஆனாலும், இதுபோன்ற எந்தவித ஆர்ப்பாட்டங்களிலும் நாட்டமில்லாத செல்வ பிரபு, ஆசிய மற்றும் ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகளில் பெற வேண்டிய வெற்றிகள் குறித்தே தொடர்ந்து சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்று நாம் விடைபெறும்போது தாயார் சுதா தெரிவித்தார். மேலும், 'செல்வ பிரபு வீட்டுக்கு வரும்போது நீங்க அவசியம் வரணும்' என்ற அன்புக் கட்டளையோடு நமக்கு விடை கொடுத்தார்.

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விவசாயப் பின்னணியில் இருந்து வந்து, உறைக்குளிரையும், உடல்நலப் பாதிப்பையும் கடந்து சர்வதேச அளவில் இந்திய கொடியை உயரப் பறக்கவிட்டுள்ள செல்வ பிரபு திருமாறனின் சாதனையும், அவரது பெற்றோரின் எதார்த்தமான, எல்லையற்ற பாசமும் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திற்கும் ஆகச்சிறந்த பெருமிதம். செல்வ பிரவுவின் அடுத்த இலக்குகளான ஆசிய மற்றும் ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் தேசத்திற்காகத் தங்கம் வெல்லும் அடுத்தடுத்த இலக்குகளுக்கு நமது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்!

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SELVA PRABHU THIRUMARAN
COMMONWEALTH GAMES 2026
செல்வ பிரபு
கிளாஸ்கோ காமன்வெல்த்
SELVA PRABHU FAMILY INTERVIEW

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