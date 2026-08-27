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ஆஸ்திரேலிய தொடருக்கான இந்திய யு-19 அணியில் சேவாக், டிராவிட் மகன்களுக்கு வாய்ப்பு!

ஆல்-ரவுண்டரான ஆர்யவீர் சேவாக் மற்றும் விக்கெட் கீப்பர்-பேட்ஸ்மேனான அன்வய் டிராவிட் ஆகிய இருவருக்கும் 15 பேர் கொண்ட ஒருநாள் தொடருக்கான அணியில் மட்டுமே வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்திய யு-19 அணி
இந்திய யு-19 அணி (கோப்புப்படம்) (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 27, 2026 at 2:08 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய யு-19 அணியில், முன்னாள் இந்திய வீரர்களான வீரேந்தர் சேவாக்கின் மகன் ஆர்யவீர் சேவாக் மற்றும் ராகுல் டிராவிட்டின் மகன் அன்வய் டிராவிட் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ஆஸ்திரேலிய அண்டர் 19 அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரிலும், 2 போட்டிகள் கொண்ட மல்டி-டே போட்டிகளிலும் விளையாடவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடர் செப்டம்பர் 18ஆம் தேதியும், மல்டி-டே போட்டிகள் செப்டம்பர் 27ஆம் தேதியும் தொடங்கவுள்ளன. இந்நிலையில், இத்தொடருக்கான இந்திய யு-19 அணி இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த அணியில், முன்னாள் இந்திய நட்சத்திர வீரர்களான வீரேந்தர் சேவாக்கின் மகன் ஆர்யவீர் சேவாக் மற்றும் ராகுல் டிராவிட்டின் மகன் அன்வய் டிராவிட் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆல்-ரவுண்டரான ஆர்யவீர் சேவாக் மற்றும் விக்கெட் கீப்பர்-பேட்ஸ்மேனான அன்வய் டிராவிட் ஆகிய இருவருக்கும் 15 பேர் கொண்ட ஒருநாள் தொடருக்கான அணியில் மட்டுமே வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

இத்தொடரில் இந்திய அணி இரண்டு வெவ்வேறு கேப்டன்களின் கீழ் களமிறங்கவுள்ளது. அதன்படி, ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய யு-19 அணியின் கேப்டனாக லக்சயா ராய்ச்சந்தானியும், துணைக் கேப்டனாக யஷ்பர்தன் சௌஹானும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதேசமயம், மல்டி-டே தொடருக்கான இந்திய அணியின் கேப்டனாக யஷ்பர்தன் சௌஹானும், துணைக் கேப்டனாக லக்சயா ராய்ச்சந்தானியும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் ஆர்யவீர் சேவாக், மணல் சௌஹான் மற்றும் சிகுருபதி வெங்கடா ஆகியோர் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள நிலையில், சாகர் விர்க், அன்மோல்ஜீத் சிங் மற்றும் இஷான் சூத் ஆகியோர் நீக்கப்பட்டுள்ளனர். மறுபக்கம், மல்டி-டே அணியில் அபிப்ராய் பிஸ்வாஸ், இஷான் ஓம், அயான் அக்ரம், மோஹித் உல்வா, ஆர்யன் யாதவ் ஆகியோர் சேர்க்கப்பட்டு, ஆர்யன் சந்தேஷ் சாக்பால், ஹெம்சூடேஷன் ஜே, பி.கே. கிஷோர் உள்ளிட்ட 5 வீரர்கள் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான இந்திய யு19 அணி: லக்சயா ராய்ச்சந்தானி (கேப்டன்), யஷ்பர்தன் சௌஹான் (துணைக் கேப்டன்), ரஜத் பாகேல், ஆர்யவீர் சேவாக், வி.கே. வினீத், குஷாக்ரா ஓஜா, அர்ஜுன் ராஜ்புத், மணல் சௌஹான், அன்வய் டிராவிட், வி. யஷ்வீர், ரோஹித் யாதவ், ஷவின் வினோத், மோஹித் உல்வா, சிகுருபதி வெங்கடா, காவ்யா படேல்.

மல்டி-டே போட்டிகளுக்கான இந்திய யு19 அணி:யஷ்பர்தன் சௌஹான் (கேப்டன்), லக்சயா ராய்ச்சந்தானி (துணைக் கேப்டன்), சாகர் விர்க், குஷாக்ரா ஓஜா, மணல் சௌஹான், குஷ் படேல், மானவ் கிருஷ்ணா (விக்கெட் கீப்பர்), அபிப்ராய் பிஸ்வாஸ் (விக்கெட் கீப்பர்), ரோஹித் யாதவ், இஷான் ஓம், அயான் அக்ரம், பிரணவ் ராகவேந்திரா, பிரியான்ஷு சிங், மோஹித் உல்வா, ஆர்யன் யாதவ்.

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இந்தியா யு19-ஆஸ்திரேலியா யு19 போட்டி ஆட்டவணை

  • செப்டம்பர் 18 – முதலாவது ஒருநாள் போட்டி (ராஜ்கோட்)
  • செப்டம்பர் 21 – இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி (ராஜ்கோட்)
  • செப்டம்பர் 23 – மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி (ராஜ்கோட்)
  • செப்டம்பர் 27 முதல் 30 வரை – முதலாவது மல்டி-டே போட்டி (ராஜ்கோட்)
  • அக்டோபர் 5 முதல் 8 வரை – இரண்டாவது மல்டி-டே போட்டி (அஹ்மதாபாத்)

TAGGED:

INDIA U19 CRICKET TEAM
AARYAVIR SEHWAG
ANVAY DRAVID
ஆர்யவீர் சேவாக் அன்வய் டிராவிட்
IND U19 VS AUS U19 SERIES

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