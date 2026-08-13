அயர்லாந்தை வீழ்த்தி தொடரை வென்றேது ஆப்கானிஸ்தான்; பிறந்தநாளில் உலக சாதனை படைத்த செதிகுல்லா அடல்!
அதிரடியாக விளையாடி 143 ரன்கள் விளாசிய ஆஃப்கானிஸ்தான் வீரர் செதிகுல்லா அடல், சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் தனது பிறந்தநாளில் அதிக ரன்கள் எடுத்த வீரர் என்ற புதிய உலக சாதனையைப் படைத்து அசத்தியுள்ளார்.
Published : August 13, 2026 at 1:35 PM IST
ஹைதராபாத்: அயர்லாந்து அணிக்கு எதிரான நான்காவது ஒருநாள் போட்டியில் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி 42 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், 3-0 என்ற கணக்கில் ஒருநாள் தொடரையும் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.
அயர்லாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி, 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான நான்காவது ஒருநாள் போட்டி பெல்ஃபாஸ்ட்டில் நேற்று நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியில், இப்ராஹிம் ஜத்ரான் மற்றும் செதிகுல்லா அடல் ஆகியோர் சதம் விளாசி மிரட்டினர்.
இதில் அதிகபட்சமாக செதிகுல்லா அடல் 143 ரன்களையும், இப்ராஹிம் ஜத்ரான் 107 ரன்களையும் குவிக்க, ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 343 ரன்களை எடுத்தது. அயர்லாந்து அணி தரப்பில் பைரன் மெக்டோனஃப் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். அதன்பின், இமாலய இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய அயர்லாந்து அணியும் இறுதிவரை கடுமையான போராட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது.
இதில் அணியின் தொடக்க வீரர் ஆண்ட்ரூ பால்பிர்னி 109 ரன்களையும், கர்டிஸ் காம்பெர் 84 ரன்களையும் குவித்தனர். இருப்பினும், மற்ற வீரர்கள் பெரிதளவிலும் ரன்களைச் சேர்க்கத் தவறியதால், அந்த அணி 48 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 301 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி தரப்பில் யமின் அஹ்மதாஸி 4 விக்கெட்டுகளையும், ரஷித் கான் 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.
𝐀 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃 𝟐𝟑𝟏-𝐑𝐔𝐍 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐍𝐄𝐑𝐒𝐇𝐈𝐏! 🔥— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) August 12, 2026
Sediqullah Atal and Ibrahim Zadran put together a magnificent 231-run partnership for the second wicket, which is the third-highest partnership for Afghanistan in ODI cricket. 👏
The pair also became the fourth Afghan duo… pic.twitter.com/U9WdZOKwwc
இதன் மூலம் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி 42 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அயர்லாந்து அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரை ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி 3-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது. இப்போட்டியில் சதம் விளாசி ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய செதிகுல்லா அடல் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.
இந்நிலையில், இப்போட்டியில் சதம் விளாசியதன் மூலம் செதிகுல்லா அடல் ஒரு சிறப்புச் சாதனையையும் படைத்துள்ளார். அது யாதெனில், சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் தனது பிறந்தநாளில் அதிக ரன்கள் எடுத்த வீரர் என்ற புதிய உலக சாதனையை அவர் படைத்துள்ளார். நேற்றைய தினம் தனது 25ஆவது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடிய அவர், அதிரடியாக விளையாடி 143 ரன்கள் (17 பவுண்டரிகள், 4 சிக்சர்கள்) குவித்து அசத்தினார்.
இதன் மூலம், கடந்த 2022ஆம் ஆண்டில் நெதர்லாந்து அணிக்கு எதிராக நியூசிலாந்தின் டாம் லாதம் தனது பிறந்தநாளில் எடுத்திருந்த 140 ரன்கள் என்ற முந்தைய உலக சாதனையை அவர் முறியடித்துள்ளார். மேலும், 1998ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக இந்திய ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கர் தனது பிறந்தநாளில் அடித்த 134 ரன்களையும் கடந்து செதிகுல்லா அடல் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
𝐑𝐮𝐧𝐬: 𝟏𝟒𝟑— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) August 12, 2026
𝐁𝐚𝐥𝐥𝐬: 𝟏𝟐𝟎
𝐅𝐨𝐮𝐫𝐬: 𝟏𝟕
𝐒𝐢𝐱𝐞𝐬: 𝟒
𝐒. 𝐑𝐚𝐭𝐞: 𝟏𝟏𝟗.𝟏𝟔
A Performance to remember from Sediqullah Atal, who smashed his career-best 143 to grab the PoTM award! 🤩#AfghanAtalan | #IREvAFG | #GloriousNationVictoriousTeam pic.twitter.com/bLHULXrHck
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இதுதவிர, இப்போட்டியில் மற்றொரு தொடக்க வீரரான இப்ராகிம் ஜத்ரானுடன் இணைந்து இரண்டாவது விக்கெட்டுக்கு அவர் 231 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பையும் அமைத்திருந்தார். இதன் மூலம், ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிக்காக இரண்டாவது விக்கெட்டுக்கு அதிகபட்ச பார்ட்னர்ஷிப்பை உருவாக்கிய ஜோடி என்ற சாதனையையும் படைத்துள்ளனர். இவர்களது அபார பார்ட்னர்ஷிப், அந்த அணி 42 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற முக்கியக் காரணமாக அமைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.