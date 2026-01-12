ETV Bharat / sports

பார்வையாளர்களின்றி நடைபெறும் மகளிர் பிரீமியர் லீக் போட்டிகள்? பிசிசிஐ செயலாளர் கூறிய காரணம்

உள்ளாட்சி தேர்தலின் போதும் மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடரில் திட்டமிட்டப்படி போட்டிகள் நடைபெறும், ஆனால் ரசிகர்களை அனுமதிப்பதா? வேண்டாமா? என்பது குறித்து ஆலோசித்து வருவதாக பிசிசிஐ செயலாளர் தேவஜித் சைக்கியா கூறியுள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 12, 2026 at 8:25 PM IST

2 Min Read
மும்பை: உள்ளாட்சித் தேர்தல் காரணமாக மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடரில் ஜனவரி 14 மற்றும் 15ஆம் தேதிகளில் நடைபெறவுள்ள போட்டிகளுக்கு ரசிகர்கள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்ற தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இந்தியாவில் மகளிர் கிரிக்கெட்டை ஊக்குவிக்கும் வகையில் மகளிர் பிரீமியர் லீக் டி20 தொடரானது நடத்தப்பட்டு வருகிறது. மொத்த மூன்று சீசன்கள் நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், தற்சமயம் நான்காவது சீசனுக்கான போட்டிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. மொத்தம் 5 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள இந்த தொடரில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.

இந்த நிலையில் எதிர்வரும் ஜனவரி 14 மற்றும் 15ஆம் தேதிகளில் நடைபெறவுள்ள போட்டிகளுக்கு ரசிகர்கள் அனுமதிக்கப்படமாட்டார்கள் என்ற தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. ஏனெனில் அந்த நாள்களில் நவி மும்பை உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெற இருப்பதன் காரணத்தால், மகளிர் பிரீமியர் லீக் போட்டிகளுக்கு பார்வையாளர்கள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

அதன்படி, நவி மும்பை உள்ளாட்சி தேர்தலானது ஜனவரி 15ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. மேலும் இத்தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை ஜனவரி 16ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இதில் 16ஆம் தேதியில் நடைபெறும் போட்டிகளுக்கு ரசிகர்கள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்று கூறப்படும் நிலையில், 14 மற்றும் 15ஆம் தேதிகளில் பார்வையாளர்களின்றி மகளிர் பீரிமியர் லீக் போட்டிகள் நடத்தப்படவுள்ளன.

இதுகுறித்து பேசிய பிசிசிஐ செயலாளர் தேவஜித் சைக்கியா, "ஜனவரி 15ஆம் தேதி மும்பையில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. அதனால், போட்டிகளைத் திட்டமிட்டபடி நடத்துவது குறித்து நாங்கள் ஆலோசித்து வருகிறோம். விளையாட்டு அரங்கில் ரசிகர்கள் கூடுவதற்கு அனுமதி வழங்குவது அல்லது மறுப்பது குறித்து நாங்கள் இன்னும் எந்த முடிவையும் எடுக்கவில்லை.

அந்த நாள்களில் திட்டமிட்டப்படி போட்டிகள் நடைபெறும், ஆனால் ரசிகர்களை அனுமதிப்பதா வேண்டாமா என்பதுதான் கேள்வி. ஏனெனில், அந்த நாட்களில் போட்டிகளுக்குப் பாதுகாப்பு வழங்க தங்களால் இயலாது என்று மும்பை காவல்துறையினரிடமிருந்து சில தகவல்கள் வந்துள்ளன. எனவே, நாங்கள் ஓரிரு நாட்களில் ஒரு முடிவை எடுத்து உங்களுக்குத் தெரிவிப்போம்.

இதில் நாங்கள் ஜனவரி 16ஆம் தேதியை கணக்கில் எடுக்கவில்லை. ஏனெனில் தேர்தல் 15ஆம் தேதியே நடந்து முடிந்துவிடும் என்பதால், 16ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை மட்டுமே நடைபெறும். அதனால் அன்றைய தினம் ரசிகர்களை அனுமதிப்பதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனால் 14 மற்றும் 15 ஆகிய தேதிகளில் ரசிகர்களை அனுமதிப்பது குறித்து ஆலோசித்து வருகிறோம்" என்று கூறியுள்ளார்.

நடப்பு மகளிர் பிரீமியர் லீக் ஆட்டத்தில் ஜனவரி 14ஆம் தேதி நடைபெறும் போட்டியில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் மற்றும் யுபி வாரியர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. அதேபோல், ஜனவரி 15ஆம் தேதி நடைபெறும் ஆட்டத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் யுபி வாரியர்ஸ் அணிகள் விளையாடவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

