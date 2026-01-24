ETV Bharat / sports

டி20 உலகக்கோப்பை 2026: விலகிய வங்கதேசம்; ஸ்காட்லாந்து அணிக்கு வாய்ப்பு?

குரூப் சி பிரிவில் வெஸ்ட் இண்டீஸ், இங்கிலாந்து, நேபாளம் மற்றும் இத்தாலி அணிகளுடன் இணைந்து ஸ்காட்லாந்து அணி டி20 உலகக்கோப்பை தொடரை எதிர்கொள்ளும் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ஸ்காட்லாந்து அணி
ஸ்காட்லாந்து அணி (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 24, 2026 at 5:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: வங்கதேச அணி இந்தியாவில் நடைபெறும் ஐசிசி டி20 உலகக்கோப்பை தொடரில் இருந்து விலகியதை அடுத்து, ஸ்காட்லாந்து அணி உலகக்கோப்பை தொடரில் விளையாடும் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி முதல் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த உலகக் கோப்பை தொடருக்காக அனைத்து அணிகளும் தீவிரமான பயிற்சிகளில் இறங்கியுள்ளன. மேலும் தொடரில் பங்கேற்க இருக்கும் அணிகளையும் அந்தந்த நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியங்கள் அறிவித்து வருகின்றன.

இந்த நிலையில், பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக இந்தியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு உலகக் கோப்பைத் தொடரில் விளையாட வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியம் மறுப்பு தெரிவித்தது. இதனால் எதிர்வரும் உலகக் கோப்பை தொடரில் வங்கதேசம் பங்கேற்குமா? இல்லையா? என்ற கேள்விகள் அதிகரித்தது.

இதற்கிடையே சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில், வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியத்துடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய நிலையிலும், இந்தியாவிற்கு பதிலாக வேறு இடத்தில் வங்கதேச அணியின் போட்டிகளை நடத்த வேண்டும் என்று வங்கதேச கோரிக்கை வைத்தது. இருப்பினும் ஐசிசி அவர்களது கோரிக்கையை ஏற்க மறுத்தது.

இந்நிலையில் வங்கதேச அணி, இந்தியா சென்று உலகக் கோப்பை போட்டிகளில் விளையாடாது என்ற அறிவிப்பையும் அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் சமீபத்தில் வெளியிட்டிருந்தது. இதுகுறித்து பேசிய வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரிய தலைவர் அமினுல் இஸ்லாம் புல்புல்,"நாங்கள் உலகக் கோப்பையில் விளையாட விரும்புகிறோம், ஆனால் இந்தியாவில் விளையாட மாட்டோம். இந்தியாவிலிருந்து எங்கள் போட்டிகளை வேறு இடத்திற்கு மாற்ற வேண்டும் என்ற எங்கள் கோரிக்கையை ஐசிசி நிராகரித்துவிட்டது" என்று கூறி இருந்தார்.

அதேபோல் வங்கதேச விளையாட்டு ஆலோசகர் ஆசிஃப் நஸ்ருல், "பாதுகாப்பு விவகாரத்தில் ஐசிசி எங்களை நம்ப வைக்கத் தவறிவிட்டது. எங்கள் குறைகள் குறித்து ஐசிசி எந்த நிலைப்பாட்டையும் எடுக்கவில்லை. இந்திய அரசாங்கம் கூட எங்களை தொடர்பு கொண்டு, வீரர்களின் பாதுகாப்பு குறித்து உறுதிப்படுத்த முயற்சிக்கவில்லை. நாங்கள் இன்னும் நம்பிக்கையை இழக்கவில்லை. எங்களின் கோரிக்கையை ஏற்று இலங்கையில் விளையாட ஐசிசி எங்களுக்கு அனுமதி வழங்கும் என்று நம்புகிறோம்" என்று கூறினார்.

ஆனால் தற்சமயம் சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலும் தங்களின் இறுதி முடிவை எடுத்துள்ளது. அந்த வகையில் தொடரில் இருந்து வங்கதேச அணி விலகியதாக அறிவித்ததை அடுத்து, அதற்கு பதிலாக தரவரிசை அடிப்படையில் ஸ்காட்லாந்து அணி எதிர்வரும் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் பங்கேற்கும் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதன் மூலம் ஸ்காட்லாந்து அணி குரூப் சி பிரிவில் வெஸ்ட் இண்டீஸ், இங்கிலாந்து, நேபாள் மற்றும் இத்தாலி அணிகளுடன் இணைந்து டி20 தொடரை எதிர்கொள்ளும் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

.முன்னதாக, வங்கதேசத்தில் இந்து சிறுபான்மையினருக்கு எதிராக நடைபெற்று வரும் வன்முறை சம்பவங்கள் காரணமாக இருநாட்டு எல்லைகளிலும் பதற்றமான சூழல் நிலவி வருகிறது. வங்கதேசத்தில் நடைபெற்று வரும் சம்பவங்களைத் தொடர்ந்து, ஐபிஎல் தொடரில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வரும் அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வீரரான முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மான் பிசிசிஐ உத்தரவின் பேரில் அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டார்.

இதையும் படிங்க

இதனால் அதிருப்தியடைந்த வங்கதேச அரசாங்கம், ஐபிஎல் தொடரின் ஒளிபரப்பை ரத்து செய்வதாக அறிவித்திருந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து இந்தியா, இலங்கையில் நடைபெறும் டி20 உலகக்கோப்பை தொடரில் தங்களின் போட்டிகளை இலங்கையில் நடத்தும் படி ஐசிசியிடம் கோரிக்கை வைத்திருந்தது. ஆனால் வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியத்தின் முடிவை ஐசிசி ஏற்க மறுத்ததை அடுத்து, அந்த அணி டி20 உலகக்கோப்பை தொடரில் இருந்தும் விலகுவதாக அறிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

SCOTLAND T20 WORLD CUP 2026
BANGLADESH T20 WORLD CUP WITHDRAWAL
SCOTLAND REPLACE BANGLADESH
டி20 உலகக் கோப்பை 2026
SCOTLAND REPLACE BANGLADESH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.