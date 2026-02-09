டி20 உலகக் கோப்பை 2026: முன்சி, லீஸ்க் அபார ஆட்டம்; இத்தாலியை வீழ்த்தியது ஸ்காட்லாந்து
ஸ்காட்லாந்து அணிக்காக பேட்டிங் மற்றும் பவுலிங்கில் சிறப்பாக செயல்பட்டு அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய மைக்கேல் லீஸ்க் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.
கொல்கத்தா: ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இத்தாலி அணிக்கு எதிரான உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் ஸ்காட்லாந்து அணி 73 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
ஸ்காட்லாந்து மற்றும் இத்தாலி அணிகளுக்கு இடையிலான ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை லீக் போட்டி இன்று கொல்கத்தாவிலுள்ள ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் தங்களின் முதல் லீக் போட்டியில் பங்கேற்ற இத்தாலி அணியானது, டாஸை வென்றதுடன் முதலில் பவுலிங் செய்வதாகவும் அறிவித்தது.
அதன்படி களமிறங்கிய ஸ்காட்லாந்து அணிக்கு ஜார்ஜ் முன்சி மற்றும் மைக்கேல் ஜோன்ஸ் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினர். இதில் தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடிய ஜார்ஜ் முன்சி அரைசதம் கடக்க, இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 100 ரன்களுக்கு மேல் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தும் இமாலய ஸ்கோருக்கு அடித்தளமிட்டனர்.
பின் இந்த போட்டியில் சதமடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஜார்ஜ் முன்சி 13 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 84 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து மற்றொரு தொடக்க வீரரான மைக்கேல் ஜோன்ஸும் 37 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய பெர்ரிங்டன் 15 ரன்களிலும், டாம் ப்ரூஸ் ஒரு ரன்னிலும் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.
இருப்பினும் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் இருந்த பிராண்டன் மெக்முல்லன் 4 சிக்ஸர்களுடன் 41 ரன்களையும், மைக்கேல் லீஸ் 2 பவுண்டரி, 2 சிக்ஸர்கள் என 22 ரன்களையும் சேர்த்து ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தனர். இதன் மூலம் ஸ்காட்லாந்து அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 4 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 207 ரன்களை குவித்தது.
இதையடுத்து இமாலய இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய இத்தாலி அணியில் ஜஸ்டின் மொஸ்கா முதல் பந்திலேயே விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து மற்றொரு தொடக்க வீரரான அந்தோனி மொஸ்காவும் 13 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய ஜேஜே ஸ்மட்ஸும் 2 பவுண்டரி, 2 சிக்ஸர்களை விளாசிய கையோடு பெவிலியன் திரும்பினார்.
அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த ஹாரி மனென்டி மற்றும் பென் மனென்டி இணை அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் இருவரும் இணைந்து 4ஆவது விக்கெட்டிற்கு 73 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்திருந்த நிலையில், ஹாரி மனென்டி 37 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.
மறுபக்கம் சிறப்பாக விளையாடி அரைசதம் கடந்திருந்த பென் மனென்டி தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்தார். இதன் மூலம் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் அரைசதம் கடந்த முதல் இத்தாலி வீரர் என்ற பெருமையையும் அவர் பெற்றார். பின்னர் 52 ரன்களை சேர்த்திருந்த நிலையில் பென் மனென்டியும் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து வந்த வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர்.
இதன் காரணமாக இத்தாலி அணி 16.4 ஓவர்களில் 134 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. ஸ்காட்லாந்து தரப்பில் மைக்கேல் லீஸ்க் 4 விக்கெட்டுகளையும், மார்க் வாட் 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் ஸ்காட்லாந்து அணி 73 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இத்தாலி அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது.