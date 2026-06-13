ETV Bharat / sports

மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை: அயர்லாந்தை வீழ்த்தி வரலாறு படைத்த ஸ்காட்லாந்து

அயர்லாந்துக்கு எதிரான இந்த வெற்றியின் மூலம், ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் ஸ்காட்லாந்து அணி தனது முதலாவது வரலாற்று வெற்றியைப் பதிவு செய்து சாதனை படைத்துள்ளது.

அயர்லாந்தை வீழ்த்தி வரலாறு படைத்த ஸ்காட்லாந்து
அயர்லாந்தை வீழ்த்தி வரலாறு படைத்த ஸ்காட்லாந்து (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 13, 2026 at 6:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் அயர்லாந்துக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் ஸ்காட்லாந்து அணி 40 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற இரண்டாவது லீக் போட்டியில் குரூப் 2-ல் இடம் பிடித்துள்ள அயர்லாந்து மற்றும் ஸ்காட்லாந்து மகளிர் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. மான்செஸ்டரில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற அயர்லாந்து மகளிர் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.

அதன்படி களமிறங்கிய ஸ்காட்லாந்து அணிக்கு தொடக்கம் சிறப்பானதாக அமையவில்லை. அணியின் டாப் ஆர்டர் வீராங்கனைகள் டார்சி கார்டர் 14 ரன்களிலும், கேத்ரின் ஃபிரேசர் 15 ரன்களிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதையடுத்து ஜோடி சேர்ந்த கேப்டன் கேத்ரின் பிரைஸ் மற்றும் சாரா பிரைஸ் இணை பொறுப்புடன் விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை சீரான வேகத்தில் உயர்த்தினர்.

இதில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த கேத்ரின் பிரைஸ் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்த நிலையில், 60 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அவரைத் தொடர்ந்து 49 ரன்களில் சாரா பிரைஸும் ஆட்டமிழந்தார். இதனால் ஸ்காட்லாந்து அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 161 ரன்களைச் சேர்த்தது. அயர்லாந்து தரப்பில் ஏவா கனிங் 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

அதன்பின் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய அயர்லாந்து மகளிர் அணிக்கும் தொடக்கம் சிறப்பாக அமையவில்லை. அணியின் டாப் ஆர்டர் வீராங்கனைகள் அலானா டால்செல் 6 ரன்களிலும், கேப்டன் கேபி லூயிஸ் 11 ரன்களிலும் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். அதன்பின் இணைந்த ஏமி ஹண்டர் - ஓர்லா பிரெண்டர்காஸ்ட் இணை ஓரளவு தாக்குப்பிடித்து விளையாடியதுடன், அணியின் ஸ்கோரையும் உயர்த்தும் முயற்சியில் இறங்கினர்.

இதில் ஏமி ஹண்டர் 39 ரன்களிலும், பிரெண்டர்காஸ்ட் 33 ரன்களிலும் விக்கெட்டை இழந்தனர். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய லியா பால், ஆலிஸ் டெக்டர், அர்லீன் கெல்லி உள்ளிட்டோரும் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர். இதன் காரணமாக அயர்லாந்து அணி 19.1 ஓவர்களிலேயே அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 121 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானது. அயர்லாந்து தரப்பில் கிர்ஸ்டி கார்டன், கேத்தரின் ஃபிரேசர் தலா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.

இதையும் படிங்க:

இதன் மூலம் ஸ்காட்லாந்து மகளிர் அணி 40 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அயர்லாந்து மகளிர் அணியை வீழ்த்தியதுடன், நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரையும் வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது. மேலும் மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் ஸ்காட்லாந்து அணியின் முதல் வெற்றியாகவும் இது அமைந்துள்ளது. இந்த போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய கேத்ரின் பிரைஸ் ஆட்ட நாயகியாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

TAGGED:

SCOTLAND VS IRELAND
T20 WORLD CUP WOMEN
KATHRYN BRYCE
GABY LEWIS
WOMEN T20 WORLD CUP

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.