தாத்தா வாங்கிக் கொடுத்த மர வில்லிலேயே வித்தைக் காட்டும் நெல்லை மாணவன் லெபின் சுதர்சன்; ஒலிம்பிக் கனவுக்கு உதவுமா அரசு?
திருநெல்வேலியைச் சேர்ந்த 14 வயது அரசுப் பள்ளி மாணவன் லெபின் சுதர்சன், சென்னையில் நடைபெற்ற மாநில அளவிலான வில்வித்தைப் போட்டியில் 2 தங்கம் மற்றும் 1 வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.
Published : November 21, 2026 at 7:02 AM IST
-BYஇரா.மணிகண்டன்
'வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற கனவு காண வேண்டும்' என்ற மறைந்த முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ஏ.பி.ஜே. அப்துல் கலாமின் வரிகளுக்கு ஏற்ப, ஒலிம்பிக்கில் நாட்டிற்காகத் தங்கப்பதக்கம் வெல்ல வேண்டும் என்ற உயரிய கனவோடு திருநெல்வேலி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 14 வயது அரசுப் பள்ளி மாணவன் பயணித்து வருகிறார். ஆனால், அச்சிறுவனின் ஒலிம்பிக் கனவுக்கு வறுமை பெரும் தடையாக நிற்கிறது.
விளையாட்டாக தொடங்கிய ஆர்வம்
திருநெல்வேலி மாவட்டம் வீரவநல்லூர் நாராயணகுரு தெற்குத் தெருவைச் சேர்ந்த உய்க்காட்டான் (42) - இந்திரா காயத்ரி (41) தம்பதியின் மகன் லெபின் சுதர்சன் (14). இவர் வீரவநல்லூரில் உள்ள பாரதியார் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் 8ஆம் வகுப்பு பயின்று வருகிறார். லெபின் 6ஆம் வகுப்பு படிக்கும் போது நண்பன் ஒருவரின் அழைப்பை ஏற்று விளையாட்டாக வில்வித்தைப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
பயிற்சி எடுத்த ஓரிரு நாட்களிலேயே மிகத் துல்லியமாக இலக்கை நோக்கி அம்பு எய்ததைப் பார்த்துப் பயிற்சியாளர்களே வியந்துள்ளனர். மகனுக்குள் மறைந்திருக்கும் திறமையை வெளிக்கொண்டு வர தாய் இந்திரா காயத்ரி முயற்சித்துள்ளார். ஆனால், போதிய வருமானம் இல்லாததாலும் சில மாதங்கள் பயிற்சியைக் கைவிட்டு லெபின் படிப்பில் கவனம் செலுத்தியுள்ளார்.
ஆசிரியர்கள் அளித்த ஊக்கமும் மாநில அளவிலான வெற்றியும்
இதற்கிடையில், லெபினின் திறமை குறித்து அவரது சகோதரி பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் செல்வராஜனிடம் கூறியுள்ளார். இதையடுத்து தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் உடற்கல்வி ஆசிரியர்களின் உதவியோடு அம்பாசமுத்திரத்தில் உள்ள பயிற்சியாளர் ஜெகமோகனிடம் லெபின் பயிற்சியில் சேர்க்கப்பட்டார்.
அதன் பலனாக, கடந்த நவம்பர் 4ஆம் தேதி சென்னையில் நடைபெற்ற மாநில அளவிலான வில்வித்தைப் போட்டியில் பங்கேற்ற லெபின் சுதர்சன், தமிழ்நாடு முழுவதும் இருந்து வந்த சுமார் 350 வீரர்களை எதிர்கொண்டு 'சிங்கிள் ஸ்பாட்' மற்றும் 'ஃபைவ் ஸ்பாட்' ஆகிய பிரிவுகளில் இரண்டு தங்கப்பதக்கங்கள் மற்றும் ஒரு வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று அசத்தினார்.
சாதாரண மர வில் அம்புடன் படைத்த சாதனை
வில்வித்தை என்பது அதிக செலவு பிடிக்கும் விளையாட்டாகும். தேசிய மற்றும் சர்வதேசப் போட்டிகளில் பங்கேற்க லென்ஸ் மற்றும் கேமரா வசதி கொண்ட, 70 மீட்டர் தூரம் வரை இலக்கைத் தாக்கக்கூடிய நவீன வில் அம்பு அவசியம். ஆனால், லெபினிடம் வசதி இல்லாததால் அவரது தாத்தா ரூ.10,000 மதிப்புள்ள மரக்கட்டையிலான பழமையான வில் அம்பை வாங்கிக் கொடுத்துள்ளார்.
20 முதல் 25 மீட்டர் தூரம் வரை மட்டுமே எய்யக்கூடிய அந்தச் சாதாரண வில்லையும், பள்ளிச் சீருடையையும் அணிந்து கொண்டு, விலை உயர்ந்த உபகரணங்களுடன் வந்த வீரர்களை வீழ்த்தி லெபின் பதக்கங்களைக் குவித்துள்ளார். தற்போது அடுத்த மாதம் கோவாவில் நடைபெறவுள்ள தேசியப் போட்டியில் பங்கேற்க லெபின் தகுதி பெற்றுள்ளார். ஆனால், போட்டியிட நவீன வில் அம்பு வாங்க முடியாமல் லெபின் வேதனையில் உள்ளார்.
தலைமை ஆசிரியர் செல்வராஜன் கோரிக்கை
இதுகுறித்து பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் செல்வராஜன் கூறுகையில், "லெபின் ஒரு சாதாரண குக்கிராமத்தில் பிறந்து, இன்று இந்திய அளவில் வில்வித்தைப் போட்டியில் விளையாடும் அளவுக்குத் திறமை பெற்றிருக்கிறார். அவருக்கு உள்ள ஒரே பிரச்சனை வில் அம்புதான். ஏனெனில் போட்டியில் பிற வீரர்கள் பயன்படுத்தும் நவீன வில் அவரிடம் இல்லை.
லெபினிடம் ஒலிம்பிக் போட்டியில் வெற்றி பெறும் அளவுக்கு திறமை இருக்கிறது. அவருக்கு உதவி கிடைக்கும் பட்சத்தில் இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகளில் அவரை ஒலிம்பிக் போட்டியில் காண முடியும். எனவே யாராவது அவனுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும். அவரைச் சென்னையில் உள்ள விளையாட்டு விடுதியில் (Sports Hostel) சேர்க்க வேண்டும் என்பதே எங்கள் விருப்பம்" என்று தெரிவித்தார்.
மாணவன் லெபின் சுதர்சன் உருக்கம்
வில்வித்தை மாணவன் லெபின் சுதர்சன் கூறுகையில், "ஆறாம் வகுப்பு படிக்கும்போது எனது நண்பன் வில்வித்தை விளையாட அழைத்துச் சென்றான். அப்போதுதான் இந்தப் போட்டி மீது ஆர்வம் வந்தது. அதற்காகப் பயிற்சி எடுத்தேன். நான் முதலில் விளையாடும்போது இந்தப் போட்டி உலக அளவில் புகழ்பெற்றது என்பது எனக்குத் தெரியாது; இப்போதுதான் இந்தப் போட்டியின் முக்கியத்துவம் எனக்குத் தெரிகிறது.
அப்பா கூலி வேலை பார்க்கிறார், வீட்டில் மிகவும் கஷ்டம். மாநிலப் போட்டியில் சக வீரர்கள் அனைவரும் நவீன வில் அம்பு வைத்திருந்தனர். நான் மட்டும் தாத்தா வாங்கிக் கொடுத்த பழைய மர வில்லை வைத்திருந்தேன். அடுத்த கட்டப் போட்டிகளில் வெல்ல ரூ.1 லட்சம் மதிப்புள்ள நவீன வில் தேவைப்படுகிறது. ஒலிம்பிக்கில் பங்கேற்க வேண்டும் என்பதே எனது லட்சியம். அரசு எனக்கு உதவி செய்ய வேண்டும்" எனக் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
தாயார் இந்திரா காயத்ரி வேண்டுகோள்
லெபினின் தாயார் இந்திரா காயத்ரி கூறுகையில், "எனது மகன் வில்வித்தையில் மாநில அளவில் இரண்டு தங்கப் பதக்கமும் ஒரு வெள்ளிப் பதக்கமும் வென்றது பெருமையாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் உள்ளது. நாங்கள் வாடகை வீட்டில்தான் வசிக்கிறோம். என் கணவருக்கும் சரியான வேலை அமையவில்லை. என் மகனுக்கு சர்வதேச அளவில் கலந்துகொள்ளும் வகையில் நவீன வில் அம்பு தேவைப்படுகிறது.
சமீபத்தில் கூட முதலமைச்சர் கோப்பைக்கான விளையாட்டுப் போட்டியில் பங்கேற்க லெபின் சென்னை சென்றார். ஆனால் அவரிடம் போட்டியில் பங்கேற்பதற்கான வில் அம்பு இல்லாததால், அதில் அபர் கலந்துகொள்ளவில்லை. எனவே அரசு உதவி செய்தால் லெபின் நிச்சயம் ஒலிம்பிக் போட்டியில் வெற்றி பெற்று இந்தியாவுக்குப் பெருமை சேர்ப்பார்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
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சாதாரண மர வில் அம்பை மட்டுமே துணையாக கொண்டு மாநில அளவில் தங்கம் வென்ற லெபின் சுதர்சனின் திறமை, சரியான வாய்ப்பு கிடைத்தால் சிகரம் தொடும் என்பதற்கு சான்றாக உள்ளது. வறுமையின் காரணமாக இந்த பள்ளி மாணவனின் ஒலிம்பிக் கனவு முடங்கிவிடாமல் இருக்க, தமிழக அரசின் விளையாட்டுத் துறை முன்வந்து லெபினுக்குத் தேவையான உதவிகளைச் செய்ய வேண்டும் என்பதே அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.