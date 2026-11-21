பெனால்டி வாய்ப்பை தவறவிட்ட ரொனால்டோ; அல்-நாசரை 3-1 என வீழ்த்தி அல்-அஹ்லி அபார வெற்றி!
அல்-அஹ்லி அணிக்கு எதிரான இந்த அதிர்ச்சித் தோல்வியால் அல்-நாசர் அணி சவுதி புரோ லீக் புள்ளிப்பட்டியலில் 15 புள்ளிகளுடன் 3ஆம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.
Published : November 21, 2026 at 9:22 AM IST
ஹைதராபாத்: சவுதி புரோ லீக் கால்பந்து தொடரில் நட்சத்திர வீரர் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவின் அல்-நாசர் அணியை 3-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி அல்-அஹ்லி அணி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.
சவுதி அரேபியாவின் புகழ்பெற்ற கால்பந்து தொடரான சவுதி புரோ லீக்கின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் அல்-நாசர் அணி, அல்-அஹ்லி அணியை எதிர்கொண்டது. ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இப்போட்டியின் தொடக்கத்திலேயே அல்-நாசர் அணி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ஆதிக்கம் செலுத்தியது.
குறிப்பாக அணியின் கேப்டனும், நட்சத்திர வீரருமான கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ ஆட்டத்தின் 14ஆவது நிமிடத்தில் கோலடித்து அல்-நாசர் அணிக்கு முன்னிலையைத் தேடிக்கொடுத்தார். இது ரொனால்டோவின் கால்பந்து வரலாற்றில் 986ஆவது கோல் ஆகும். அதன்பின் ஆட்டத்தின் 18ஆவது நிமிடத்தில் அல்-நாசர் அணிக்கு கோலை இரட்டிப்பாக்கும் பெனால்டி வாய்ப்பு கிடைத்தது.
https://t.co/s8uEgWvRnE— sydneymagic (@sydneymagicw) November 20, 2026
ஆனால் பெனால்டி வாய்ப்பில் ரொனால்டோ கோலடிக்கத் தவறி ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தினார். அதனைத்தொடர்ந்து கம்பேக் கொடுத்த அல்-அஹ்லி அணிக்கு ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரமான 45+1ஆவது நிமிடத்தில் கலேனோ கோலடித்து ஆட்டத்தை சமன் செய்தார். இதன் காரணமாக, முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் இரு அணிகளும் 1-1 என்ற கணக்கில் சமநிலையில் இருந்தன.
தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் அல்-அஹ்லி அணி வலுவான கம்பேக்கைக் கொடுத்தது. இதில் ஆட்டத்தின் 71ஆவது நிமிடத்தில் அல்-அஹ்லி அணிக்குக் கிடைத்த பெனால்டி வாய்ப்பை அந்த அணியின் முன்னணி வீரர் இவான் டோனி கோலாக மாற்றி அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார். அதன்பின் ஆட்டத்தின் 75ஆவது நிமிடத்தில் ரோஜர் இபானெஸ் கோல் அடித்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார்.
மறுபக்கம் இறுதிவரை போராடிய அல்-நாசர் அணியால் எதிரணியின் டிஃபென்ஸைக் கடந்து எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இறுதியில் அல்-அஹ்லி அணி 3-1 என்ற கோல் கணக்கில் அல்-நாசர் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் சவுதி புரோ லீக் புள்ளிப் பட்டியலில் அல்-அஹ்லி அணி 4ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.
Full time. https://t.co/ypG4DY8F8x— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) November 20, 2026
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அதேசமயம் அதிர்ச்சி தோல்வியைத் தழுவிய அல்-நாசர் அணி நடப்பு சீசனில் தங்களுடைய இரண்டாவது தோல்வியைத் தழுவி 15 புள்ளிகளுடன் பட்டியலின் 3ஆம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து அல்-நாசர் அணி எதிர்வரும் 24ஆம் தேதி அல் சாத் அணிக்கு எதிராகப் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.