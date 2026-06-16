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ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: நியூஸிலாந்துக்கு எதிரான போட்டியை ’டிரா’ செய்தது ஈரான்

’G’ பிரிவில் அனைத்து அணிகளும் தலா ஒரு புள்ளி பெற்றுள்ளதால், அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறுவதில் கடும் போட்டி இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

ஈரான் கால்பந்து அணி வீரர்கள்
ஈரான் கால்பந்து அணி வீரர்கள் (AP)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 16, 2026 at 10:23 AM IST

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ஹைதராபாத்: ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரில் சவுதி அரேபியா, உருகுவே மற்றும் ஈரான், நியூஸிலாந்து அணிகள் மோதிய இரு போட்டிகளும் டிராவில் முடிந்தது.

உலக அளவில் மிகப்பெரும் விளையாட்டு திருவிழாவான ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடர் கடந்த ஜூன் 11ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த தொடரில் H பிரிவில் உள்ள சவுதி அரேபியா, உருகுவே அணிகள் அமெரிக்காவில் உள்ள மியாமி மைதானத்தில் பலப்பரீட்சை மேற்கொண்டன. தொடக்கத்திலேயே 4வது நிமிடத்தில் உருகுவே அணியின் மேக்ஸி அரவ்ஜோ கோல் அடிக்க முயன்றார். அதனை சவுதி வீரர் முகமது அல் ஒவைஸ் தடுத்து நிறுத்தினார்.

தொடர்ந்து 6வது நிமிடத்தில் உருகுவே வீரர் குயிலெர்மோ வரேலா ஃப்ரி கிக் வாய்ப்பை தவறவிட்டார். தொடர்ந்து இரு அணிகளும் முதல் கோல் அடிக்க தீவிரமாக முயன்றது. இந்நிலையில், ஆட்டத்தின் 40வது நிமிடத்தில் சவுதி வீரர் அப்துலேலா அல் அம்ரி, கோல் போஸ்டின் நடுவே அடித்து முதல் கோலை பதிவு செய்தார். ஆனால் 43வது நிமிடத்தில் விதிகளை மீறியதாக அவருக்கு எல்லோ கார்டு (yellow card) கொடுக்கப்பட்டது.

பின்னர் உருகுவே அணி பதிலடி கொடுக்க முயன்றது. போட்டி இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கிய நிலையில், 79வது நிமிடத்தில் உருகுவே வீரர் மேக்ஸி அரவ்ஜோ இடது பக்கத்தில் இருந்து, முதல் கோலை அடித்தார். இதன்மூலம் போட்டி சமன் ஆனது. பின்னர் இரு அணிகளும் கோல் அடிக்காததால் போட்டி டிராவானதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதன்மூலம், இரு அணிகளுக்கும் தலா ஒரு புள்ளிகள் வழங்கப்பட்டது.

ஈரான் VS நியூஸிலாந்து

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற குரூப் G பிரிவு போட்டியில் ஈரான், நியூஸிலாந்து அணிகள் மோதின. சர்வதேச தரவரிசை பட்டியலில் 20வது இடத்தில் உள்ள ஈரான், 85வது இடத்தில் உள்ள நியூஸிலாந்தை எதிர்கொண்டது. ஈரான் எளிதாக வெற்றி பெறும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்தனர். ஆனால், அதிர்ச்சி அளிக்கும் வகையில், 6வது நிமிடத்தில் நியூஸிலாந்து வீரர் எலிஜா ஜஸ்ட் கிறிஸ் வுட் உதவியுடன் கோல் போஸ்டின் மேல் புறத்தில் அடித்து முதல் கோலை பதிவு செய்தார்.

பின்னர் இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில், ஈரான் வீரர் 31வது நிமிடத்தில் ரமின் ரெசேஇயன் முதல் கோலை அடித்தார். பின்னர் ஆட்டம் தீவிரமான நிலையில், 54வது நிமிடத்தில் நியூஸிலாந்து அணியின் எலிஜா மீண்டும் தனது 2வது கோலை அடித்தார். பின்னர் 63வது நிமிடத்தில் ஈரான் அணியின் முகமது மொகபி 2வது கோலை அடித்தார்.

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தொடர்ந்து இரு அணிகளும் கோல் அடிக்க முயன்றது வீணானது. இதனால் போட்டி 2-2 என்ற கோல் கணக்கில் டிராவில் முடிந்தது. இந்த ’G’ பிரிவில் அனைத்து அணிகளும் தலா ஒரு புள்ளி பெற்றுள்ளதால், அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறுவதில் கடும் போட்டி இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026
சவுதி அரேபியா உருகுவே
IRAN VS NEWZEALAND
FIFA 2026

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