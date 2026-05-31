சிங்கப்பூர் ஓபன்: முதன்முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்று சாத்விக்-சிராக் ஜோடி சாதனை
Published : May 31, 2026 at 5:01 PM IST
ஹைதராபாத்: சிங்கப்பூர் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரில் ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியாவின் சாத்விக்சாய்ராஜ் ராங்கிரெட்டி - சிராக் ஷெட்டி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்துள்ளனர்.
சிங்கப்பூரில் நடைபெற்று வரும் சிங்கப்பூர் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் நடப்பு சீசன் இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவின் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவின் நட்சத்திர ஜோடியான சாத்விக்சாய்ராஜ் ராங்கிரெட்டி - சிராக் ஷெட்டி இணை, இந்தோனேசியாவின் ஃபஜர் அல்பியான் - முகமது ஷோஹிபுல் ஃபிக்ரி இணையை எதிர்கொண்டனர்.
இந்த இறுதிப் போட்டியில், தொடக்கம் முதலே இரு ஜோடிகளும் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை வென்றனர். தொடர்ந்து அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இந்தோனேசிய இணை முதல் செட்டை 21-18 என்ற கணக்கில் போராடி வென்றது. அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்தில் இந்திய இணை 21-17 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி கம்பேக் கொடுத்தது.
இந்த போட்டியின் வெற்றியை தீர்மானிக்க மூன்றாவது செட்டிற்கு ஆட்டம் சென்றது. இதில் தொடக்கம் முதல் இருந்தே சிறப்பாக செயல்பட்ட சாத்விக்-சிராக் இணை முதல் சில புள்ளிகளை அடுத்தடுத்து கைப்பற்றி முன்னிலை வகித்தனர். அதேசமயம் மறுபக்கம் இந்தோனேசிய இணையும் விட்டுக்கொடுக்காமல் கடுமையாக முயற்சி செய்து முன்னிலைப் பெற்றனர்.
இதனால் இப்போட்டியில் யார் வெற்றிபெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்திருந்தது. இறுதியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சாத்விக்-சிராக் இணை 21-16 என்ற கணக்கில் செட்டை கைப்பற்றி அசத்தினர். இதன் மூலம் சாத்விக்-சிராக் இணை 18-21, 21-17, 21-16 என்ற செட் கணக்கில் இந்தோனேசிய இணையை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், நடப்பு சிங்கப்பூர் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரிலும் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றி அசத்தினர்.
மேற்கொண்டு சிங்கப்பூர் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவில் சாத்விக்சாய்ராஜ் ராங்கிரெட்டி - சிராக் ஷெட்டி இணை முதல் முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்துள்ளனர். இதற்கு முந்தைய கடந்த 2025ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற சிங்கப்பூர் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் சாத்விக் - சிராக் ஜோடி அரையிறுதிவரை முன்னேறிய நிலையிலும் தோல்வியைத் தழுவியது குறிப்பிடத்தக்கது.