பாகிஸ்தான் டெஸ்ட் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக சர்பராஸ் அஹ்மத் நியமனம்

வங்கதேச டெஸ்ட் தொடருக்கான பாகிஸ்தான் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக முன்னாள் கேப்டன் சஃப்ராஸ் அஹ்மத் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Published : April 18, 2026 at 1:25 PM IST

ஹைதராபாத்: வங்கதேச அணிக்கு எதிரான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடும் பாகிஸ்தான் அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.

ஐசிசி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் 2025-27 சீசன் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. தொடரின் புள்ளிப்பட்டியலில் ஆஸ்திரேலிய அணி முதலிடத்திலும், நியூசிலாந்து அணி இரண்டாம் இடத்திலும், நடப்பு சாம்பியன் தென்னாப்பிரிக்க அணி மூன்றாம் இடத்திலும் உள்ளன. இந்திய அணி அடுத்தடுத்த தோல்விகள் காரணமாக பட்டியலில் 6ஆம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், பாகிஸ்தான் அணியானது வங்கதேசத்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி மே 8ஆம் தேதி முதல் தொடங்கவுள்ளது. இந்நிலையில் இத்தொடருக்கான பாகிஸ்தான் அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.

அதன்படி, 16 பேர் கொண்ட இந்த அணியின் கேப்டனாக ஷான் மசூத் தொடர்கிறார். மேற்கொண்டு பாபர் ஆசாம், ஷாஹீன் அஃப்ரிடி, சல்மான் அலி ஆகா, இமாம் உல் ஹக், முகமது ரிஸ்வான், நௌமன் அலி, சஜித் கான் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்களும் தங்கள் இடங்களை தக்கவைத்துள்ளனர்.

இதுதவிர்த்து இந்த அணியில் நான்கு அறிமுக வீரர்களுக்கும் வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, உள்ளூர் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இடதுகை வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் அப்துல்லா ஃபசல், அசான் அவாய்ஸ், ஆல் ரவுண்டர் அமத் பட் மற்றும் விக்கெட் கீப்பர் காஸி கோரி ஆகியோருக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளன.

மேற்கொண்டு வங்கதேச டெஸ்ட் தொடருக்கான பாகிஸ்தான் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக முன்னாள் கேப்டன் சஃப்ராஸ் அஹ்மத் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவருடன் பேட்டிங் பயிற்சியாளராக அசாத் ஷஃபிக்கும், பவுலிங் பயிற்சியாளராக உமர் குல் ஆகியோரும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தற்போது ஐசிசி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளிப்பட்டியலில் பாகிஸ்தான் அணி 50 சதவீத புள்ளிகளுடன் 5ஆவது இடத்திலும், வங்கதேச அணி 16 சதவீத புள்ளிகளுடன் 8ஆவது இடத்திலும் உள்ளன. இந்த நிலையில், இந்த இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடர், இரு அணிகளுக்கும் தரவரிசையில் முன்னேற ஒரு முக்கியமான வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது.

குறிப்பாக, பாகிஸ்தான் அணி தொடரை முழுமையாக கைப்பற்றும் பட்சத்தில் பட்டியலில் 3 அல்லது 4ஆவது இடத்திற்கு முன்னேறும் வாய்ப்பு உள்ளது. இதன் காரணமாகவே அந்த அணி, பயிற்சியாளர்கள் முதல் அறிமுக வீரர்கள் வரை பல்வேறு மாற்றங்களை செய்துள்ளதாக பார்க்கப்படுகிறது.

பாகிஸ்தான் டெஸ்ட் அணி: ஷான் மசூத் (கேப்டன்), அப்துல்லா ஃபசல், அமத் பட், அசான் அவாய்ஸ், பாபர் அசாம், ஹசன் அலி, இமாம்-உல்-ஹக், குர்ரம் ஷஷாத், முகமது அப்பாஸ், முகமது ரிஸ்வான், காஸி கோரி, நௌமன் அலி, சஜித் கான், சல்மான் அலி ஆகா, சவுத் ஷகீல், ஷஹீன் ஷா அஃப்ரிடி.

