ETV Bharat / sports

இங்கிலாந்து அணியின் பீல்டிங் பயிற்சியாளராக சாரா டெய்லர் நியமனம்

ஆடவர் சர்வதேச கிரிக்கெட் வரலாற்றில் தேசிய அணியின் பயிற்சிப் பிரிவில் இணைந்த முதல் பெண் என்ற புதிய பெருமையை சாரா டெய்லர் பெற்றுள்ளார்.

சாரா டெய்லர்
சாரா டெய்லர் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 14, 2026 at 5:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்து மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் நட்சத்திர விக்கெட் கீப்பரான சாரா டெய்லர் இங்கிலாந்து ஆடவர் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் அணியின் பீல்டிங் பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டு புதிய வரலாறு படைத்துள்ளார்.

நியூசிலாந்து அணி அடுத்த மாதம் இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையடாவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டெஸ்ட் தொடர் ஜூன் 4ஆம் தேதி முதல் தொடங்கவுள்ளது. மேற்கொண்டு இங்கிலாந்து டெஸ்ட் தொடரில் பங்கேற்கும் அணிகளையும் அந்தந்த நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியங்கள் அறிவித்துள்ளன.

இதில் நியூசிலாந்து அணியின் கேப்டனாக டாம் லேதம் நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், நட்சத்திர வீரர்கள் கேன் வில்லியம்சன், கைல் ஜேமிசன் ஆகியோருக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மறுபக்கம் பென் ஸ்டோக்ஸ் தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணியில் மிலியோ கே, ஜேம்ஸ் ரீவ் மற்றும் சோனி பேக்கர் என மூன்று அறிமுக வீரர்களுக்கும் இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இதனையடுத்து இரு அணி வீரர்களும் தற்சமயம் டெஸ்ட் போட்டிக்கான தயாரிப்புகளில் இறங்கியுள்ளனர். இந்த நிலையில், இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியின் பீல்டிங் பயிற்சியாளராக முன்னாள் வீராங்கனை சாரா டெய்லர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதன் மூலம் ஆடவர் சர்வதேச கிரிக்கெட் வரலாற்றில் தேசிய அணியின் பயிற்சிப் பிரிவில் இணைந்த முதல் பெண் என்ற புதிய பெருமையை சாரா டெய்லர் பெற்றுள்ளார்.

முன்னதாக, இங்கிலாந்து ஆண்கள் அணியின் பீல்டிங் பயிற்சியாளராக இருக்கும் கார்ல் ஹாப்கின்சன் நடைபெற்று வரும் ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியுடன் இணைந்து பணியாற்றி வருகிறார். அதனால் அவரால் நியூசிலாந்து தொடரில் இடம்பெற முடியாததன் காரணமாக, தற்சமயம் சாரா டெய்லர் நியூசிலாந்து தொடருக்காக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இதுகுறித்து இங்கிலாந்து அணியின் இயக்குநர் ராப் கீ கூறுகையில்,"சாரா டெய்லர் தனது பணியில் உலகிலேயே மிகச்சிறந்தவர்களில் ஒருவர். இங்கிலாந்து லயன்ஸ் அணியில் அவர் ஆண்ட்ரூ பிளின்டாஃபுடன் இணைந்து பணியாற்றிய விதம் எங்களை மிகவும் கவர்ந்தது. அவரது திறமை மீது எங்களுக்கு முழு நம்பிக்கை உள்ளது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

இங்கிலாந்து அணியின் முன்னாள் நட்சத்திர வீராங்கனையான சாரா டெய்லர், 2006 முதல் 2019ஆம் ஆண்டு வரையிலும் 10 டெஸ்ட், 126 ஒருநாள் மற்றும் 90 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். இதில் அவர் 7 சதங்கள், 36 அரைசதங்கள் உள்பட 7ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான ரன்களையும், விக்கெட் கீப்பிங்கில் 232 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளார்.

இதையும் படிக்கவும்

அதன்பின் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்த சாரா டெய்லர், ஆடவர் கிரிக்கெட்டில் சசெக்ஸ் கவுண்டி அணிக்கும், தி ஹண்ட்ரட் தொடரில் மான்செஸ்டர் ஒரிஜினல்ஸ் அணிக்கும் பயிற்சியாளராகவும் செயல்பட்டிருந்தார். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் தான் அவர் தற்சமயம் இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியின் பீல்டிங் பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

TAGGED:

SARAH TAYLOR
ENGLAND MENS FIELDING COACH
SARAH TAYLOR MAKES HISTORY
WHO IS SARAH TAYLOR
ENG VS NZ

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.