சான்டனர் அதிரடியில் விண்டீஸை வீழ்த்தி தொடரை வென்றது நியூசிலாந்து!

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி தோல்வியடைந்த நிலையில், அந்த அணிக்காக சதம் விளாசிய ஷாய் ஹோப் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றர்.

விண்டீஸை வீழ்த்தி தொடரை வென்றது நியூசிலாந்து
விண்டீஸை வீழ்த்தி தொடரை வென்றது நியூசிலாந்து (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 19, 2025 at 4:35 PM IST

ஹைதராபாத்: வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதுடன், 2-0 என்ற கணக்கில் தொடரையும் வென்று அசத்தியுள்ளது.

நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி தற்சமயம் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடந்து முடிந்த முதல் ஒருநாள் போட்டியை நியூசிலாந்து வென்ற நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி இன்று நேப்பியரில் உள்ள மெக்லீன் பார்க் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. மழை காரணமாக போட்டி தொடங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது. அதன்பின் இந்த போட்டி 34 ஓவர்களாக குறைக்கப்பட்டது.

இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்த நிலையில், முதலில் பேட்டிங் செய்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு தொடக்கமே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் ஜான் காம்பேல் 7 ரன்னிலும், அகீம் அகஸ்டே 22 ரன்னிலும், கேசி கார்டி 7 ரன்னிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். அதன்பின் களமிறங்கிய கேப்டன் ஷாய் ஹோப் அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினார்.

மிட்செல் சாண்ட்னர்
மிட்செல் சாண்ட்னர் (AP)

அதேசமயம் மறுமுனையில் விளையாடிய நட்சத்திர வீரர்கள் ஷெர்ஃபேன் ரதர்ஃபோர்ட் 13 ரன்களுக்கும், ரோஸ்டன் சேஸ் 2 ரன்களுக்கும், ஜஸ்டீன் க்ரீவ்ஸ், ரொமாரியோ ஷெஃபெர்ட் தலா 22 ரன்களுக்கும் என விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியனுக்கு நடையைக் கட்டினர். இருப்பினும் தனது பொறுப்பான ஆட்டத்தின் மூலம் ஸ்கோரை உயர்த்தி வந்த ஷாய் ஹோப் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தன்னுடைய 18ஆவது சதத்தைப் பதிவுசெய்து அசத்தினார்.

மேற்கொண்டு இந்த போட்டியில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த அவர், 13 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 109 ரன்களைச் சேர்த்தார். இதன் மூலம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 34 ஓவர்களில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்திருந்தாலும் 247 ரன்களைக் குவித்திருந்தது. நியூசிலாந்து தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய நாதன் ஸ்மித் 4 விக்கெட்டுகளையும், கைல் ஜேமிசன் 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.

டெவான் கான்வே
டெவான் கான்வே (AP)

பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய நியூசிலாந்து அணிக்கு டெவான் கான்வே - ரச்சின் ரவீந்திரா இணை சிறப்பான தொடக்கத்தை வழங்கி, அணிக்கு தேவையான அடித்தளத்தையும் அமைத்துக் கொடுத்தனர். இதில் இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களைப் பூர்த்தி செய்ததுடன், முதல் விக்கெட்டிற்கு 106 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பும் அமைத்தனர். பின்னர் 4 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 56 ரன்களைச் சேர்த்த கையோடு ரச்சின் ரவீந்திரா நடையைக் கட்டினார்.

அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய வில் யங் 11 ரன்களுக்கும், மார்க் சாப்மேன் ரன்கள் ஏதுமின்றியும் ஆட்டமிழக்க, சதத்தை நெருங்கிய டெவான் கான்வேவும் 13 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 90 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அடுத்து களமிறங்கிய மைக்கேல் பிரேஸ்வெல்லும் 11 ரன்களை மட்டுமே எடுத்த ஆட்டமிழக்க, இப்போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்தது.

ஷாய் ஹோப்
ஷாய் ஹோப் (AP)

பின்னர் இணைந்த டாம் லேதம் - கேப்டன் மிட்செல் சாண்ட்னர் இணை அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியை வெற்றியை நோக்கி அழைத்துச் சென்றனர். இதில் இறுதிவரை களத்தில் இருந்த டாம் லேதம் 4 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 39 ரன்களையும், கேப்டன் மிட்செல் சான்ட்னர் 3 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 34 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர்.

இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி 33.3 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியையும் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரை நியூசிலாந்து அணி 2-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது. இப்போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி தோல்வியடைந்த நிலையில், அந்த அணிக்காக சதம் விளாசிய ஷாய் ஹோப் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றர்.

NEW ZEALAND VS WEST INDIES
SHAI HOPE CENTURY NAPIER ODI
DEVON CONWAY 90 VS WEST INDIES
நியூசிலாந்து VS வெஸ்ட் இண்டீஸ்
