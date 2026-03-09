ETV Bharat / sports

தோல்விக்கு முக்கிய காரணம் பவர்பிளே ஓவர்கள் தான்- நியூசிலாந்து கேப்டன் மிட்செல் சான்ட்னர்

இந்த போட்டியின் வெற்றியை தீர்மானித்தது பவர்பிளே ஓவர்கள் தான் என்று நியூசிலாந்து கேப்டன் மிட்செல் சான்ட்னர் கூறியுள்ளார்.

மிட்செல் சான்ட்னர்
மிட்செல் சான்ட்னர் (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 9, 2026 at 1:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

அஹமதாபாத்: பந்து வீச்சாளர்கள் பல வியூகங்களை முயற்சித்தும் சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மாவின் ஆட்டத்தை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை என்று நியூசிலாந்து கேப்டன் மிட்செல் சான்ட்னர் தெரிவித்துள்ளார்.

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணி 96 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் இந்திய அணி மூன்றாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியும் சாதனை படைத்தது.

மறுபுறம் நியூசிலாந்து அணி மீண்டும் ஒருமுறை டி20 உலகக் கோப்பையை வெல்லும் வாய்ப்பை இழந்துள்ளது. இதற்கு முன் 2021ஆம் ஆண்டு இறுதிப் போட்டியிலும் நியூசிலாந்து அணி கோப்பை வெல்லும் வாய்ப்பை தவறவிட்ட நிலையில், இந்த ஆட்டத்திலும் தோல்வியடைந்து கோப்பையை வெல்லும் வாய்ப்பை இழந்துள்ளது.

போட்டி முடிந்து தோல்வி குறித்து பேசிய நியூசிலாந்து கேப்டன் மிட்செல் சான்ட்னர், "இந்த தொடரின் இறுதிப் போட்டி வரை முன்னேறியதற்காக எங்கள் அணியை வீரர்களை நினைத்து பெருமைப்படுகிறேன். இந்த தொடரின் போது, எங்களுக்கு சில சவால்கள் இருந்தன. ஆனால் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் நாங்கள் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினோம்.

ஆனால் ஒரு அழுத்தமான போட்டியில் ஒரு சிறந்த அணியால் நாங்கள் தோற்கடிக்கப்பட்டோம். மேலும் இந்த போட்டியை இரண்டு இன்னிங்ஸின் பவர்பிளே ஓவர்கள் தான் முடிவு செய்தது என்று நினைக்கிறேன். ஏனெனில் பவர்பிளேயில் அவர்கள் விக்கெட் இழப்பின்றி 90 ரன்களை எடுத்த நிலையில், நாங்கள் 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு 40 ரன்களை மட்டுமே எடுத்திருந்தோம்" என்றார்.

தொடர்ந்து இந்தியாவின் பேட்டிங் குறித்து பேசிய அவர், "இந்திய அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்களான சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா மற்றும் இஷான் கிஷன் ஆகியோரின் அதிரடியைக் கட்டுப்படுத்த எங்கள் பவுலர்கள் பவ்வேறு வியூகங்களை முயற்சித்தனர். ஆனால் இறுதியில் அது எதுவுமே அவர்களின் அதிரடியை கட்டுப்படுத்த பலனளிக்கவில்லை.

அதிலும் குறிப்பாக சஞ்சு சாம்சன் தொடக்கத்தில் நிதானமாக விளையாடிய நிலையில், ஆட்டம் செல்ல செல்ல அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினார். அவரது இன்னிங்ஸ் தான் ஆட்டத்தின் போக்கை மாற்றி விட்டது. ஏனெனில் அவர்கள் ஒரு முறை அடித்த ஆட தொடங்கிவிட்டால், அதை நிறுத்துவது மிகவும் கடினம் என்பதை இன்று மீண்டும் காட்டினார்கள்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "ஒரு கட்டத்தில் நாங்கள் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி இந்திய அணியின் ரன் வேகத்தை கட்டுப்படுத்தினோம். ஆனால் அவர்கள் எட்ட வேண்டிய இலக்கை ஏற்கெனவே எட்டி இருந்தனர். அதன் காரணமாக அடுத்து களமிறங்கிய வீரர்களும் தொடக்கத்திலிருந்தே அதிரடியாக விளையாடினர். இந்த விக்கெட்டில் 230 ரன்களை எடுத்தாலும் அதனை சேஸ் செய்ய முடியும் என்று நினைத்தேன். ஆனால் அவர்கள் 250 ரன்களை கடந்த போது ஆட்டம் எங்கள் கைகளில் இல்லை" என்றார்.

இதையும் படிங்க

ஐசிசி தொடரில் நியூசிலாந்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து பேசிய அவர், "எப்போதும் அரையிறுதி மற்றும் இறுதிப் போட்டிகளில் தோற்பது சிறந்த விஷயமல்ல. ஆனால் இந்தியா போன்ற ஒரு வலுவான அணிக்கு எதிராக உங்களது சிறந்த ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தவில்லை என்றால், இது போன்ற தோல்வியைத் தான் சந்திக்க நேரிடும். அதனால் இத்தோல்வியில் இருந்து கற்றுக் கொண்டு, அடுத்து வரும் ஐசிசி தொடர்களில் சிறப்பாக செயல்படுவோம்" என்று தெரிவித்தார்.

TAGGED:

MITCHELL SANTNER NEW ZEALAND
INDIA VS NEW ZEALAND
T20 WORLD CUP 2026 FINAL
நியூசிலாந்து மிட்செல் சான்ட்னர்
T20 WORLD CUP 2026 FINAL

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.