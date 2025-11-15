'தல' தோனிக்கு சரியான மாற்று வீரர்... சஞ்சு சாம்சனை ஒப்பந்தம் செய்த சிஎஸ்கே! சம்பவம் உறுதி!
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியானது சிஎஸ்கே ஆல் ரவுண்டர்கள் ரவீந்திர ஜடேஜா மற்றும் சாம் காரண் ஆகியோரை டிரேடிங் செய்துள்ளது.
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் வீரர்கள் மினி ஏலத்திற்கு முன்னதாக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸின் கேப்டன் சஞ்சு சாம்சனை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ரூ.18 கோடிக்கு டிரேடிங் மூலம் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.
இந்தியாவின் டி20 கிரிக்கெட் திருவிழா என்றழைக்கப்படும் ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரின் 19-வது சீசன் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் முதல் தொடங்கவுள்ளது. மேலும் இத்தொடரில் பங்கேற்கும் வீரர்களுக்கான மினி ஏலம் எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் நடைபெறும் என்ற தகவல்களும் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்புகளை அதிகரித்து வருகிறது. ஏனெனில் ஐபிஎல் அணிகள் எந்தெந்த வீரர்களைத் தக்கவைக்கும், எந்தெந்த வீரர்கள் விடுவிக்கப்படுவார்கள் என்ற சந்தேகம் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.
சமீபத்திய ஊடக அறிக்கைகளின் படி, ஐபிஎல் தொடருக்கான வீரர்கள் மினி ஏலம், எதிவரும் டிசம்பர் 15ஆம் தேதி நடத்தபடும் என்றும் கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக நவம்பர் 15ஆம் தேதிக்கு முன்னதாக ஐபிஎல் அணிகள் தாங்கள் தக்கவைத்த மற்றும் விடுவித்த வீரர்கள் பட்டியலை சமர்பிக்கும் படி பிசிசிஐ அறிவுறுத்தியுள்ளதாகவும் செய்திகள் கூறுகின்றன. இருப்பினும் இந்த மினி ஏலம் எங்கு நடைபெறும் என்பது குறித்து இதுவரை எந்த தகவலும் வெளியாகவில்லை.
இதன் காரணமாக, தற்சமயம் ஐபிஎல் அணிகள் வீரர்கள் மினி ஏலத்திற்காக முழு வீச்சில் தயாராகி வருகின்றனர். அதன் ஒருபகுதியாக, மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஏலத்திற்கு முன்னதாகவே ஷர்துல் தாக்கூர் மற்றும் ஷெர்ஃபேன் ரதர்ஃபோர்ட் ஆகியோரை ஒப்பந்தம் செய்திருந்தது. இந்நிலையில், இன்றைய தினம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிகளும் தங்களுடியை டிரேடிங் குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளனர்.
சஞ்சு சாம்சன் - ரவீந்திர ஜடேஜா
அதன்படி, கடந்த சீசன்களில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்டு வந்த சஞ்சு சாம்சனை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ரூ.18 கோடிக்கு டிரெடிங் செய்துள்ளது. அதேசமயம் சஞ்சுவுக்கு பதிலாக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி சிஎஸ்கே ஆல் ரவுண்டர்கள் ரவீந்திர ஜடேஜாவை ரூ.14 கோடிக்கும், சாம் கரணை ரூ.2.4 கோடிக்கும் டிரேடிங் செய்துள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு முதல் ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடி வரும் சஞ்சு சாம்சன் இதுவரை 177 போட்டிகளில் விளையாடி 3 சதங்கள், 26 அரைசதங்களுடன் 4704 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். இதில் அவர் கடந்த 2021 முதல் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் கேப்டனாகவும் செயல்பட்டு வருகிறார். நடப்பு சீசனுடன் மகேந்திர சிங் தோன் ஐபிஎல் தொடரில் இருந்தும் ஓய்வை அறிவிப்பார் என்று கூறப்படும் நிலையில், அவருக்கு மாற்றாக சஞ்சு சாம்சனை சிஎஸ்கே நிர்வாகம் பார்க்கிறது என்பது இதன் மூலம் உறுதியாகியுள்ளது.
முகமது ஷமி
இதுதவிர, கடந்த ஐபிஎல் தொடரில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியால் ரூ.10 கோடிக்கு ஏலம் எடுக்கப்பட்டிருந்த இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது ஷமியை, தற்சமயம் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியானது, அதே தொகைக்கு டிரேடிங் செய்துள்ளது. முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளர்களில் ஒருவரான ஷமி, இதுவரை 120 ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடி அதில் 133 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேற்கொண்டு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் மிடில் ஆர்டர் வீரர்களில் ஒருவரான நிதீஷ் ரானாவையும் அந்த அணி ஏலத்திற்கு முன்னதாக டிரேடிங் செய்துள்ளது. அதன்படி டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி ரூ.4.2 கோடிக்கு நிதீஷ் ரானாவை ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. இதுதவிர, கேகேஆர் அணியின் மயங்க் மார்கண்டேவை மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியும், மும்பை இந்தியன்ஸின் அர்ஜுன் டெண்டுல்கரை லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியும் ரூ.30 லட்சத்திற்கு டிரேடிங் செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதனையடுத்து பஞ்சாப் கிங்ங், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் உள்ளிட்ட அணிகளும் சில வீரர்களை டிரேடிங் மூலம் வாங்க ஆர்வம் காட்டி வருவதாக கூறப்படும் நிலையில், அது குறித்த அதிகாராப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்று வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.