இந்திய டி20 அணியின் புதிய கேப்டனாகிறார் சஞ்சு சாம்சன்?

அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடர்களில் சஞ்சு சாம்சனை இந்திய அணியின் கேப்டனாக நியமிக்க பிசிசிஐ முடிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

Published : May 9, 2026 at 3:15 PM IST

ஹைதராபாத்: இந்திய டி20 அணியின் அடுத்த கேப்டனாக சஞ்சு சாம்சன் நியமிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

நடந்து முடிந்த ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்தது. இதனைத் தொடர்ந்து இந்திய அணி வீரர்கள் தற்சமயம் ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடி வருகின்றனர். ஐபிஎல் தொடரை முடித்த கையோடு இந்திய அணி அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து டி20 மற்றும் ஒருநாள் தொடர்களில் விளையாடவுள்ளன.

இந்த நிலையில், இந்திய டி20 அணியின் புதிய கேப்டனை நியமிக்க பிசிசிஐ ஆர்வம் காட்டி வருவதாக கடந்த சில தினங்களாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. ஏனெனில் அணியின் தற்போதைய கேப்டனான சூர்யகுமார் யாதவ் இந்தாண்டு தொடக்கத்தில் இருந்து பெரிதளவில் ரன்களை சேர்க்க முடியாமல் தடுமாறி வருகிறார். குறிப்பாக டி20 உலகக் கோப்பை தொடரிலும் அவர் பெரிதளவில் ரன்களை சேர்க்கவில்லை.

அப்போதே அவர் மீது பல்வேறு விமர்சனங்கள் எழுந்த நிலையில், அணியின் கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்தும் சூர்யகுமாரை நீக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் எழுந்தன. இந்நிலையில் தான், எதிர்வரும் 2028ஆம் ஆண்டு டி20 உலகக் கோப்பை மற்றும் ஒலிம்பிக் விளையாட்டு போட்டிகளை கணக்கில் கொண்டு பிசிசிஐ புதிய கேப்டனை நியமிக்கும் முயற்சியில் இறங்கி வருவதாக செய்திகள் வெளியாகி வருகின்றன.

அதன் ஒரு பகுதியா, தற்போதைய கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவிற்கு பதிலாக இந்திய அணியின் அடுத்த கேப்டனாக சஞ்சு சாம்சன் நியமிக்கப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஏனெனில் நடந்து முடிந்த டி20 உலகக் கோப்பையில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சஞ்சு சாம்சன், இந்திய அணி கோப்பையை வெல்ல முக்கிய காரணமாக அமைந்ததுடன், அதில் தொடர் நாயகன் விருதையும் வென்று அசத்தினார்.

இதுதவிர, தற்சமயம் நடைபெற்று வரும் ஐபிஎல் தொடரில் அவர் சிஎஸ்கே அணிக்காக சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறார். இதன் காரணமாக அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடர்களில் சஞ்சு சாம்சனை இந்திய அணியின் கேப்டனாக நியமிக்க பிசிசிஐ முடிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் கேப்டனுக்கான பேச்சுவார்த்தையில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயரின் பெயரும் அடிபடுவதால், இதில் யார் இந்திய அணியின் அடுத்த கேப்டனாக செயல்படுவார் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணிக்காக 2015ஆம் ஆண்டே அறிமுகமான சஞ்சு சாம்சன், 2024ஆம் ஆண்டு வரையிலும் போதிய வாய்ப்புகள் இன்றி தவித்துள்ளார். அதன்பின் ரோஹித் சர்மாவின் ஓய்வு காரணமாக, அணியின் தொடக்க வீரராக களமிறங்கிய சஞ்சு சாம்சன் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருவதுடன், அதில் மூன்று சதங்களையும் விளாசி தன் மீதான விமர்சனங்களை நீக்கினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

