டி20 உலகக் கோப்பை 2026: மீண்டும் சதத்தை தவறவிட்ட சாஞ்சு; இமாலய இலக்கை நிர்ணயித்தது இந்தியா
டி20 உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் அபாரமாக விளையாடி வந்த சஞ்சு சாம்சன் 5 பவுண்டரிகள், 8 சிக்ஸர்கள் என 89 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்து மீண்டும் சதமடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார்.
Published : March 8, 2026 at 8:45 PM IST
அஹ்மதாபாத்: நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டி20 உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 256 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது.
ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் இந்தியா-நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டி அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியில் எந்தவொரு மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை.
Playing with fire and finesse 🔥— BCCI (@BCCI) March 8, 2026
1⃣8⃣-ball FIFTY for Abhishek Sharma in the #Final 🫡#TeamIndia flying at 92/0 after 6 overs.
Updates ▶️ https://t.co/5LXBod8bl1#T20WorldCup | #MenInBlue | #INDvNZ | @OfficialAbhi04 pic.twitter.com/NnkrenmxoS
இதையடுத்து களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் அபிஷேக் சர்மா இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் சஞ்சு சாம்சன் வழக்கம் போல் சிக்ஸருடன் இன்னிங்ஸை தொடங்கி வைத்தார். மறுபக்கம் ஃபார்மை இழந்து தடுமாறி வந்த அபிஷேக் சர்மாவும் இந்த போட்டியில் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி பவுண்டரிகளையும், சிக்ஸர்களையும் விளாசித்தள்ளினார்.
இதன் மூலம் அபிஷேக் சர்மா 18 பந்துகளில் அரைசதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். இதன் மூலம் இருவரின் பார்ட்னர்ஷிப்பும் 98 ரன்களை எட்டிய நிலையில், அபிஷேக் சர்மா 6 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 52 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய இஷான் கிஷனும் அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்த, மறுபக்கம் சஞ்சு சாம்சன் இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் தனது மூன்றவது அரைசதத்தைப் பதிவு செய்தார்.
Consistency at the highest level 🫡— BCCI (@BCCI) March 8, 2026
3️⃣rd consecutive FIFTY for Sanju Samson 🔥#TeamIndia | #MenInBlue | #Final | #INDvNZ | @IamSanjuSamson pic.twitter.com/yU7xBBGWf4
மேற்கொண்டு இருவரும் அபாரமாக விளையாட, அணியின் ஸ்கோரும் ராக்கெட் வேகத்தில் உயர்ந்தது. இதில் இஷான் கிஷன் 23 பந்துகளில் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்தார். மறுபக்கம் தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடி வந்த சஞ்சு சாம்சன் 5 பவுண்டரிகள், 8 சிக்ஸர்கள் என 89 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்து மீண்டும் சதமடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார். இதன் மூலம் இந்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக சதம் விளாசும் வாய்ப்பை தவறவிட்டுள்ளார்.
அவரைத் தொடர்ந்து இஷான் கிஷன் 54 ரன்களிலும், கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் ரன்கள் ஏதுமின்றியும் என அடுத்தடுத்து ஜிம்மி நீஷம் பந்துவீச்சில் விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினர். மேற்கொண்டு அதிரடியாக விளையாட முயற்சித்த ஹர்திக் பாண்டியாவும் 18 ரன்களை மட்டுமே எடுத்த கையோடு விக்கெட்டை இழந்தார். இறுதியில் ஷிவம் தூபே அடுத்தடுத்து பவுண்டரிகளை பறக்கவிட்டு ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தார்.
Half-century in the #Final ✅— BCCI (@BCCI) March 8, 2026
3️⃣0️⃣0️⃣* runs in the tournament ✅
Ishan Kishan with a rapid 2️⃣3️⃣-ball FIFTY 👊#TeamIndia | #T20WorldCup | #MenInBlue | #INDvNZ | @ishankishan51 pic.twitter.com/ht28sg7Hxd
இறுதிவரை களத்தில் இருந்த ஷிவம் தூபே 3 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்களுடன் 26 ரன்களை சேர்த்தார். இதன் மூலம் இந்திய அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 255 ரன்களை சேர்த்தது. நியூசிலாந்து தரப்பில் ஜிம்மி நீஷம் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதனைடடுத்து 256 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இமாலய இலக்கை நோக்கி நியூசிலாந்து அணி விளையாடவுள்ளது.