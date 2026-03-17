ETV Bharat / sports

விளையாட்டுக்கு நேர்மையாக இருந்தால் அது நிச்சயம் பலனளிக்கும் - சஞ்சு சாம்சன்

இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு முக்கிய பங்காற்றிய சஞ்சு சாம்சனை கௌரவிக்கும் வகையில், கேரள அரசு மற்றும் கேரள கிரிக்கெட் சங்கம் சார்பில் திருவனந்தபுரத்தில் பாராட்டு விழா நடத்தப்பட்டது.

சஞ்சு சாம்சன்
சஞ்சு சாம்சன் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 17, 2026 at 9:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

திருவனந்தபுரம்: உலகக் கோப்பை தொடருக்கு முன் எனது ஃபார்ம் குறித்து சில கவலைகள் இருந்தபோதிலும், இந்திய அணி பெற்ற இந்த அற்புதமான வெற்றி தனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை அளிப்பதாக சஞ்சு சாம்சன் தெரிவித்துள்ளார்.

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்தது. இந்திய அணியின் இந்த சாதனை வெற்றிக்கு பெரும் பங்கினை வகித்தவர் சஞ்சு சாம்சன். ஏனெனில் இந்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு முன் அவர் மோசமான ஃபார்மில் இருந்ததன் காரணமாக, அணியின் பிளேயிங் லெவனிலும் வாய்ப்பை இழந்தார்.

பின்னர் வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான வாழ்வா? சாவா? ஆட்டத்தில் தனக்கு கிடைத்த வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்திய சஞ்சு சாம்சன், இறுதி வரை களத்தில் இருந்து 97 ரன்களை விளாசி அணிக்கு வெற்றியை தேடி கொடுத்தார். அதன் பின் நடைபெற்ற இங்கிலாந்துக்கு எதிரான அரையிறுதி மற்றும் நியூசிலாந்துடனான இறுதிப் போட்டிகளில் தலா 89 ரன்களை சேர்த்து இந்திய அணி மகுடம் சூட மிக முக்கிய காரணமாகவும் அமைந்தார்.

இந்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் அவர் விளையாடிய 5 இன்னிங்ஸ்களில் 24 சிக்ஸர்கள், 3 அரைசதங்கள் என மொத்தமாக 321 ரன்களையும் விளாசி இருந்தார். இதன் மூலம் தொடர் நாயகன் விருதையும் வென்று சாதனை படைத்தார். இதனையடுத்து சஞ்சு சாம்சனுக்கு பல்வேறு தரப்புகளில் இருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்ததுடன், செல்லும் இடமெல்லாம் உற்சாக வரவேற்பும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

அதன் ஒருபகுதியாக நேற்றைய தினம் இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு முக்கிய பங்காற்றிய சஞ்சு சாம்சனை கௌரவிக்கும் வகையில், கேரள அரசு மற்றும் கேரள கிரிக்கெட் சங்கம் சார்பில் திருவனந்தபுரத்தில் பாராட்டு விழா நடத்தப்பட்டது. இந்த விழாவில் பங்கேற்ற முதல்வர் பினராயி விஜயன், சஞ்சு சாம்சனுக்கு 'தங்க பேட்' ஒன்றை பரிசாக வழங்கி சிறப்பித்தார். மேலும் இவ்விழாவில் கேரள மாநில கல்வித்துறை அமைச்சர் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர்கள் ஆகியோரும் பங்கேற்றனர்.

முன்னதாக செய்தியாளர் சந்திப்பில் கலந்துகொண்ட சஞ்சு சாம்சன், "நியூசிலாந்துக்கு எதிரான மோசமான ஃபார்மிற்கு பிறகு, நான் முதன்முதலில் உலகக் கோப்பை அணியில் இணைந்த போது சற்று பதற்றமாக இருந்தேன். ஆனால், சச்சின் டெண்டுல்கர் மற்றும் எம்.எஸ். தோனியின் ஆகியோரது வழிகாட்டுதல் தன்னை அமைதிப்படுத்தின. குறிப்பாக சச்சின் டெண்டுல்கரின் அறிவுரைகள் உலகக் கோப்பை தொடரில் நான் சிறப்பாக செயல்பட உதவியது" என்றார்.

எதிர்வரும் ஐபிஎல் தொடரில் புதிய அணி மற்றும் பழைய அணி வீரர்களை எதிர்கொள்வது குறித்த கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த சஞ்சு சாம்சன், "நான் வழக்கமாக மைதானத்தில் உணர்ச்சிகளை ஒதுக்கி வைப்பேன். முன்னாள் அணி வீரர்களை எதிர்கொண்டாலும் சரி, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸுக்கு எதிரான போட்டியாக இருந்தாலும் சரி, நான் இயல்பான விளையாட்டை விளையாட முயற்சிக்கிறேன். மைதானத்திற்கு வெளியே எனக்கு இருக்கும் நட்பை நான் எப்போதும் மதிக்கிறேன்" என்று தெளிவுபடுத்தினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "நான் அண்டர்13 கிரிக்கெட்டில் இருந்தே அணிக்காக விளையாடி வருகிறேன். திருவனந்தபுரம் மைதானங்கள் முதல் உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டி வரை, நான் தன்னலமின்றி விளையாட முயற்சித்தேன். கேரளாவின் விளையாட்டுத் தூதராக என்னைப் பார்ப்பதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். நாடு முழுவதும் உள்ள எனது ரசிகர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்க இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்கிறேன். இப்போது, ​​என்னை விட வயதானவர்கள் கூட தற்போது 'சேட்டா' என்று அழைக்கிறார்கள்," என்றார்.

ஐபிஎல் பற்றி கேட்டபோது, ​​சஞ்சு, "நான் வரவுள்ள ஐபிஎல் தொடரை ரசிக்கப் போகிறேன். நீங்கள் விளையாட்டுடன் நேர்மையாக இருந்தால், அது நிச்சயமாக உங்களுக்கு பலனளிக்கும்" என்றார். மேலும், தனது மனைவிதான் தனது சிறந்த தோழி என்றும், தொழில்நுட்ப மாற்றங்கள், தன்னம்பிக்கை மற்றும் விளையாட்டை ரசிப்பது ஆகியவையே தனது தற்போதைய முன்னுரிமைகள் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

SANJU SAMSON PRESS CONFERENCE
SANJU SAMSON INTERVIEW
SANJU SAMSON ON SACHIN TENDULKAR
MS DHONI AND SANJU SAMSON
Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.