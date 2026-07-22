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'எந்த நேரத்திலும் உன்னைத் தேடி வாய்ப்பு வரலாம்' ரோஹித் சர்மாவின் அட்வைஸ் குறித்து சஞ்சு சாம்சன் ஓபன் டாக்!

நடந்து முடிந்த ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் ஆரம்பத்தில் அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட சஞ்சு சாம்சன், பின்னர் அபாரமான கம்பேக் கொடுத்ததுடன், தொடர் நாயகன் விருதையும் வென்று வரலாற்று சாதனை படைத்தார்.

சஞ்சு சாம்சன் - ரோஹித் சர்மா
சஞ்சு சாம்சன் - ரோஹித் சர்மா (ANI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 22, 2026 at 9:40 AM IST

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ஹைதராபாத்: டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் போது தனது ஃபார்ம் குறித்தும், இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ரோஹித் சர்மா தனக்கு அளித்த ஆதரவு குறித்தும் நட்சத்திர வீரர் சஞ்சு சாம்சன் மனம் திறந்துள்ளார்.

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் கடந்த பிப்ரவரி-மார்ச் மாதங்களில் நடைபெற்றது. இதில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றி சாதனை படைத்தது. அதிலும் குறிப்பாக, அடுத்தடுத்த ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர்களில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற முதல் அணி என்ற வரலாற்று சாதனையை இந்திய அணி படைத்தது.

மேலும், இந்திய அணி கோப்பை வெல்வதற்கு முக்கிய காரணமாக இருந்த சஞ்சு சாம்சன் தொடர் நாயகன் விருதை வென்றார். இந்த உலகக் கோப்பைக்கு முன்னதாக நடைபெற்ற நியூசிலாந்து தொடரில் சஞ்சு சாம்சன் எதிர்பார்த்த அளவு சோபிக்கவில்லை. இதன் காரணமாக உலகக் கோப்பை தொடரின் ஆரம்ப போட்டிகளில் அவருக்கு இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனிலும் வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை.

நியூசிலாந்து தொடரில் சஞ்சு சாம்சன்
நியூசிலாந்து தொடரில் சஞ்சு சாம்சன் (ETV Bharat)

ஆனால் அணியின் தேவையைக் கருதி, வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான முக்கியமான ஆட்டத்தில் சஞ்சு சாம்சன் மீண்டும் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டார். அதில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சஞ்சு சாம்சன் 97 ரன்களை விளாசி இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்ததுடன், அணிக்கு வெற்றியையும் தேடிக்கொடுத்திருந்தார். அதன்பின் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான அரையிறுதி ஆட்டத்தில் அவர் தனது அபார ஃபார்மை வெளிப்படுத்தினார்.

அந்த போட்டியில் அவர் 89 ரன்களைச் சேர்த்து வெற்றியைத் தேடித்தர, அதனைத்தொடர்ந்து நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இறுதிப் போட்டியில் சஞ்சு சாம்சன் விளாசிய 89 ரன்கள் இந்திய அணியின் வெற்றிக்கும் முக்கிய காரணமாக அமைந்தது. தொடரின் ஆரம்பத்தில் பிளேயிங் லெவனில் இருந்து நீக்கப்பட்ட சஞ்சு சாம்சன், அதன்பின் தனக்கு கிடைத்த வாய்ப்பில் அடுத்தடுத்து மூன்று அரைசதங்களை விளாசியதுடன், இந்திய அணிக்கு உலகக் கோப்பையையும் வென்று கொடுத்தார்.

தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய சஞ்சுவின் இன்னிங்ஸ்கள்
தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய சஞ்சுவின் இன்னிங்ஸ்கள் (ETV Bharat)

இந்நிலையில், ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் தளத்தில் சஞ்சு சாம்சன் சமீபத்தில் அளித்த பேட்டி ஒன்றில், டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் போது தனது ஃபார்ம் குறித்தும், இந்திய அணியின் கேப்டன் ரோஹித் சர்மா தனக்கு அளித்த ஆதரவு குறித்தும் மனம் திறந்துள்ளார். ஏனெனில் சஞ்சு சாம்சன் தனது வாய்ப்புக்காக காத்திருந்த சமயத்தில், 'மனம் சோர்ந்து விடாதே. இது ஒரு நீண்ட தொடர். எந்த நேரத்திலும் உன்னைத் தேடி வாய்ப்பு வரலாம்' என்று ரோஹித் சர்மா சாம்சனிடம் கூறியுள்ளார்.

இதுகுறித்து பேசிய சஞ்சு சாம்சன், "உண்மையைக் சொல்வதென்றால், அந்த நேரத்தில் ரோஹித் சர்மா சொன்னதை என்னால் நம்ப முடியவில்லை. அவர் தனது இதயத்தில் இருந்தோ அல்லது தனது அனுபவத்தில் இருந்தோ அதனை கூறியிருக்கலாம், ஆனால் அன்று அவரால் பார்க்க முடிந்ததை என்னால் பார்க்க முடியவில்லை. ஏனெனில் நியூசிலாந்து தொடரின் ஏமாற்றத்தில் இருந்து மீள எனக்கு ஒரு வாரம் தேவைப்பட்டது.

உலகக் கோப்பை தொடரில் சஞ்சு சாம்சன்
உலகக் கோப்பை தொடரில் சஞ்சு சாம்சன் (ETV Bharat)

எனது மனநிலை சரியில்லை என்றால் அது என் முகத்திலேயே தெரிந்துவிடும். நான் மிகக் கீழே பாதாளத்தில் இருப்பது போல உணர்ந்தேன். ஆனால், அங்கிருந்து என்னால் மேலே வர முடியும் என்ற நம்பிக்கை இருந்தது. மேலும் நான் ஏன் கிரிக்கெட் விளையாடுகிறேன்? எனது நோக்கம் என்ன? என்று எனக்குள்ளேயே கேள்விகளை கேட்க ஆரம்பித்தேன். அதன் பிறகு எல்லாம் சாதகமாக அமைந்தது" என்று சாம்சன் கூறினார்.

மீண்டும் அணிக்குள் கம்பேக் கொடுத்த சஞ்சு சாம்சன், இந்திய அணி உலகக் கோப்பையை முத்தமிட முக்கிய காரணமாக அமைந்தார். இந்த தொடரில் வெறும் 5 இன்னிங்ஸ்களில் விளையாடிய அவர், 80.25 என்ற சராசரியிலும், 199.37 என்ற ஸ்டிரைக் ரேட்டிலும் 321 ரன்கள் குவித்து அசத்தினார். இதன் மூலம் இந்தியாவின் அதிக ரன் குவித்த வீரராகவும், ஒட்டுமொத்த தொடரில் 3ஆவது சிறந்த வீரராகவும் திகழ்ந்தார்.

டி20 கிரிக்கெட்டில் சஞ்சு சாம்சன்
டி20 கிரிக்கெட்டில் சஞ்சு சாம்சன் (ETV Bharat)

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மேலும், இந்த ஒரே உலகக் கோப்பை தொடரில் 24 சிக்ஸர்கள் விளாசி, டி20 உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் ஒற்றைப் பதிப்பில் அதிக சிக்ஸர்களை விளாசிய வீரர் என்ற புதிய உலக சாதனையையும் சஞ்சு சாம்சன் படைத்துள்ளார். இருப்பினும், உலகக் கோப்பை முடிந்து தற்சமயம் நடைபெற்ற அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான தொடர்களில் அவரது ஃபார்ம் சரிவை சந்தித்ததும், அதன் காரணமாக அவர் அணியிலிருந்து நீக்கப்பட்டது தற்சமயம் கடுமையான விமர்சனங்களுக்கும் விவாதங்களுக்கும் வழிவகுத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

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