சஞ்சு சாம்சன் அதிரடி அரைசதம்... நமன் திர் பினிஷிங்: நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி இந்தியா த்ரில் வெற்றி!
நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் அதிரடியாக விளையாடி அரைசதம் கடந்ததுடன், இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய சஞ்சு சாம்சன் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.
Published : October 22, 2026 at 4:56 PM IST
ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் 226 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் சேஸ் செய்து இந்திய அணி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் இந்திய அணி தற்போது 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டி20 போட்டி இன்று கிறிஸ்ட்சர்ச்சில் உள்ள ஹாக்லி ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்து நியூசிலாந்தை பேட்டிங் செய்ய அழைத்தார்.
அதன்படி களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணி கிளென் பிலீப்ஸின் அதிரடியான ஆட்டத்தின் மூலம் 20 ஓவர்கள் முடிவில் 4 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 225 ரன்களைக் குவித்தது. இதில் அதிகபட்சமாக இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த கிளென் பிலீப்ஸ் 8 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 82 ரன்களையும், ஃபின் ஆலன் 5 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 45 ரன்களையும் சேர்த்தனர். இந்தியா தரப்பில் அர்ஷ்தீப், மயங்க் மற்றும் அக்ஸர் படேல் தலா ஒரு விக்கெட்டை வீழ்த்தினர்.
82 not out off 40 rocks for GP 😮💨 #NZvIND https://t.co/hB1Cg1W7Tl— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 22, 2026
இதையடுத்து 226 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இமாலய இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் அபிஷேக் சர்மா இணை அதிரடியான தொடக்கத்தைக் கொடுத்தனர். இதில் இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 93 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்திருந்த நிலையில், அபிஷேக் சர்மா 2 பவுண்டரி மற்றும் 3 சிக்ஸர்கள் என 29 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.
அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய திலக் வர்மாவும் 6 ரன்களுடன் விக்கெட்டை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினார். ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்த நிலையிலும், மறுமுனையில் அதிரடியாக விளையாடி வந்த சஞ்சு சாம்சன் தனது அரைசதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். பின்னர் 8 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 67 ரன்களைச் சேர்த்து சஞ்சு சாம்சன் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து வந்த இஷான் கிஷனும் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.
2️⃣3️⃣-ball FIFTY for @IamSanjuSamson 💫 His 1️⃣1️⃣th in T20Is 👏 Updates ▶️ https://t.co/ADfFnxXGzz #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/ucj9pxfYms— BCCI (@BCCI) October 22, 2026
மேற்கொண்டு அதிரடியாக விளையாட முயற்சித்த அக்ஸர் படேலும் 24 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, இந்திய அணி 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் - நமன் திர் இணை அதிரடியாக விளையாடி அணியை வெற்றியை நோக்கி அழைத்துச் சென்றனர். இதில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 42 ரன்களைச் சேர்த்த கையோடு ஆட்டமிழந்து பெவிலியன் திரும்பினார்.
இதனால் இந்திய அணி வெற்றிக்கு கடைசி 2 ஓவர்களில் 16 ரன்கள் தேவை என்ற நிலை ஏற்பட்டது. அச்சயமத்தில் களத்தில் இருந்த நமன் திர் அடுத்தடுத்து பவுண்டரிகளை விளாசி அசத்தினார். தொடர்ந்து இந்த போட்டியில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த நமன் திர் 5 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 42 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார்.
A flying start that made the chase possible 🫡 Scorecard ▶️ https://t.co/ADfFnxXGzz #TeamIndia | #NZvIND | @IamSanjuSamson https://t.co/qBU50RVhrY— BCCI (@BCCI) October 22, 2026
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இதன் மூலம் இந்திய அணி 19.4 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்து அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியையும் பதிவு செய்தது. அதிலும் குறிப்பாக சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணி தங்களின் அதிகபட்ச இலக்கையும் சேஸ் செய்து சாதனை படைத்துள்ளது. மேற்கொண்டு இந்த வெற்றியின் மூலம் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரிலும் இந்திய அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலைப் பெற்றுள்ளது.