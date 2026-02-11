நமீபியா போட்டியை தவறவிடும் அபிஷேக் சர்மா; பிளேயிங் லெவனில் சஞ்சு சாம்சன்?
நமீபியாவுக்கு எதிரான உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் சஞ்சு சாம்சன் இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் இடம் பெறுவார் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
ஹைதராபாத்: உடல்நலக் குறைவு காரணமாக இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் அபிஷேக் சர்மா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதால், நமீபியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் பங்கேற்பது கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் லீக் சுற்று போட்டிகள் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையில் களமிறங்கியுள்ள நடப்பு சாம்பியன் இந்திய அணி முதல் போட்டியில் அமெரிக்க அணியுடன் போராடி வெற்றியை பதிவு செய்தது. இதனையடுத்து இந்திய அணியானது தனது இரண்டாவது லீக் ஆட்டத்தில் நமீபியாவை எதிர்கொள்ளவுள்ளது.
இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டியில் நாளை டெல்லியிலுள்ள அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில் போட்டிக்கு முன்னதாக இந்திய அணி வீரர் அபிஷேக் சர்மா உடல் நலக்குறைவால் அவதிப்பட்டு வரும் செய்தி ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அபிஷேக் சர்மா வயிற்று வலியால் அவதிப்பட்டு வருவதாகவும், இதன் காரணமாக அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன. மேற்கொண்டு அவர் இந்திய அணியின் பயிற்சி முகாமையும் தவிர்த்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், நாளைய தினம் நமீபியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் அபிஷேக் சர்மா விளையாடுவாரா என்ற கேள்விகள் எழத்தொடங்கியுள்ளன.
Flamboyant Indian opener Abhishek Sharma has been hospitalised with a stomach infection, leaving him doubtful for the T20 World Cup match against Namibia here on Thursday.
இதுகுறித்து பிடிஐ செய்தி நிறுவனத்திடம் பேசிய பிசிசிஐ வாட்டாரம், "வயிற்று வலி காரணமாக அபிஷேக் சர்மா டெல்லியில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் தொற்று குறித்து உறுதிப்படுத்த சில பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அதனால் இன்று அவர் டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்படுவாரா என்பது இன்னும் தெளிவாகத் தெரியவில்லை. ஆனால் நமீபியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் அவர் பங்கேற்பது சந்தேகம் தான்" என்று கூறியுள்ளார்.
ஒருவேளை நாளைய போட்டியில் அபிஷேக் சர்மா பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெறாத பட்சத்தில், அவருக்கு மாற்றாக சஞ்சு சாம்சன் அணியின் தொடக்க வீரராக விளையாடுவார் என்ற செய்திகளும் வெளியாகியுள்ளன. முன்னதாக இந்திய அணியின் முதன்மை தொடக்க வீரராக தேர்வு செய்யப்பட்டிருந்த சஞ்சு சாம்சன், சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த நியூசிலாந்து தொடரில் பெரிதளவில் ரன்களை சேர்க்க தவறினார்.
இதனால் இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனிலும் சஞ்சு சாம்சன் வாய்ப்பை இழந்துள்ளார். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் நாளை நமீபியாவுக்கு எதிராக சஞ்சு சாம்சன் விளையாடுவார் என பிசிசிஐ வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதுவரை இந்திய அணிக்காக 57 சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள சஞ்சு சாம்சன் 3 சதங்கள் மற்றும் 3 அரைசதங்கள் என மொத்தமாக 1,078 ரன்களை எடுத்துள்ளார்.
இந்தியா: சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, அக்ஸர் படேல் (துணை கேப்டன்), இஷான் கிஷான், ரிங்கு சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்கரவர்த்தி, அர்ஷ்தீப் சிங், குல்தீப் யாதவ், வாஷிங்டன் சுந்தர், முகமது சிராஜ்.