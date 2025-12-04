ETV Bharat / sports

சஞ்சு சாம்சன், ஆசிஃப் அசத்தல்; மும்பையின் தொடர் வெற்றிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தது கேரளா!

நடப்பு சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரில் மும்பை அணியின் தொடர் வெற்றிக்கு கேரளா முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.

சஞ்சு சாம்சன்
சஞ்சு சாம்சன் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 4, 2025 at 5:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

லக்னோ: மும்பை அணிக்கு எதிரான சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை லீக் ஆட்டத்தில் கேரளா அணி 15 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

இந்தியாவின் உள்நாட்டு டி20 தொடரான சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் நடப்பாண்டு சீசன் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று லக்னோவில் நடைபெற்ற குரூப் ஏ அணிகளுக்கு இடையிலான லீக் ஆட்டத்தில் கேரளா மற்றும் மும்பை அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இதில் டாஸை வென்ற கேரளா அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது.

அதன்படி களமிறங்கிய கேரளா அணிக்கு கேப்டன் சஞ்சு சாம்சன் - ரோஹன் குன்னும்மல் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் ரோஹன் 2 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் சஞ்சுயுடன் இணைந்த விஷ்னு வினோத் அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினார். இதில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சஞ்சு சாம்சன் 8 பவுண்டரி, ஒரு சிக்ஸர் என 46 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தனார்.

பின்னர் களமிறங்கிய அசாரூதீன் தனது பங்கிற்கு 32 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய சல்மான் நிசார், அப்துல் பசித் ஆகியோரும் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். அதேசமயம் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த விஷ்னு வினோத் 43 ரன்களையும், ஷராஃபுதீன் 15 பந்துகளில் 5 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 35 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு தேவையான ஃபினிஷிங்கைக் கொடுத்தனர்.

இதன் மூலம் கேரளா அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட் 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்திருந்தாலும் 178 ரன்களைக் குவித்தது. மும்பை அணி தரப்பில் ஷர்தூல் தாக்கூர், அன்கொல்கர், ஷம்ஸ் முலானி, சைராஜ் படேல் மற்றும் ஷிவம் தூபா ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றினர்.

பின்னர் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய மும்பை அணியில் தொடக்க வீரர் ஆயுஷ் மாத்ரே 3 ரன்களுக்கு விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் இணைந்த அஜிங்கியா ரஹானே-சர்ஃப்ராஸ் கான் இணை அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் அஜிங்கியா ரஹானே 32 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, மறுபக்கம் அரைசதம் கடந்திருந்த சர்ஃப்ராஸ் கானும் 52 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.

மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீரர்களில் சூர்யகுமார் யாதவ் 4 பவுண்டரிகளுடன் 32 ரன்களைச் சேர்த்த நிலையில், மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். இதன் காரணமாக மும்பை அணி 19.4 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 163 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. கேரளா அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய கேஎம் ஆசிஃப் 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அணியின் வெற்றிக்கு உதவினார்.

இதையும் படிங்க:

  1. ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தொடர் சாதனைகளை குவிக்கும் 'கிங்' கோலி!
  2. கோலி, கெய்க்வாட் சதம் வீண்! தொடரை சமன் செய்து தென்னாப்பிரிக்கா அசத்தல்!

இதன் மூலம் கேரளா அணி 15 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மும்பையை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. மேலும், நடப்பு முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரில் மும்பை அணியின் தொடர் வெற்றிக்கும் இந்த போட்டி முற்றுப்புள்ளியை வைத்துள்ளது. இந்த போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஷராஃபுதீன் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

TAGGED:

KERALA BEAT MUMBAI
SYED MUSHTAQ ALI TROPHY
SANJU SAMSON RUNS TODAY
கேரளா VS மும்பை
KERALA BEAT MUMBAI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.