அடுத்தடுத்து ஏமாற்றமளித்த சஞ்சு சாம்சன்; அணியில் இடத்தை தக்க வைப்பாரா?
இந்திய அணிக்காக இதுவரை 55 சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் விளையாடி இருக்கும் சஞ்சு சாம்சன், அதில் 3 சதங்கள் மற்றும் 3 அரை சதங்களுடன் 1,048 ரன்களை அடித்துள்ளார்.
Published : January 28, 2026 at 4:29 PM IST
ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான நான்காவது டி20 போட்டியில் சஞ்சு சாம்சனுக்கு பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு கிடைக்குமா? என்ற கேள்வி அதிகரித்து வருகிறது.
இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான நான்காவது டி20 போட்டி இன்று விசாகப்பட்டினத்தில் நடைபெறுகிறது. ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட இந்த டி20 தொடரில் இந்தியா அணி விளையாடிய மூன்று போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்று 3-0 என்ற கணக்கில் தொடரையும் வென்றுள்ளது. இதனால் இந்திய அணி இப்போட்டியிலும் வெற்றியை பதிவு செய்து ஆதிக்கத்தை தொடரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த நிலையில் தற்போது இந்திய அணிக்கு மிகப்பெரும் சிக்கலாக பார்க்கப்படுவது அணியின் தொடக்க வீரரான சஞ்சு சாம்சனின் இடம் தான். ஏனெனில் ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியின் தொடக்க வீரர் என்ற இடத்தில் முதல் தேர்வாக சஞ்சு சாம்சன் இருந்தார். அதற்காக அணியின் துணை கேப்டனாக செயல்பட்ட ஷுப்மன் கில், அணியில் இருந்து அதிரடியாக நீக்கமும் செய்யப்பட்டிருந்தார்.
4-0 in sight 👊🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) January 28, 2026
Will Team India produce another statement win before entering the ICC Men's T20 World Cup to repeat & defeat history? #INDvNZ 👉 4th T20I, TODAY | 6 PM pic.twitter.com/5LrjbywJuw
ஆனால் தற்சமயம் அணி தேர்வு குழுவின் நம்பிக்கையை வீணாக்கும் வகையில் சஞ்சு சாம்சன் , இந்த தொடரில் விளையாடிய மூன்று போட்டிகளிலும் பெரிதளவில் ரன்களைச் சேர்க்க தவறிவிட்டார். அதன்படி முதல் டி20 போட்டியில் 10 ரன்களையும், இரண்டாவது போட்டியில் 6 ரன்களையும் எடுத்திருந்த சஞ்சு சாம்சன், மூன்றாவது போட்டியின் முதல் பந்திலேயே விக்கெட்டை இழந்து விமர்சனத்திற்கு உள்ளானார்.
அதே சமயம் அணியின் மாற்று விக்கெட் கீப்பராக தேர்வு செய்யப்பட்ட இஷான் கிஷன், முதல் போட்டியில் பெரிதளவில் சோபிக்க தவறினாலும், அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் அபாரமாக விளையாடி அசத்தினார். இதனால் தற்போது சஞ்சு சாம்சனுக்கு பதில் இஷான் கிஷனுக்கு அந்த வாய்ப்பை கொடுக்க வேண்டும் என்ற குரல்களும் எழத் தொடங்கியுள்ளன. இது தற்சமயம் சஞ்சு சாம்சனுக்கு பெரும் நெருக்கடியை கொடுத்து வருகிறது.
அதனால் இன்றைய ஆட்டம் சஞ்சு சாம்சனை பொறுத்த வரையிலும் வாழ்வா? சாவா? என்ற நிலையில் உள்ளது. அதிலும் அவருக்கு விளையாடும் லெவனில் வாய்ப்பு கிடைத்தால் மட்டுமே என்ற நிலையும் உள்ளது. ஏனெனில் ஒருவேளை அணி நிர்வாகம் சஞ்சு சாம்சனுக்கு பதில் அந்த வாய்ப்பை ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு வாழங்கவும் வாய்ப்புள்ளது. இதனால் சஞ்சு சாம்சன் மீதான அழுத்தமும் அதிகரித்து வருகின்றது.
🚨BIG UPDATE ON TEAM INDIA IN 4TH T20I MATCH🚨— MANU. (@IMManu_18) January 28, 2026
- This is a big match for Sanju Samson. If Sanju wants to open in the T20 World Cup, he needs to play a good innings today. If he fails then Ishan kishan will be open with Abhishek Sharma in T20 WC.
- Axar Patel most likely back in… pic.twitter.com/mVOt7MX3hh
இதனால் சஞ்சு சாம்சனால் மீண்டும் கம்பேக் கொடுக்க முடியுமா? என்ற கேள்வியுடன் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர். இந்திய அணிக்காக இதுவரை 55 சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் விளையாடி இருக்கும் சஞ்சு சாம்சன், அதில் 3 சதங்கள் மற்றும் 3 அரைசதங்களுடன் 1,048 ரன்களைச் சேர்த்துள்ளார். அதிலும் குறிப்பாக சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் ஒரே ஆண்டில் மூன்று சர்வதேச டி20 சதங்களை விளாசிய வீரர் என்ற சாதனையையும் அவர் படைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
உத்தேச லெவன்
நியூசிலாந்து: டிம் செஃபெர்ட், டெவோன் கான்வே, ரச்சின் ரவீந்திரா, கிளென் பிலிப்ஸ், மார்க் சாப்மேன், டேரில் மிட்செல், மிட்செல் சான்ட்னர் (கேப்டன்), ஜிம்மி நீஷம், மாட் ஹென்றி, இஷ் சோதி, லோக்கி ஃபெர்குசன்,
இந்தியா: அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன்/ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், இஷான் கிஷன், சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷிவம் துபே, ஹர்திக் பாண்டியா, ரிங்கு சிங், ஹர்ஷித் ரானா, வருண் சக்ரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா.