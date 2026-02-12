ETV Bharat / sports

டி20 உலகக் கோப்பை 2026: பவுலிங்கை தேர்வு செய்த நமீபியா; இந்திய அணியில் சஞ்சு, பும்ராக்கு இடம்

இந்திய அணியில் அபிஷேக் சர்மா மற்றும் முகமது சிராஜ் ஆகியோருக்கு பதிலாக சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஆகியோருக்கு பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

சஞ்சு சாம்சன்
சஞ்சு சாம்சன் (IANS)
டெல்லி: ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் லீக் போட்டிகள் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. இதில் இன்றைய தினம் நடைபெறும் 18ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் குரூப் ஏ பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள இந்திய அணியானது நமீபியாவை எதிர்கொள்கிறது. டெல்லியிலுள்ள அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்றுள்ள நமீபியா அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.

இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியில் அபிஷேக் சர்மா மற்றும் முகமது சிராஜ் ஆகியோருக்கு பதிலாக சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஆகியோருக்கு பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம், நமீபியா அணியில் மூன்று மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. ஏற்கெனவெ முதல் போட்டியில் வெற்றி பெற்றுள்ள இந்திய அணி, இந்த போட்டியிலும் வெற்றியை பதிவு செய்யுமா? என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.

பிளேயிங் லெவன்

இந்தியா: சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன், திலக் வர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷிவம் துபே, ஹர்திக் பாண்டியா, ரிங்கு சிங், அக்ஸர் படேல், வருண் சக்ரவர்த்தி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங்.

நமீபியா: லூரன் ஸ்டீன்காம்ப், ஜான் ஃப்ரைலின்க், ஜான் நிகோல் லோஃப்டி-ஈடன், ஜெர்ஹார்ட் எராஸ்மஸ்(கேப்டன்), ஜேஜே ஸ்மிட், ஜேன் கிரீன், ரூபன் ட்ரம்பெல்மேன், மாலன் க்ரூகர், பெர்னார்ட் ஸ்கோல்ட்ஸ், பென் ஷிகோங்கோ, மேக்ஸ் ஹெய்ங்கோ

நேருக்கு நேர்

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை ஒரு முறை மட்டுமே நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. அதிலும் குறிப்பாக அது 2021ஆம் ஆண்டு டி20 உலகக் கோப்பை போட்டியாகவும் அமைந்திருந்தது. இந்த போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானம்

டெல்லியில் உள்ள வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானம் பேட்டர்களின் சொர்க்கபுரியாக பார்க்கப்படுகிறது. இங்கு இதுவரை 15 சர்வதேச டி20 போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ளன. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணிகள் 5 போட்டிகளிலும், சேஸிங் செய்த அணிகள் 10 போட்டிகளில் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன.

நேரலை தகவல்கள்

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும்.

இந்திய அணி: சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, அக்ஸர் படேல் (துணை கேப்டன்), இஷான் கிஷான், ரிங்கு சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்கரவர்த்தி, அர்ஷ்தீப் சிங், குல்தீப் யாதவ், முகமது சிராஜ், வாஷிங்டன் சுந்தர்.

நமீபியா அணி: ஜெர்ஹார்ட் எராஸ்மஸ் (கேப்டன்), ஜான் கிரீன், பெர்னார்ட் ஷால்ட்ஸ், ரூபன் டிரம்பெல்மேன், ஜேஜே ஸ்மிட், ஜான் ஃபிரைலின்க், லாரன் ஸ்டீன்காம்ப், மாலன் குரூகர், நிக்கோல் லோஃப்டி-ஈடன், ஜாக் பிரஸ்ஸல், பென் ஷிகோங்கோ, ஜெஸ்ஸி பால்ட், திலான் லீக்டர், ஸ்டீபன் மைபர்க், மேக்ஸ் ஹிங்கோ.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

