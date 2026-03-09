ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026: தொடரின் சிறந்த அணியில் சஞ்சு சாம்சன், ஜஸ்பிரித் பும்ரா
Published : March 9, 2026 at 8:55 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐசிசி உருவாக்கியுள்ள தொடரின் சிறந்த அணியில் இந்திய அணியின் சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன், ஹர்திக் பாண்டியா, ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஆகிய நான்கு வீரர்களுக்கு இடம் கிடைத்துள்ளது.
இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டி அஹமதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் இந்திய அணி 96 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி அபாரமான வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், மூன்றாவது முறையாக டி20 உலகக் கோப்பையையும் வென்று சாதித்தது.
மேலும் இப்போட்டியில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார். அதே சமயம் இந்திய அணி உலக கோப்பையை வெல்வதற்கு மிக முக்கிய காரணமாக இருந்த சஞ்சு சாம்சன் தொடர் நாயகன் விருதை வென்றார். இதனையடுத்து பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் இந்திய அணிக்கு வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகிறது. இந்நிலையில் சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் தொடரின் சிறந்த அணியை உருவாக்கியுள்ளது.
Four players from India's #T20WorldCup 2026 winning team have made it to the Team of the Tournament 🤩— ICC (@ICC) March 9, 2026
All the players named in the TOTT ➡️ https://t.co/b4x8qMPUL1 pic.twitter.com/QfgRganrUK
ஐசிசி உருவாக்கியுள்ள தொடரின் சிறந்த அணியில் இந்திய அணியின் சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன், ஹர்திக் பாண்டியா மற்றும் ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஆகிய நான்கு வீரர்களுக்கு இடம் கிடைத்துள்ளது. அதேசமயம் இந்த அணியின் கேப்டன் பொறுப்பானது தென்னாப்பிரிக்க அணியின் கேப்டன் ஐடன் மார்க்ரமுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. தென்னாப்பிரிக்க அணி அரையிறுதியுடன் தொடரிலிருந்து விலகிய இருந்தாலும், தொடர் வெற்றிகளை குவித்ததன் காரணமாக மார்க்ரமிற்கு இந்த அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது.
இதுதவிர, இந்த டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் அதிக ரன்களை விளாசிய பாகிஸ்தான் அணியின் சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் அணியின் தொடக்க வீரராக இடம் பிடித்துள்ளார். மேற்கொண்டு இத்தொடரில் பேட்டிங் மற்றும் பவுலிங்கில் அபாரமாக செயல்பட்ட இங்கிலாந்து அணியின் ஆல் ரவுண்டர் வில் ஜேக்ஸ், வெஸ்ட் இண்டீஸின் ஜேசன் ஹோல்டர் ஆகியோரும் ஆல் ரவுண்டர்கள் வரிசையில் இடம் பிடித்துள்ளனர்.
பந்துவீச்சாளர்களை பொறுத்தவரையில் தென்னாப்பிரிக்க வேகப்பந்து வீச்சாளர் லுங்கி இங்கிடி, ஜிம்பாப்வே அணியின் பிளெசிங் முசரபானி ஆகியோருடன் சுழற்பந்து வீச்சாளராக இங்கிலாந்தின் ஆதில் ரஷிதிற்கு லெவனில் இடம் கிடைத்துள்ளது. அதேசமயம் இந்த தொடரின் லீக் சுற்றில் அபாரமான பவுலிங்கை வெளிப்படுத்திய அமெரிக்காவின் ஷாட்லி வான் ஷால்விக் இந்த அணியின் 12ஆவது வீரராக இடம் பிடித்துள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
Presenting the #T20WorldCup 2026 Team of the Tournament 🤩👌— ICC (@ICC) March 9, 2026
More 📲 https://t.co/b4x8qMPUL1 pic.twitter.com/NGInFcYa7S
ஐசிசி தேர்வு செய்த தொடரின் சிறந்த அணி: சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர், இந்தியா), சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் (பாகிஸ்தான்), இஷான் கிஷன் (இந்தியா), ஐடன் மார்க்ரம் (கேப்டன், தென்னாப்பிரிக்கா), ஹர்திக் பாண்டியா (இந்தியா), வில் ஜேக்ஸ் (இங்கிலாந்து), ஜேசன் ஹோல்டர் (வெஸ்ட் இண்டீஸ்), ஜஸ்பிரித் பும்ரா (இந்தியா), லுங்கி இங்கிடி (தென்னாப்பிரிக்கா), ஆதில் ரஷித் (இங்கிலாந்து), பிளெசிங் முசரபானி (ஜிம்பாப்வே), ஷாட்லி வான் ஷால்விக் (12ஆவது வீரர், அமெரிக்கா).